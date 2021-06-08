Gậy ông đập lưng ông: Thủ thành Indonesia nhận cái kết 'đắng nghét' sau pha lén lút chơi xấu Công Phượng

Tin nóng 08/06/2021 10:47

Chiến thắng đậm tối qua của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Indonesia khiến người hâm mộ bóng đá nước nhà cực kỳ mãn nhãn. CĐM cũng nhanh chóng tìm được pha "chơi xấu" đầy ngớ ngẩn của thủ thành đội bạn giúp cho Công Phượng ghi bàn ở phút thứ 67 của trận đấu.

Trong trận đấu vào tối qua, đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Indonesia và đã có được chiến thắng đậm trước đối thủ. Với tỷ số 4-0, các chàng trai của Việt Nam đã có chiến thắng trong loạt trận thứ tám bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. 

Bên cạnh những pha bóng đẹp của các cầu thủ, những tình huống "chơi xấu" của đối thủ cũng khiến CĐM chú ý. Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến màn "gậy ông đập lưng ông" của thủ thành Indonesia ở phút thứ 67. 

Cụ thể, trong tình huống đá phạt góc ở phút 67 của Việt Nam, Công Phượng được đứng vào vòng 5m50 để gây áp lực với thủ môn Indonesia. Vào thời điểm Xuân Trường thực hiện quả phạt góc, thủ thành này đã đẩy vào lưng Công Phượng, nhằm ngăn cản không cho chân sút của Việt Nam có cơ hội ghi bàn và cũng để thảnh thơi bắt bóng nếu như Xuân Trường chuyền cho Tiến Linh đá ở phía trực diện. 

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Thủ thành Indo (áo xanh) đã tiến lên 1 bước đẩy Công Phượng ở phía trước - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, quả là "người tính không bằng trời tính", Xuân Trường không treo bóng thẳng mà chuyền cho Tiến Linh để "bẻ lái" tạt góc cho Công Phượng. Nhân cơ hội đó, chân sút gốc Nghệ An đã tung chân đẩy "nhẹ" bóng lọt lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn nước bạn. Nhờ pha "chơi xấu có tính toán" của thủ thành người Indo mà Công Phượng dễ dàng ghi bàn và không bị bắt lỗi việt vị. 

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Anh sai rồi thủ thành Indo ơi! - Ảnh cắt từ clip

1 phút "ngớ ngẩn" của thủ thành Indonesia đã giúp đội tuyển Việt Nam ghi bàn thứ 3, góp phần ấn định chiến thắng 4-0 đậm đà. 

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Pha ăn mừng đầy ngạo nghễ của các cầu thủ Việt Nam - Ảnh cắt từ clip

Chiến thắng 4-0 của đội tuyển Việt Nam đã khiến người hâm mộ vỡ òa trong cảm xúc, đồng thời cũng thêm tự hào vì nền bóng đá nước nhà đang tiếp tục ghi dấu ấn "màu cờ sắc áo" trên đấu trường quốc tế.

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