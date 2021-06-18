Body múi sầu riêng 'sâu hoắm' của dàn cầu thủ Việt Nam khi không thi đấu, ngắm đến trùm cuối ai cũng ngất

Những hình ảnh đời thường, body rắn chắc của dàn nam thần đội tuyển Việt Nam đang nhận được sự quan tâm gấp bội lần của các fan girls.

Lâu lắm rồi, người hâm mộ Việt mới được tận hưởng không khí náo nhiệt, sôi động và đầy tự hào khi đội tuyển Việt Nam dành vé đi tiếp trở thành 1 trong 12 đội tiếp theo tranh tài trên đường đến World Cup 2022. Cùng với đó, ngoại hình của các cầu thủ Việt cũng là điểm gây chú ý.

Lâu lắm rồi, người hâm mộ Việt mới được tận hưởng không khí náo nhiệt, sôi động và đầy tự hào khi đội tuyển Việt Nam dành vé đi tiếp trở thành 1 trong 12 đội tiếp theo tranh tài trên đường đến World Cup 2022. Cùng với đó, ngoại hình của các cầu thủ Việt cũng là điểm gây chú ý.

Dàn cầu thủ Việt khoe 'múi sầu riêng' tại hồ bơi dưới nắng - Ảnh: Internet

Đội trưởng Quế Ngọc Hải chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng - Ảnh: Internet

'Chồng người ta' Công Phượng nhiều lần gây bấn loạn về khuôn mặt thì học sinh còn body thì phụ huynh - Ảnh: Internet

Duy Mạnh không chỉ sở hữu body 6 múi săn chắc mà còn có làn da trắng nhất team - Ảnh: Internet

Dù trên sân hay ngoài đời, Văn Thanh nổi tiếng bởi việc sở hữu thân hình chuẩn không cần chỉnh. Một trong những lý do để fans girl xem bóng đá là đây - Ảnh: Internet

'Cây hài' Hà Đức Chinh thì sở hữu thân hình với nước da cực nam tính, trái ngược với khuôn mặt luôn thích tấu hài của mình - Ảnh: Internet

Văn Hậu có một pha dậy thì thành công so với 3 năm trước, cầu thủ sinh năm 1999 đã cao hơn, thân hình lực lưỡng hơn nhiều, nhờ vậy anh trở thành nhân tố nổi bật trên sân cỏ - Ảnh: Internet

Body của Xuân Mạnh là miêu tả chính xác cho tên gọi 'múi sầu riêng' - Ảnh: Internet

Và trùm cuối không làm ta thất vọng. Tuy không sở hữu những 'múi sầu riêng' thần thánh, thầy Park đã được fan ưu ái hơn hẳn vì sở hữu cả '1 trái sầu riêng' - Ảnh: Internet

'Ma thuật Park Hang Seo' có gì hot mà khiến báo chí quốc tế tranh nhau 'giải mã' rầm rộ? Một lần nữa khẳng định được đẳng cấp của mình trên đấu trường quốc tế, đội tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo đều nhận được cơn mưa lời khen từ báo chí Hàn Quốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/body-mui-sau-rieng-sau-hoam-cua-dan-cau-thu-viet-nam-khi-khong-thi-dau-ngam-den-trum-cuoi-ai-cung-ngat-409190.html