Tuyển Việt Nam 'nghiền nát' đối thủ nhưng HLV Park Hang-seo lại nhận 'tin dữ' đe dọa đến thành tích đội bóng

Xã hội 08/06/2021 10:37

Hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã có màn biểu diễn hoàn hảo khi "đè bẹp" đối thủ với tỷ số 4-0. Tuy nhiên, một trong những trò cưng của ông Park Hang-seo lại bị thương và có thể đe dọa tới thành tích của cả đội sau này.

Hôm qua, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã có trận gặp Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Vào phút 35, vị HLV này đã quyết định rút nam cầu thủ Tuấn Anh ra nghỉ và thay vào đó là Xuân Trường.

Việc này cũng hòan toàn dễ hiểu khi trước đó, Tuấn Anh đã lĩnh trọn một pha vào bóng bằng gầm giày từ đối thủ. Sau cú va chạm, anh nằm sân và chỉ thi đấu thêm ít phút.

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Giây phút nam cầu thủ Tuấn Anh bị hất tung - Ảnh: VnExpress
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Và 'nằm sân' do đau đớn - Ảnh: VnExpress

"Tuấn Anh va chạm với cầu thủ đội bạn rồi ra dấu là thay người, nên chúng tôi phải đưa Xuân Trường vào. Ngày 8/6, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đi khám, thì mới đánh giá chính xác được mức độ chấn thương" - HLV Park Hang-seo lý giải quyết định thay Tuấn Anh ở trận đấu với Indonesia tối 7/6.

Theo báo Giao Thông, thông tin ban đầu cho thấy, chấn thương của Tuấn Anh không hề nhẹ. Nguy hiểm hơn, cầu thủ HAGL mới trở lại sau chấn thương cổ chân gặp phải tại V-League 2021. Nếu tình hình nghiêm trọng, anh có thể sẽ bỏ lỡ hai trận đấu cuối của đội tuyển Việt Nam tại bảng G, gặp Malaysia và UAE.

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Cầu thủ Tuấn Anh - Ảnh: VnExpress

Có thể thấy, HLV Park Hang-seo rõ ràng có lý do để lo lắng bởi Tuấn Anh là quân bài quan trọng nhất nơi tuyến giữa tuyển Việt Nam. Từ lâu, anh đã chơi cho vị trí  tiền vệ của đội, dù sau khi vào sân, Xuân Trường chơi hay nhưng với tính chất căng thẳng của hai lượt trận còn lại, không ai nói trước được điều gì. Mật độ nhân sự dày và ở trạng thái tốt nhất luôn là lựa chọn an toàn cho các trận đấu sắp tới.

Được biết, vào trận hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã "nghiền nát" đối thủ với kết quả chung cuộc 4-0 nghiên về nước ta. Hiện tại, thầy trò ông Park Hang-seo vẫn đứng đầu bảng G với 14 điểm, hơn UAE 2 điểm, Thái Lan và Malaysia 5 điểm. Theo đó, đội tuyển nước nhà sẽ có trận gặp Malaysia ngày 11/6, UAE ngày 15/6. Nếu muốn vào vòng loại cuối World Cup 2022, đội Việt Nam cần thêm 3-4 điểm nữa.

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Từ khóa:   World Cup 2022 Park Hang-seo Tuấn Anh

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