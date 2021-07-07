Sau vòng loại của World Cup 2022, Duy Mạnh thông báo tin cực vui, cực sốc đến người hâm mộ

Nền bóng đá Việt Nam đang ở trong giai đoạn hưng thịnh nhất từ trước đến nay khi lần đầu tiên trong lịch sử xuất sắc dành được tấm vé vào vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 khu vực châu Á. Kể từ thời điểm đó, các cầu thủ Việt càng nhận được thêm nhiều sự yêu thích và số lượng người hâm mộ cũng tăng lên thấy rõ.

Duy Mạnh và Văn Hậu là 2 cái tên đầu tiên đạt được thành tích này - Ảnh: Tổ quốc

Để kết nối với thần tượng của mình, cụ thể là các cầu thủ Việt Nam, phương tiện tốt nhất chính là mạng xã hội. Vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, tài khoản mạng xã hội của các cầu thủ nhận về số lượng người theo dõi nhiều đến chóng mặt. Cách đây không lâu, cầu thủ sinh năm 1999 Đoàn Văn Hậu đã cán mốc 1 triệu follower trên tài khoản Instagram thì mới đây, Duy Mạnh vừa là cầu thủ thứ 2 của Việt Nam đạt được thành tích này.