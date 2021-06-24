Không phải Duy Mạnh hay Quế Ngọc Hải, nam thần đội tuyển Việt Nam mỗi lần cởi áo khiến chị em đổ cái rụp chính là Văn Thanh

Đã gần 1 tuần từ trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại 1 World Cup nhưng những khoảnh khắc của các người hùng sân cỏ Việt Nam vẫn được chia sẻ nhộn nhịp trên mạng xã hội. Nhất là body 6 múi của các chàng tuyển thủ, đặc biệt là "trái sầu riêng biết đi" Văn Thanh.

Văn Thanh được kiểm tra chỉ số cơ thể để lộ khối cơ bụng 6 múi - Ảnh: TT&CS

Một trong những khoảnh khắc được share đi share lại nhiều nhất vẫn là lúc Văn Thanh lau mồ hôi trong trận đấu 4-0 với Malaysia. Không biết là vô tình hay cố ý, mà cả "mâm sầu riêng" của Văn Thanh đã lồ lộ trên khung hình cùng các cơ bắp cuồn cuộn ở bắp đùi đã khiến dân mạng phải nhanh tay cap màn hình lại tức thì. Văn Thanh không biết rằng, đêm đó đã có nhiều người không ngủ được đâu nhỉ?