Bị 'xỉa xói' ngoại hình sau gameshow, cô gái '12 mối tình' bất ngờ khoe ảnh đi 'trùng tu nhan sắc'?

Đoan Minh, cô gái nhân viên văn phòng 26 tuổi đang là cái tên thu hút sự chú ý trên MXH. Sau phát ngôn từng có 12 mối tình và sở hữu loạt tiêu chí kén người yêu “trên trời” như ngoại hình đẹp trai, cho bạn gái tiền mua đồ, đầu tư chứng khoán, bất động sản, phải biết nấu ăn, chiều bạn gái, sau khi kết hôn sẽ không ở chung cùng bố mẹ… nữ chính nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng cô sống thực tế và không ai cấm phụ nữ đề ra tiêu chuẩn cho một nửa của mình cả. Tuy nhiên cũng không ít người lại cho rằng nữ chính Đoan Minh kém duyên, ứng xử kém và có những tiêu chuẩn "có một không hai".

Một trong những lý do khiến cô nàng nhận về nhiều gạch đá vì các tiêu chí "lựa người yêu" có lẽ đến từ ngoại hình. Khi chương trình kết thúc, hàng loạt các lời chê bai nhan sắc kém xinh, không có gì nổi bật và đặc biệt khác xa trên hình được nhiều cư dân mạng để lại bên dưới bài đăng của cô cũng như dưới các đoạn cắt chương trình.