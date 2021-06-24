Không phải Duy Mạnh hay Quế Ngọc Hải, nam thần đội tuyển Việt Nam mỗi lần cởi áo khiến chị em đổ cái rụp chính là Văn Thanh

Tin tức giải trí 24/06/2021 12:30

Dù cho đang phải ở trong khu cách ly tập trung sau khi trờ về từ UAE, Văn Thanh vẫn khiến fan girl mãn nhãn với bữa tiệc "sầu riêng" của mình.

Đã gần 1 tuần từ trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại 1 World Cup nhưng những khoảnh khắc của các người hùng sân cỏ Việt Nam vẫn được chia sẻ nhộn nhịp trên mạng xã hội. Nhất là body 6 múi của các chàng tuyển thủ, đặc biệt là "trái sầu riêng biết đi" Văn Thanh.

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Văn Thanh được kiểm tra chỉ số cơ thể để lộ khối cơ bụng 6 múi - Ảnh: TT&CS

Một trong những khoảnh khắc được share đi share lại nhiều nhất vẫn là lúc Văn Thanh lau mồ hôi trong trận đấu 4-0 với Malaysia. Không biết là vô tình hay cố ý, mà cả "mâm sầu riêng" của Văn Thanh đã lồ lộ trên khung hình cùng các cơ bắp cuồn cuộn ở bắp đùi đã khiến dân mạng phải nhanh tay cap màn hình lại tức thì. Văn Thanh không biết rằng, đêm đó đã có nhiều người không ngủ được đâu nhỉ?

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Văn Thanh 'vô tình' lộ múi trê sóng trực tiếp trân đấu với Malaysia - Ảnh: Chụp màn hình
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Văn Thanh vừa đi vừa thay áo trong 1 buổi tập - Ảnh: Sport5

Trong một buổi tập khác trước đó, trong lúc đang ra sân tập, anh chàng Văn Thanh đã thay áo ngay trên đường đi. Khoảnh khắc đó đã lọt vào ống kính của phóng viên, khiến dân tình thêm một phen "thở oxy" vì thân hình quá đỗi lực lưỡng.

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Ảnh chất lượng thấp nhưng Văn Thanh 'chất lượng cao' - Ảnh: TT&CS

Ngoài cơ bụng 6 múi, Văn Thanh còn thuộc nhóm cầu thủ có vòng đùi to ấn tượng của bóng đá Việt Nam. Vòng đùi của Văn Thanh lớn hơn so với tỷ lệ của cơ thể. Đặc điểm này một phần giúp anh trở thành "máy chạy" của đội tuyển Việt Nam cũng như CLB HAGL.

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Cặp đùi của Văn Thanh cùng là điều khiến anh nổi tiếng không kém cơ bụng săn chắc - Ảnh: Sport5

Nếu theo dõi Văn Thanh trên MXH, thỉnh thỏang netizen cũng được "rửa mắt" bằng những bức hình khoe body hết sảy của anh chàng. Tầm này ăn uống gì nữa, ngắm 6 múi của Văn Thanh cũng đủ no con mắt rồi.

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Văn Thanh khoe body săn chắc trên trang cá nhân của mình - Ảnh: FBNV
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Trước đây, nam cầu thủ cũng nhiều lần khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' với khoảnh khắc selfie với cơ bụng 6 múi - Ảnh: FBNV
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Theo dõi các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là Văn Thanh, người hâm mộ sẽ được 'ăn sầu riêng' khá thường xuyên - Ảnh: FBNV

Trong thời gian chờ đợi chuyến bay về Việt Nam và ở trong khu cách ly, Văn Thanh cũng khiến dân mạng phải "lấy tay che mặt" vì những bức ảnh ở trần khoe body đỉnh cao.

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