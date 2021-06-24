3 nàng hotgirl đình đám một thời thừa nhận 'đập mặt xây lại' để lột xác nhan sắc giờ ra sao?

Tin tức giải trí 24/06/2021 17:38

Các hotgirl đình đám một thời thừa nhận can thiệp "dao kéo" để lột xác nhan sắc xinh đẹp hơn. Hãy cùng điểm qua các gương mặt "quen mà lạ" sau hành trình biến đổi sắc đệp thế nào nhé!

Vân Navy

Vân Navy là một trong những hotgirl thế hệ đầu tiên của cộng đồng teen Việt. Cô từng tham gia nhiều hoạt động đình đám của giới trẻ như bộ phim sitcom “Nhật ký Vàng Anh”, đạt giải nhì cuộc thi Miss Audition 2007,… Trước đây, cô nàng vốn có khuôn mặt xinh xắn với sống mũi cao, đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh.

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Nàng hotgirl Vân Navy ngày xưa sở hữu khuôn mặt xinh xắn với sống mũi cao, đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh - Ảnh: Internet

Bẵng đi một thời gian không tham gia nghệ thuật, Vân Navy tái xuất trở lại với gương mặt có nhiều nét khác lạ. Chiếc mũi của nàng hot girl bất ngờ cao và thẳng hơn xưa rất nhiều, đôi mắt có chiều sâu hơn và đặc biệt là phần xương hàm thon gọn. Nàng hotgirl thừa nhận đã phẫu thuật chỉnh sửa mũi để có chiếc mũi vừa ý hơn. 

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Vân Navy tái xuất trở lại với gương mặt có nhiều phần lạ lẫm, khác thường - Ảnh: Internet

Hiện tại, không còn hoạt động trong làng giải trí, Vân Navy tập trung phát triển việc kinh doanh. Ngoài lĩnh vực thời trang, làm đẹp, Vân Navy còn sở hữu một công ty về thiết kế. Dù mới gần 30 tuổi nhưng cựu hot girl xinh đẹp này đã sở hữu khối tài sản "khủng". Xinh đẹp, giàu có và hạnh phúc, cuộc sống của Vân Navy thực sự khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ.

Vân Tokyo

Khoảng 4-5 năm trước, Vân Tokyo (tên thật Tăng Ngọc Vân) bỗng trở thành cái tên hot trên mạng xã hội khi công khai quá trình "đập mặt xây lại" của mình. Câu chuyện lột xác của cô nàng nhận được rất nhiều sự quan tâm, thậm chí dân tình còn gọi cô nàng bằng nickname "hotgirl dao kéo". Trước phẫu thuật, Vân Tokyo sở hữu khuôn mặt khá thô kệch.

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Nhan sắc của Vân Tokyo trước khi phẫu thuật - Ảnh: Internet

Trải qua quá trình phẫu thuật nhiều đau đớn, Vân Tokyo đã có diện mạo hoàn toàn mới, đối lập với những gì cô vốn có trước đây. Nàng "hotgirl dao kéo" không chỉ sở hữu khuôn mặt yêu kiều mà còn trùng tu lại 3 vòng nóng bỏng. 

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Vân Tokyo sau khi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet 

Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở gương mặt yêu kiều đó, nàng hotgirl nghiện thẫm mỹ lại tiếp tục trải qua thêm rất nhiều cuộc trùng tu nữa. Giờ đây, gương mặt Vân Navy trông vô cùng khác lạ. Cô nàng vẫn chưa có ý định từ bỏ việc phẫu thuật thẩm mỹ. Mới đây nhất, "hotgirl dao kéo" lại tiếp tục sang Hàn để mở góc mắt, sửa mũi, tiêm filler. 

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Mới đây nhất, cô nàng tiếp tục sang Hàn để thực hiện một loạt các phương pháp làm đẹp khác 
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Gương mặt hiện tại của Vân Tokyo nhìn như 'búp bê sống' - Ảnh: Internet 

Lilly Luta

Lilly Luta được biết đến như một trong những hot girl đời đầu với vẻ ngoài xinh xắn, trong trẻo. Cô nàng bắt đầu bước chân vào làng giải trí bằng công việc người mẫu ảnh tuổi teen và được mọi người biết đến nhiều hơn khi đoạt giải nữ sinh khả ái nhất Miss Ngôi sao 2012.

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Khoảng thời gian 2012-2013, Lilly Luta trung thành với hình ảnh dễ thương. Các shoot hình thời trang đều làm toát lên được vẻ búp bê đáng yêu - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đến năm 2014, cô nàng bất ngờ xuất hiện với gương mặt thon gọn hơn hẳn. Lúc này, Lilly thừa nhận bản thân đã phẫu thuật mỹ làm mắt và mũi. Nàng hotgirl tự nhận thấy khuôn mặt chưa thật sự đẹp nên cô quyết định chỉnh sửa để có diện mạo hoàn hảo hơn.

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Hình ảnh Lilly Luta sau khi mới phẫu thuật - Ảnh: Internet

Đến tháng 6/2015, Lilly Luta công khai phẫu thuật lần 3. Cô nàng thừa nhận việc thay đổi về ngoại hình mang lại cho bản thân nhiều cơ hội trong nghệ thuật qua những hợp đồng, dự án lớn. Từ đó mà thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Thật sự không thể phủ nhận rằng ngoại hình sau dao kéo của nàng hot girl vô cùng thu hút ánh nhìn người đối diện.

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Khi nhan sắc đã hoàn hảo hơn, Lilly Luta không ngại chụp ảnh khoe số đo ba vòng "chuẩn" đồng hồ cát 82 - 58 - 88 - Ảnh: Internet
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Cô nàng sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo và mềm mại hơn - Ảnh: Internet

Hiện tại, người đẹp vẫn tham gia các dự án phim song song với lịch trình xen kẽ giữa các show quảng cáo, chụp ảnh thời trang. Trên trang cá nhân, Lilly Luta chưa chia sẻ thêm hình ảnh người tình nào mới sau cuộc tình ngắn ngủi 6 tháng với Bùi Anh Tuấn từ năm 2013. Bên cạnh đó, nàng hotgirl cũng thường xuyên đăng tải về những chuyến du lịch ở nước ngoài và cuộc sống vô cùng sang chảnh và sung túc.  

Bùi Anh Tuấn lần đầu song ca cùng em gái xinh như hotgirl, bật khóc khi hát tặng mẹ

Bùi Anh Tuấn lần đầu song ca cùng em gái xinh như hotgirl, bật khóc khi hát tặng mẹ

Nam ca sĩ cùng em gái của mình đã cùng nhau thể hiện ca khúc "Chưa bao giờ mẹ kể", vừa để tặng mẹ nhân dịp 20/10 tới, vừa mở màn show acoustic mang tên "Lang thang hát cùng Bùi Anh Tuấn".

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