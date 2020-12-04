Chưa từng gặp hay trò chuyện, Tóc Tiên nói điều bất ngờ khi thấy ảnh cưới của Công Phượng - Viên Minh

Hậu trường 04/12/2020 16:42

Ca sĩ Tóc Tiên dành lời khen cho cách tổ chức đám cưới của vợ chồng Công Phượng và Viên Minh.

Công Phượng và Viên Minh là hai cái tên "chiếm sóng" tuần qua. Cặp đôi tổ chức hôn lễ ở ba địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Phú Quốc và gần nhất là tại quê chú rể Nghệ An ngày 3/12 vừa qua.

Vì muốn giữ sự riêng tư, hôn lễ của cặp đôi được tổ chức ấm cúng, thắt chặt an ninh và không có truyền thông đến chụp ảnh đưa tin. Tuy nhiên, những hình ảnh trong hôn lễ của Công Phượng và Viên Minh vẫn bị rò rỉ và nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người.

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Đám cưới của Công Phượng và Viên Minh được tổ chức ở 3 nơi - Ảnh: Internet

Sau đám cưới của Công Phượng, mới đây, ca sĩ Tóc Tiên bất ngờ chia sẻ điều trùng hợp thú vị với hôn lễ của cô và ông xã Hoàng Touliver.

Tóc Tiên ấn tượng với trang phục cưới của cô dâu Viên Minh vì sự đơn giản: "Chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ nói chuyện nhưng thật sự thích tấm hình này lắm. Váy cưới cô dâu trắng trơn, xinh quá. Có gì đó rất giống tụi mình: Lặng lẽ yêu, lặng lẽ lên Đà Lạt ghé nhà mình chill, lặng lẽ cưới (nhưng không giấu được). Nay mình còn biết thêm bạn nam cùng ngày tháng sinh với ông xã mình - Bảo Bình chuẩn".

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Tóc Tiên nói về điểm chung của ông xã Hoàng Touliver và Công Phượng - Ảnh: Internet
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Tóc Tiên và Hoàng Touliver là một trong những cặp đôi kín tiếng khi tổ chức hôn lễ - Ảnh: Internet

Nhà "chẳng có gì ngoài điều kiện" nên sự kín đáo, giản dị của cặp đôi trong ngày cưới được đánh giá cao. Trong khi cô dâu Viên Minh diện váy cưới trắng đơn giản, thì chú rể Công Phượng lại bị "soi" mặc một bộ vest tận ba lần.

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Từ khóa:   Công Phượng - Viên Minh Tóc Tiên Hoàng Touliver và Tóc Tiên

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