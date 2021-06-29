'Vợ' tiền vệ Tuấn Anh vào tận livestream hỏi thăm tình hình chồng, thủ môn Tấn Trường chỉ biết thốt lên: 'Sao tự tin dữ vậy mẹ'

Tin tức giải trí 29/06/2021 19:46

Mới đây, thủ môn Bùi Tấn Trường đã có màn giao lưu với "vợ" tiền vệ Tuấn Anh vô cùng hài hước. Buổi livestream đã thu hút rất đông người hâm mộ.

Vừa qua, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định (trước đó là 7 ngày) tại một khách sạn ở quận 7. Mặc kệ đồng đội người thì tập tành, người thì đăng "ảnh nóng" nhớ bạn gái thì thủ môn kiêm "streamer mới nổi" Bùi Tấn Trường lại rất thường xuyên livestream giao lưu cùng người hâm mộ.

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Thủ môn kiêm 'streamer mới nổi' Bùi Tấn Trường - Ảnh: Internet

Trong một đoạn livestream mới đây, "ông chú thủ môn" này đã khiến cộng đồng được dịp cười bò khi có màn giao lưu hài hước cùng một fan nữ. Tuy nhiên, fan này dù đang lên sóng tâm sự cùng Tấn Trường nhưng lại luôn miệng hỏi về "người chồng" Tuấn Anh của mình. 

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Tấn Trường ngạc nhiên khi fan tự xưng là vợ Tuấn Anh - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, ngay khi bắt đầu cuộc trò chuyện, fan nữ với chất giọng "non choẹt" đã hỏi thẳng Tấn Trường rằng:"Chú ơi chú, chú nghĩ gì về anh Tuấn Anh chồng con?" khiến nam thủ môn "trợn mắt che miệng" vì ngạc nhiên.

"Trời ơi, hỏi một câu tui muốn rớt xuống giường luôn vậy á. Ở đâu ra vậy, ở đâu ra Tuấn Anh chồng cô vậy. Sao tự tin dữ vậy mẹ" - nam thủ môn hài hước nói trong livestream.

Hỏi ra mới biết, fan nữ này thật ra chỉ mới chuẩn bị lên lớp 9, vì quá hâm mộ Tuấn Anh nên mới tự nhận là chồng. Ngay sau đó, thủ môn đã khuyên giải cô bé lo học hành trước, yêu đương, chồng con gì tuổi này. Màn trò chuyện giữa hai chú cháu đã làm không ít người bật cười. Đáng nói, tiếp sau cô bé, có rất nhiều fan khác cũng đã "tràn" vào livestream và tự nhận "Tuấn Anh chồng em" khiến Tấn Trường chỉ biết cười trừ mà hô lên "thánh thần ơi".

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Tiền vệ Tuấn Anh - Ảnh: Internet

Được biết, tiền vệ Tuấn Anh ngoài trừ tài năng trên sân cỏ còn được biết đến với một phong cách lãng tử cùng mái tóc dài và gương mặt điển trai. Lướt một vòng Instagram của anh chàng, không khó để bắt gặp những bức ảnh "đậm chất nghệ sĩ" không hề thua kém một người nổi tiếng nào. Đáng tiếc, anh đã không thể cùng đội tuyển Việt Nam đối đầu trong trận UAE vì chấn thương. Tuy nhiên, với tài năng sẵn có, chàng tiền vệ này sẽ còn rất nhiều cơ hội tỏa sáng trong tương lai.

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