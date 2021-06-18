Body múi sầu riêng 'sâu hoắm' của dàn cầu thủ Việt Nam khi không thi đấu, ngắm đến trùm cuối ai cũng ngất

Lâu lắm rồi, người hâm mộ Việt mới được tận hưởng không khí náo nhiệt, sôi động và đầy tự hào khi đội tuyển Việt Nam dành vé đi tiếp trở thành 1 trong 12 đội tiếp theo tranh tài trên đường đến World Cup 2022. Cùng với đó, ngoại hình của các cầu thủ Việt cũng là điểm gây chú ý.
Lâu lắm rồi, người hâm mộ Việt mới được tận hưởng không khí náo nhiệt, sôi động và đầy tự hào khi đội tuyển Việt Nam dành vé đi tiếp trở thành 1 trong 12 đội tiếp theo tranh tài trên đường đến World Cup 2022. Cùng với đó, ngoại hình của các cầu thủ Việt cũng là điểm gây chú ý.