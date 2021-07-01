Đội tuyển Việt Nam lọt vào bảng đấu 'tử thần' ở Vòng loại 3 FIFA World Cup 2022, đối đầu Trung Quốc đúng mùng 1 Tết

Tin tức giải trí 01/07/2021 15:31

14h hôm nay 1/7, LĐBĐ châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm hai bảng đấu vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam lọt vào bảng B với 5 đối thủ nặng ký.

14h hôm nay 1/7, LĐBĐ châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm hai bảng đấu vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo đó, kết quả bốc thăm 2 bảng đấu như sau: 

Bảng A: Hàn Quốc, Iran, Syria, UAE, Iraq và Lebanon.

Bảng B: Việt Nam, Trung Quốc, Oman, Úc, Saudi Arabia và Nhật Bản.

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Kết quả bốc thăm chia bảng - Ảnh chụp màn hình

Ở bảng B này có ba đội đã từng dự World Cup gần đây nhất, tức World Cup 2018 tại Nga, đó là Nhật, Úc và Saudi Arabia. Việt Nam là đội bóng lần đầu tiên vào giai đoạn cuối cùng vòng loại World Cup khu vực châu Á.

Cũng trong buổi bốc thăm, Liên đoàn bóng đá châu Á cũng công bố luôn lịch thi đấu của 2 bảng đấu. Tại bảng B, Việt Nam có trận ra quân gặp chủ nhà Saudi Arabia vào ngày 2/9. Sau đó 5 ngày, thầy trò HLV Park Hang-seo gặp Úc tại sân Mỹ Đình. 

Đặc biệt đội tuyển Việt Nam sẽ có trận chạm trán với Trung Quốc ở trận lượt về vào ngày 1/2/2022, đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán 2022. Trước đó, tuyển Việt Nam làm khách của Trung Quốc vào ngày 7/10.

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Thầy trò HLV sẽ bắt đầu lên kế hoạch luyện tập - Ảnh: Internet

Với kết quả bốc thăm này, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bắt đầu lên kế hoạch tập luyện kỹ càng để chuẩn bị đối đầu với nhiều đội bóng mạnh châu Á. Dù vậy thông tin đáng mừng là thầy Park cũng không phải lăn tăn khi Việt Nam không gặp đội bóng quê hương ông là Hàn Quốc.

Lịch thi đấu của Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022:

Ngày 2/9/2021: Saudi Arabia vs ĐT Việt Nam 

Ngày 7/9/2021: ĐT Việt Nam vs Úc

Ngày 7/10/2021: Trung Quốc vs ĐT Việt Nam 

Ngày 12/10/2021: Oman vs ĐT Việt Nam 

Ngày 11/11/2021: ĐT Việt Nam vs Nhật Bản 

Ngày 16/11/2021: ĐT Việt Nam vs Saudi Arabia 

Ngày 27/1/2022: Úc vs ĐT Việt Nam 

Ngày 1/2/2022: ĐT Việt Nam vs Trung Quốc 

Ngày 24/3/2022: ĐT Việt Nam vs Oman 

Ngày 29/3/2022: Nhật Bản vs ĐT Việt Nam

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