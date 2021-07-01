TikToker 'chất vấn' Hùng Dũng việc làm từ thiện, phát biểu 'kém duyên': 'Què chân, không đi đá bóng được... bán áo lấy tiền chữa bệnh'

Tin tức giải trí 01/07/2021 13:15

Mới đây, một TikToker đã bất ngờ đăng tải video khoe mua áo có chữ ký của cầu thủ Hùng Dũng. Tuy nhiên người này lại có những phát ngôn về nam cầu thủ khiến CĐM không hài lòng.

Cuối tháng 3/2021, cầu thủ Đỗ Hùng Dũng không may gặp chấn thương nghiêm trọng khiến anh phải rời sân cỏ để điều trị. Mặc dù đã lâu không xuất hiện, nhưng mới đây, nam cầu thủ đã có hành động rất ý nghĩa để ủng hộ quỹ vắc xin chống Covid-19. 

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Chân sút gốc Hà Nội có hành động ý nghĩa ủng hộ quỹ vắc xin - Ảnh: Internet

Chân sút đã tiến hành cho đấu giá 1 áo đấu Đội tuyển Quốc gia Việt Nam với đầy đủ chữ ký của các tuyển thủ trước khi lên đường sang Dubai thi đấu, 1 áo CLB Hà Nội có chữ ký của Hùng Dũng, 1 quả bóng số Fifa Quality UHV 2.05 Galaxy số 05 với chữ ký của Dũng, 500 bộ quần áo bóng đá phiên bản “Việt Nam quyết thắng đại dịch” được thiết kế riêng, có kèm chữ ký viết tay của Dũng. Toàn bộ số tiền thu được từ việc này anh sẽ chuyển thẳng vào quỹ vắc xin.

Hành động này đã khiến chàng cầu thủ gốc Hà Nội nhận về vô số lời khen và ủng hộ. Tuy nhiên, mới đây 1 hot TikToker có tên T.P. đã đăng tải video nghi vấn về việc làm của Hùng Dũng và có những lời lẽ không hay khi nói về chấn thương của anh chàng.

Trong đoạn clip dài hơn 1 phút, anh chàng T.P. đã hồ hởi khoe lớn với CĐM về việc mình vừa mua một chiếc áo đấu của nam cầu thủ. Thế nhưng ngay sau đó, TikToker này đã liên tục chất vấn về việc tại sao Hùng Dũng muốn làm từ thiện lại không ủng hộ tiền mà bày ra việc đấu giá, bán áo làm gì? Theo như anh chàng này, việc nam cầu thủ bán đấu giá như vậy là để có thêm tiền chữa bệnh vì hiện tại không thể thi đấu do chấn thương.

Đáng chú ý, người này có phát ngôn với từ ngữ không hay về tai nạn trên sân của chân sút: "Ủng hộ là bởi vì thấy cầu thủ Hùng Dũng có cống hiến cho bóng đá của nước nhà mà thôi. Hơn nữa giờ anh ta cũng bị què chân chắc cũng chẳng đi đá bóng được, nên gọi là mua cho có anh ấy lầy tiền chữa bệnh". 

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Anh chàng hào hứng khoe đồ nhưng lại có nhiều phát ngôn sốc - Ảnh cắt từ clip

Mặc dù cuối clip, T.P. có nhắn nhủ mọi người mua ủng hộ nam cầu thủ nhưng phát ngôn mang tính mỉa mai người khác như vậy khiến CĐM cho là không nên.

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CĐM chỉ trích phát ngôn của T.P. - Ảnh chụp màn hình

Anh chàng T.P. là một hiện tượng mạng, nổi lên qua các livestream bán hàng dùng các ngôn từ phản cảm, tục tĩu nhưng lại khá được lòng một số bạn trẻ vì tính cách tưng tửng, hài hước. Hiện trang Tiktok của anh có 5,7 triệu lượt theo dõi trong khi Facebook là 295 nghìn người follow. Video mới đây của anh đã nhận vô số gạch đá từ CĐM, nhiều người từ fan hâm mộ cho biết "quay lưng" với phát ngôn phản cảm này. 

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