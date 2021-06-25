Bị 'xỉa xói' ngoại hình sau gameshow, cô gái '12 mối tình' bất ngờ khoe ảnh đi 'trùng tu nhan sắc'?

Tin tức giải trí 25/06/2021 21:52

Sau khi xuất hiện trên 1 chương trình ghép đôi, nữ chính Đoan Minh gây sốc bởi hàng loạt các phát ngôn về tiêu chuẩn chọn bạn trai và "lịch sử tình trường" dài dằng dặc. Bỗng nổi như cồn trên MXH, ngoại hình của cô gái vắt vai 12 mối tình trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của cư dân mạng.

Đoan Minh, cô gái nhân viên văn phòng 26 tuổi đang là cái tên thu hút sự chú ý trên MXH. Sau phát ngôn từng có 12 mối tình và sở hữu loạt tiêu chí kén người yêu “trên trời” như ngoại hình đẹp trai, cho bạn gái tiền mua đồ, đầu tư chứng khoán, bất động sản, phải biết nấu ăn, chiều bạn gái, sau khi kết hôn sẽ không ở chung cùng bố mẹ… nữ chính nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng cô sống thực tế và không ai cấm phụ nữ đề ra tiêu chuẩn cho một nửa của mình cả. Tuy nhiên cũng không ít người lại cho rằng nữ chính Đoan Minh kém duyên, ứng xử kém và có những tiêu chuẩn "có một không hai". 

Một trong những lý do khiến cô nàng nhận về nhiều gạch đá vì các tiêu chí "lựa người yêu" có lẽ đến từ ngoại hình. Khi chương trình kết thúc, hàng loạt các lời chê bai nhan sắc kém xinh, không có gì nổi bật và đặc biệt khác xa trên hình được nhiều cư dân mạng để lại bên dưới bài đăng của cô cũng như dưới các đoạn cắt chương trình.

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Nhiều người 'đầu tư' ghép cả ảnh ngoài đời và trên Facebook để so sánh - Ảnh: FB
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Không chỉ trên Facebook, một số cư dân mạng còn tìm cả Tiktok của Đoan Minh và để lại 1 số bình luận khá kém duyên - Ảnh chụp màn hình

Sau hàng loạt chỉ trích của CĐM, cách đây ít giờ, trên tài khoản cá nhân của mình, Đoan Minh bất ngờ chia sẻ lại một story của người khác đăng được chụp tại trung tâm thẩm mỹ chuyên về răng miệng. Theo tiết lộ của người đăng, "cô gái vắt vai 12 mối tình" đã "tin tưởng" và "lựa chọn" trung tâm này để làm đẹp

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Story của Đoan Minh khoe ảnh được cám ơn trải nghiệm dịch vụ, có thể thấy tấm hình được chụp tại 1 trung tâm thẩm mỹ chuyên về răng miệng - Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức, CĐM đã đoán già đoán non về việc cô nàng quyết định đi sửa lại răng miệng để cải thiện nhan sắc sau loạt gạch đá vì vẻ ngoài kém xinh. Tuy nhiên cô nàng chỉ chia sẻ lại mà không nói thêm điều gì thì cũng không loại trừ khả năng Đoan Minh chỉ đang PR cho trung tâm này sau khi nổi đình nổi đám trên MXH. 

Cô gái từng qua 12 mối tình có tiêu chí chọn chồng gây 'sốc': 'Đẹp trai, phải chi tiền để mua đồ, đầu tư chứng khoán, bất động sản... ảnh phải chiều em chứ'

Cô gái từng qua 12 mối tình có tiêu chí chọn chồng gây 'sốc': 'Đẹp trai, phải chi tiền để mua đồ, đầu tư chứng khoán, bất động sản... ảnh phải chiều em chứ'

Những phát ngôn về tiêu chuẩn tìm bạn trai của một cô gái trên một chương trình truyền hình đã khiến ông mai bà mối bó tay, cộng đồng mạng bàn tán xôn xao, thậm chí có phần "sốc".

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