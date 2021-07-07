Sau vòng loại của World Cup 2022, Duy Mạnh thông báo tin cực vui, cực sốc đến người hâm mộ

Độ nóng của dàn cầu thủ Việt Nam ngày càng hot sau vòng loại của World Cup 2022. Minh chứng cho sự việc này, đội tuyển Việt Nam đã có 2 cầu thủ đạt cột mốc "triệu theo dõi" trên Instagram là Văn Hậu và Duy Mạnh.
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Nền bóng đá Việt Nam đang ở trong giai đoạn hưng thịnh nhất từ trước đến nay khi lần đầu tiên trong lịch sử xuất sắc dành được tấm vé vào vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 khu vực châu Á. Kể từ thời điểm đó, các cầu thủ Việt càng nhận được thêm nhiều sự yêu thích và số lượng người hâm mộ cũng tăng lên thấy rõ.
Để kết nối với thần tượng của mình, cụ thể là các cầu thủ Việt Nam, phương tiện tốt nhất chính là mạng xã hội. Vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, tài khoản mạng xã hội của các cầu thủ nhận về số lượng người theo dõi nhiều đến chóng mặt. Cách đây không lâu, cầu thủ sinh năm 1999 Đoàn Văn Hậu đã cán mốc 1 triệu follower trên tài khoản Instagram thì mới đây, Duy Mạnh vừa là cầu thủ thứ 2 của Việt Nam đạt được thành tích này.
Vào tối ngày 6/7, tài khoản Instagram cá nhân của cầu thủ Duy Mạnh là @duymanh2909 đạt cán mốc 1 triệu lượt theo dõi. Ngay sau đó, chàng cầu thủ đã nhanh chóng đăng ảnh ăn mừng lên story của mình. Người hâm mộ còn soi ra được Duy mạnh đã tag vào 2 người quan trọng của đời mình là "nóc nhà" công chúa béo và tài khoản của con trai cưng.
Được biết, Duy Mạnh là một người đàn ông của gia đình, chàng cầu thủ rất cưng chiều vợ và con trai. Mới đây vào ngày 2/7, khi chỉ mới hết cách ly, anh chàng đã đưa gia đình nhỏ của mình đi nghỉ dưỡng tại một resort hạng sang tại vịnh Ninh Vân, Nha Trang.
Đội tuyển Việt Nam về nước sau khi thi đấu vòng loại World Cup 2022 thứ 2 và khi kết thúc cách ly vào ngày 30/6 vừa rồi. Nếu tính tổng thời gian thi đấu, luyện tập,... cho vòng loại này, các cầu thủ đã phải xa gia đình gần 2 tháng trời.