Cô gái từng qua 12 mối tình có tiêu chí chọn chồng gây 'sốc': 'Đẹp trai, phải chi tiền để mua đồ, đầu tư chứng khoán, bất động sản... ảnh phải chiều em chứ'

Đáng lưu ý là cô gái Đoan Minh xuất hiện trong chương trình, gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài cá tính, khả năng hoạt ngôn và hài hước. Nhưng càng lắng nghe những chia sẻ của Đoan Minh, bà mối Cát Tường không khỏi ngỡ ngàng, có phần khó hiểu tới mức "muốn bỏ nghề mai mối" vì loạt tiêu chí chọn bạn trai khó hiểu cô nàng đặt ra.

Trong tập 9 chương trình Ghép Đôi Thần Tốc - Kết Đôi Như Ý vừa lên sóng, ông mai bà mối Hứa Minh Đạt - Cát Tường đã đổ mồ hôi trong màn ghép đôi cho 4 trai xinh gái đẹp gồm: Chàng thầy giáo Đỗ Trung Thành (27 tuổi) và nàng nhân viên văn phòng Võ Thị Cẩm Tiên (27 tuổi) - ngồi phía ghế xanh, chàng kỹ thuật viên sửa oto Trương Văn Quý (27 tuổi) và nàng nhân viên văn phòng Trần Ngọc Đoan Minh (26 tuổi).

Những chia sẻ này của cô gái khiến Cát Tường phải há hốc miệng ngạc nhiên, thậm chí, nữ MC còn nhiều lần nhắc khéo "được rồi" nhưng Đoan Minh vẫn "hồn nhiên" chia sẻ không chút do dự.

Cụ thể, dù là lần đầu gặp mặt, nhưng Đoan Minh đã thẳng thắn chia sẻ về chuyện tình cảm của bản thân: “Em có 12 mối tình, có 4 mối là sâu sắc còn lại chỉ dừng ở mức tìm hiểu, cao nhất là 1 năm còn thấp nhất là một ngày. Đẹp trai là tiêu chí, và em muốn bạn nam chi tiền cho em để mua đồ, đầu tư chứng khoán, bất động sản . Trai cho tiền mình đi đầu tư, rồi minh chia tiền lại cho trai. Đi ăn nếu bạn trai quên bóp thì em có thể cà thẻ trả rồi đợt sau bạn cà lại, nhưng quên lần 2 là thôi ‘bye, bye’ luôn” .

Đặc biệt là khi lắng nghe Văn Quý - chàng trai được dự ghép với Đoan Minh chia sẻ về hoàn cảnh anh hai mất, hiện đang một mình chăm lo cho ba mẹ, bà mối Cát Tường không khỏi thương xót, còn ngỏ ý hỏi bạn gái ghế đỏ chuyện làm dâu, cơm nước cho nhà chồng để “vớt vát” điểm cho cô nàng. Nhưng Đoan Minh lại trả lời "thẳng như ruột ngựa": “Em sẽ kiếm bạn trai khác. Tư tưởng của em là khi có chồng sẽ dọn ra ở riêng. Em thích nấu ăn nhưng sẽ không bao giờ nấu cho bạn nam đâu, vì ảnh phải chiều em chứ".

Lắng nghe những quan điểm khi yêu của Đoan Minh, Văn Quý ngồi phía bên kia cũng toát hết mồ hôi, sự bối rối thể hiện rõ trên khuôn mặt. Bà mối cũng “bất lực” phán luôn với Đoan Minh: “Hy vọng sau hôm nay em có 'người đầu tư' nha, chứ chị hoang mang muốn bỏ nghiệp rồi đó. Chị làm mai làm mối nhiều ca lắm rồi mà ca này thấy hơi căng rồi đó. Em cũng nên bớt bớt lại chút”.

Cả bà mối lẫn chàng trai đều hoang mang khi nghe những phát biểu của cô gái 26 tuổi - Ảnh cắt từ chương trình

Cô gái trẻ thẳng thắn chia sẻ hàng loạt tiêu chí chọn bạn trai cực sốc. Đoan Minh khẳng định bản thân là người độc lập, không phụ thuộc bạn trai. Tuy nhiên, một trong những tiêu chí chọn người yêu của cô lại là “bạn trai phải cho tiền mua đồ, đầu tư…”. lại khiến khán giả khó hiểu.

Đoan Minh có nhiều chia sẻ khiến ai cũng sốc - Ảnh chụp màn hình

Trái ngược với cá tính mạnh của Đoan Minh, bạn gái Cẩm Tiên có phần dịu dàng, đằm thắm chuẩn hình mẫu người yêu của nhiều bạn trai, rất nhanh đã lấy được thiện cảm của mọi người. Đến buổi hẹn hò, cô nàng còn khiến bầu không khí thêm vui vẻ khi tự tin thể hiện bản “rap thả thính” cực ngọt, “đốn tim” nhà trai.

Cẩm Tiên dịu dàng và có phần nhu mì hơn - Ảnh chụp màn hình

Cùng một vấn đề tài chính khi yêu và làm dâu, nhưng quan điểm của Cẩm Tiên rất khác với bạn gái còn lại. “Việc nấu ăn em thích cả hai có thể cùng chia sẻ. Còn kinh tế em nghĩ mỗi người nên độc lập vì em không thích bạn nam đưa hết tiền cho mình. Em cũng không ngại việc làm dâu. Quan điểm của em là tôn trọng người thân của đối phương” - cô nàng “nấm lùn” bày tỏ.

Cách nhìn chu đáo của Cẩm Tiên đã “đốn tim” hoàn toàn chàng thầy giáo có tính chu toàn, khó tính Trung Thành. Được biết, anh là con trai trưởng, dù tính anh không hề gia trưởng nhưng vẫn rất hy vọng nàng dâu tơng lai của ba mẹ có thể lễ phép, hiểu chuyện. Và điều này, Cẩm Tiên hoàn toàn đạt mọi tiêu chí của anh chàng. Cặp đôi “dự ghép” Trung Thành - Cẩm Tiên rất nhanh đã “bắt nhịp” cảm xúc của nhau, đến quà gặp mặt cả hai cũng tâm ý tương thông mà chọn giống quà đối phương. Sự dễ thương của cặp đôi khiến ông mai bà mối tích cực “đẩy thuyền” không ngừng.

Trung Thành cảm mến cô gái dịu dàng Cẩm Tiên - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, buổi hẹn hò với anh chàng Văn Quý có vẻ không thuận lợi cho lắm dù đã hết lòng bày tỏ thành ý với nhà gái. Đến việc tặng quà cho Đoan Minh, anh chàng vẫn rất tâm lý: “Anh thì không biết lựa màu son nhưng hy vọng em sẽ thích. Còn nếu em thích màu khác anh sẽ dắt em đi mua.” Bất ngờ, Đoan Minh lại rất thẳng thắn thể hiện thái độ không mấy ưng ý với món quà của anh chàng. Có vẻ, cá tính mạnh của Đoan Minh lại khiến cô nàng mất điểm khá nhiều trong mắt phụ huynh của Văn Quý. Ba anh chàng rất thẳng thắn chỉ ra sự hiểu chuyện, dịu dàng của Cẩm Tiên - bạn gái “dự ghép” của Trung Thành sẽ hợp với con trai mình hơn.

Phụ huynh của chàng kỹ sư cũng có vẻ không hài lòng về Đoan Minh - Ảnh chụp màn hình

Buổi hẹn hò của bốn người tham gia diễn ra với đủ cung bậc cảm xúc, từ vui vẻ đến căng thẳng, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dù vậy, ông mai bà mối vẫn rất chân trọng cảm xúc, quan điểm cá nhân của mỗi người, và hy vọng họ sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Trước giây phút quyết định, bà mối Cát Tường bất ngờ nhắc khéo Văn Quý hãy nhớ lời ba khiến ai cũng hồi hộp đợi chờ sự lựa chọn của anh chàng. Kết quả, cả Trung Thành và Văn Quý đều lựa chọn Cẩm Tiên, trong khi cô nàng vẫn một lòng chọn bạn trai “dự ghép” của mình, còn Đoan Minh từ chối cơ hội với cả hai bạn nam. Vậy là chỉ có Trung Thành và Cẩm Tiên thành đôi, ông mai bà mối cũng hy vọng Văn Quý và Đoan Minh sẽ tìm được người đồng quan điểm yêu với mình.

Cả 2 chàng trai đều bấm chọn Cẩm Tiên, nhưng cô trái tim cô nàng hướng về chàng thầy giáo - Ảnh chụp màn hình

Sau khi chương trình kết thúc, CĐM đã liên tục bàn luận về tiêu chí chọn người yêu của Đoan Minh. Mặc dù thừa nhận con gái thực tế sẽ thoải mái hơn trong chuyện tình cảm và ít bị chịu thiệt thòi, nhưng không ít người đã cho rằng cách thể hiện của cô gái 26 tuổi khá kém duyên và không được lịch sự. Thậm chí nhiều người còn phê bình lối hành xử trên sóng truyền hình của cô gái, nhất là trong quan điểm về cuộc sống với gia đình nhà chồng.

Mặc dù cũng thông cảm cho việc ước mơ có 1 cuộc sống màu hồng của cô gài nhưng CĐM vẫn không thể chấp nhận được những quan điểm phi lý của Đoan Minh - Ảnh chụp màn hình

Sau chương trình, có lẽ Đoan Minh đã thu về 1 lượng antifan không nhỏ vì loạt phát ngôn tự nhiên của mình trên sóng truyền hình. Với quan điểm tìm người yêu "khó chiều" như vậy, hy vọng cô nàng cũng sớm tìm được 1 nủa hoàn hảo đáp ứng đủ tiêu chuẩn kể trên.