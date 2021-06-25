Sự cố bất ngờ khiến tuyển Việt Nam chưa thể về nhà sau 7 ngày cách ly, người thân lầm lũi ra về sau nhiều giờ chờ đợi

Theo thông báo trước đó, đội tuyển Việt Nam sẽ kết thúc 7 ngày cách ly tập trung và trở về theo dõi tại nhà vào ngày 24/6. Tuy nhiên, vì một số lý do đã khiến thầy trò HLV Park Hang-seo chưa thể về với gia đình.

Theo thông tin từ báo Lao Động, dự kiến, trưa ngày 24/6, đội tuyển Việt Nam sẽ hoàn tất việc cách ly tại khách sạn và có thể trở về nhà để tiếp tục theo dõi sức khoẻ. Tuy nhiên, kế hoạch này của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thể bị thay đổi. Cụ thể, đến 17h30 ngày hôm qua, các cầu thủ vẫn chưa thể rời khỏi khách sạn. Đại diện đội tuyển Việt Nam cho biết, đội vẫn chưa ký được văn bản cho phép các cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam trở về nhà.

Liên quan đến việc này, VietNamNet cũng đưa tin, lý giải về nguyên nhân khiến các cầu thủ chưa hoàn thành cách ly tập trung, đại diện VFF cho hay: "Sở Y tế và UBND TP.HCM là cơ quan có thẩm quyền quyết định. Các cầu thủ cũng rất nhớ gia đình sau thời gian thi đấu ở nước ngoài nhưng để đảm bảo an toàn, tất cả phải chờ đợi". Được biết, lãnh đạo phường Tân Phong, Quận 7 (nơi tuyển Việt Nam đang cách ly) chưa nhận được văn bản chỉ đạo để thầy trò Park Hang-seo rời nơi cách ly tập trung.

Trục trặc này khiến nhiều cầu thủ và thành viên đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển. Các cầu thủ ở phía Bắc dự kiến sẽ đáp chuyến bay ra Hà Nội vào trưa 24/6. Tuy nhiên, do chưa thể hoàn tất cách ly theo đúng kế hoạch nên các cầu thủ buộc phải thay đổi phương án khác. Do không biết sự cố bất ngờ, nhiều gia đình của các cầu thủ cũng đến từ sớm để đón về sau hơn 1 tháng thi đấu xa nhà. Tuy nhiên sau đó lại thất thần, lầm lũi quay về vì đội tuyển vẫn chưa thể rời khu cách ly. Đình Trọng chào tạm biệt người thân thêm vài ngày nữa - Ảnh: Sport 5 Bố của Tiến Linh đã chờ con từ trưa cho đến tối mịt mới quay về - Ảnh: Sport 5 Tuy nhiên, sau giây phút tiếc nuối vì chưa được về đoàn tụ với người thân, các cầu thủ đã quay sang "tấu hài" rầm rộ trên MXH bằng loạt ảnh "tự sướng" đẫm "muối". Ông chú Tấn Trường nằm đây từ chiều, đợi về với vợ con - Ảnh chụp màn hình Bố đi đón, nhưng Tiến Linh lại chống cằm yểu điệu nhớ mẹ - Ảnh chụp màn hình 'Chủ tịch' Văn Toàn vẫn chưa thể về bán áo nên cũng thất thần không kém - Ảnh chụp màn hình Hiện tại các cầu thủ tỏ ra khá sốt ruột, nhưng tất cả vẫn tuân thủ quy định, đồng thời tích cực tập luyện để duy trì thể lực.

Ngày mai 24/6, thầy trò HLV Park Hang-seo dự kiến kết thúc cách ly tập trung 7 ngày, chuẩn bị cho lịch thi đấu dày đặc sắp tới Sau khi hoàn thành cách ly tập trung và cách ly theo quy định sau đó, các tuyển thủ đội tuyển Việt Nam sẽ có lịch trình thi đấu dày đặc từ tháng 9 đến hết năm 2021.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-co-bat-ngo-khien-tuyen-viet-nam-chua-the-ve-nha-sau-7-ngay-cach-ly-nguoi-than-lam-lui-ra-ve-sau-nhieu-gio-cho-doi-410079.html