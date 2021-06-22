'Ông chú' Tấn Trường của đội tuyển Việt Nam được dân mạng ưu ái mệnh danh 'vựa muối' mới của làng hài Việt Nam

Thủ môn Tấn Trường của đội tuyển Việt Nam được dân mạng nhận xét là "vựa muối" và rất có tiềm năng đi tấu hài.
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"Cây hài mới nổi" Tấn Trường trong làng tuyển thủ Việt Nam lại khiến người hâm mộ cười nghiêng ngả vì loạt biểu cảm "cute phô mai que" trong bài đăng mới đây trên trang cá nhân Facebook. Có vẻ thời gian gần đây, chàng thủ môn đang thực hiện cách ly nghiêm túc nên có nhiều thời gian "sống ảo", "mua vui" cho dân tình. Chàng thủ môn đăng bộ ảnh selfie mới và còn tự tin tag tên một người bạn tặng áo cho mình và hỏi rằng anh như thế này đã đủ làm người mẫu ảnh chưa?
Đây không phải lần đầu tiên, chàng thủ môn này có những hành động "rắc muối" gây cười. Không cố tình "tạo nét", anh chỉ thể hiện tính cách chân thật, chất phác của mình mà lại khiến khán giả vô cùng yêu thích. Một lần gần đây, trên trang cá nhân, Tấn Trường không ngại làm xấu mình khi đăng ảnh đầu tóc "dựng ngược" làm anh nông dân ở thôn quê. Bức ảnh nhanh chóng nhận được nhiều biểu cảm "haha" của người hâm mộ và hàng nghìn lượt bình luận để miêu tả biểu cảm của bức ảnh hài hước này.
Trước đó, một đoạn clip chia sẻ khoảnh khắc hài hước của anh chàng cũng được truyền tay rất nhiều. Trên chuyến bay từ UAE về Việt Nam, khi đang dùng bữa, anh chàng "tia" thấy có máy ảnh đang hướng về phía mình, anh đã ngay lập tức tạo dáng. Tuy nhiên, sau đó tự nhận thấy có gì sai sai, "ông chú" liền hỏi: “Anh quay hay chụp?”. Nhận được câu trả lời là đang quay, Tấn Trường hờn dỗi đáp: “Không nói thì sao người ta biết. Trời!”. Thế là chàng trai lập tức nhiệt tình "diễn xuất" nét uống nước nam thần như các trai Hàn Quốc.
Sau hàng loạt hành động hài hước, người hâm mộ cũng phải để lại nhiều bình luận khi dưới các hình ảnh, video hài hước của chàng thủ môn tuyển Việt Nam. Nhiều người còn nói vui rằng: "Bố mẹ sinh ra để tấu hài nhưng cuộc đời bắt anh đi làm cầu thủ bóng đá", "Nghệ sĩ hài mới nổi", "Cây hài mới nổi của đội tuyển Việt Nam", "Những tấm ảnh đi vào lòng người",...