'Ông chú' Tấn Trường của đội tuyển Việt Nam được dân mạng ưu ái mệnh danh 'vựa muối' mới của làng hài Việt Nam

"Cây hài mới nổi" Tấn Trường trong làng tuyển thủ Việt Nam lại khiến người hâm mộ cười nghiêng ngả vì loạt biểu cảm "cute phô mai que" trong bài đăng mới đây trên trang cá nhân Facebook. Có vẻ thời gian gần đây, chàng thủ môn đang thực hiện cách ly nghiêm túc nên có nhiều thời gian "sống ảo", "mua vui" cho dân tình. Chàng thủ môn đăng bộ ảnh selfie mới và còn tự tin tag tên một người bạn tặng áo cho mình và hỏi rằng anh như thế này đã đủ làm người mẫu ảnh chưa?

Ảnh selfie mới của Tấn Trường theo phong cách 'cute phô mai que' - Ảnh: FBNV

Đây không phải lần đầu tiên, chàng thủ môn này có những hành động "rắc muối" gây cười. Không cố tình "tạo nét", anh chỉ thể hiện tính cách chân thật, chất phác của mình mà lại khiến khán giả vô cùng yêu thích. Một lần gần đây, trên trang cá nhân, Tấn Trường không ngại làm xấu mình khi đăng ảnh đầu tóc "dựng ngược" làm anh nông dân ở thôn quê. Bức ảnh nhanh chóng nhận được nhiều biểu cảm "haha" của người hâm mộ và hàng nghìn lượt bình luận để miêu tả biểu cảm của bức ảnh hài hước này.