Trước thềm bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Ả, HLV Park Hang Seo nói gì nếu Việt Nam gặp Hàn Quốc?

Lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào chiều ngày 1/7. Trước đó, HLV Park Hang Seo đã có những chia sẻ bên lề sự kiện.

Chiều nay 1/7, lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra Lúc 14 giờ ở Kuala Lumpur (Malaysia). Hình thức tổ chức là bốc thăm trực tuyến do ảnh hưởng dịch COVID-19. Đội tuyển Việt Nam sẽ biết được các đối thủ phải chạm trán trong hành trình tranh vé dự World Cup 2022.

Có 12 đội bóng gồm: Nhật Bản, Iran, Úc, Hàn Quốc, Iraq, Saudi Arabia, Syria, Oman, Trung Quốc, UAE, Lebanon và Việt Nam sẽ bốc thăm chia làm 2 bảng đấu. Việt Nam có thứ hạng xếp thứ 11/12 đội bóng kể trên. Chúng ta chỉ đứng trên Lebanon (92 so với 93).

Đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Internet

Trước tình hình trên, HLV Park Hang Seo đã có những chia sẻ với Liên đoàn bóng đá châu Á. Ông cho biết vòng loại cuối cùng World Cup 2022 là cơ hội tuyệt vời để đánh giá lại khả năng của đội tuyển Việt Nam, bởi tất cả là những trận đấu với các đối thủ mạnh hơn. Đáng chú ý, nhà cầm quân này cũng có những phát biểu về đội bóng mà ông không muốn gặp nhất.

HLV Park Hang Seo - Ảnh: Internet

"Tôi không nghĩ tuyển Việt Nam phải tránh đối thủ nào. Còn phải lựa chọn một đội bóng nào mà tôi không muốn gặp ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đó là Hàn Quốc.

Hàn Quốc không chỉ mạnh mà còn là quê hương của tôi. Chuyện đối đầu với đội bóng quê hương khiến tôi có chút nặng nề. Nhưng điều này phải thực sự xảy ra thì tôi vẫn làm hết sức mình, bởi tôi là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam" - HLV Park Hang Seo chia sẻ.

Thông tin thêm, sau lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022, 12 đội bóng có thời gian 7 tháng để tranh vé dự World Cup với 10 lượt đấu. Thời gian dự kiến khởi tranh vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là ngày 2/9/2021 đến 29/3/2022 (ngày kết thúc). 6 lượt đấu đầu tiên theo lịch công bố của AFC hồi tháng 11/2020 sẽ diễn ra trong năm 2021.

Được biết, vào hôm qua (ngày 30/6), các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành cách ly 14 ngày tại một khách sạn ở quận 7 và trở về nhà. Người hâm mộ đang rất mong chờ thầy trò ông Park Hang Seo trong các trận đối đầu kế tiếp.

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