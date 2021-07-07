Công Phượng bất ngờ bị 'tố' gian lận thi cử, hành động của bà xã Viên Minh khiến CĐM 'ngã rạp'

Tin tức giải trí 07/07/2021 10:27

Bà xã Công Phượng gửi lời chúc đến các sĩ tử trước ngày thi THPT Quốc gia nhưng đặc biệt gây chú ý khi "tố" Công Phượng từng gian lận, ngó bài bạn.

Sáng nay, hơn 1 triệu sĩ tử trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi THPT Quốc gia, một trong những cột mốc quan trọng trong suốt 12 năm học hành của các học sinh. Để góp thêm tinh thần tự tin cho các sĩ tử trước kỳ thi, Viên Minh - bà xã Công Phương đã đăng tải một bài viết gửi lời chúc đến các em trên Instagram. Cô viết:

"Chúc các bạn 2k3 thi tốt, vững tin, quyết đoán, khoanh đâu đúng đó. Chỉ cần có lòng tin, ở đằng sau các bạn có gia đình ủng hộ. Cố lên!"

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Bài đăng của Viên Minh trên Instagram - Ảnh: Chụp màn hình

Trong bài đăng của Viên Minh gây chú ý hơn cả là khi cho Công Phượng lên sóng. Được biết, bức ảnh này chụp khi Công Phượng thi tốt nghiệp cấp 3. Kèm theo dòng trạng thái chúc các sĩ tử, Viên Minh cũng có một lưu ý nhỏ cho các em nhưng lại đầy mùi "cà khịa" chồng. Cô nàng bóc phốt chồng ở phần comment rằng: "Đừng giống anh trong ảnh ngó bài nha. Cố lên 2k3, đó là cánh cửa bước vào cuộc đời".

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Viên Minh chúc sĩ tử thi tốt nhưng vẫn không quên 'cà khịa' nhẹ anh chồng Công Phượng - Ảnh: Internet

Bài đăng của Viên Minh đã nhận nhiều sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước độ tình cảm, hài hước của đôi trẻ dành cho nhau. Mới đây, dân mạng còn đồn đoán Viên Minh đang mang thai con đầu lòng cho Công Phượng khi cô đăng tải một hình ảnh ẩn ý về việc này. 

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Bài đăng của Viên Minh ẩn ý việc đang mang thai con đầu lòng - Ảnh: Chụp màn hình

Thông tin bà xã Công Phượng mang thai cũng nhận được nhiều sự quan tâm, chúc mừng từ người hâm mộ mặc dù chính chủ chưa lên tiếng rõ ràng. Mọi người cũng cho rằng đây chính là cách mà Viên Minh đã công khai chuyện bầu bí của mình.

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Chiến thắng đậm tối qua của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Indonesia khiến người hâm mộ bóng đá nước nhà cực kỳ mãn nhãn. CĐM cũng nhanh chóng tìm được pha "chơi xấu" đầy ngớ ngẩn của thủ thành đội bạn giúp cho Công Phượng ghi bàn ở phút thứ 67 của trận đấu.

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