'Hot girl ngủ gật' Nhã Tiên ra mắt MV 'Em muốn cho anh xem này'

Từ “hot girl ngủ gật” đến ước mơ “cầm mic”, Nhã Tiên chính thức gia nhập đường đua Vpop đầy sôi động với MV “Em muốn cho anh xem này” hứa hẹn sự đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh, ca từ và giai điệu.

Từng nổi đình đám trên mạng xã hội với bức ảnh ngủ gật giữa sân trường, Nhã Tiên được dân tình gọi bằng danh xưng "hot girl ngủ gật". Đặc biệt, sau chương trình “Nóng cùng World Cup 2018” nhờ gương mặt trái ngược với thân hình, Nhã Tiên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng về một nàng hot girl nóng bỏng với khuôn mặt ngây thơ, trong sáng. Chưa dừng lại ở đó, Nhã Tiên tiếp tục trở thành tâm điểm dư luận bởi những bộ hình nội y “bỏng mắt” cùng nhiều phát ngôn gây sốc. Nhưng để được nhiều người biết đến với cương vị của một người cầm mic, ngoài lời khẳng định “từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ”, Nhã Tiên đang rục rịch chuẩn bị đem đến cho thị trường âm nhạc Việt Nam một ca khúc với giai điệu bắt tai cùng MV “hot” không kém - "Em muốn cho anh xem này".

Nhã Tiên tại buổi họp báo ra mắt MV “Em muốn cho anh xem này” là một dự án âm nhạc được Nhã Tiên và ekip ấp ủ suốt nhiều tháng trời, từ khâu thu âm, kịch bản, quay hình đến hậu trường. Người chắp lời cho ca khúc đánh dấu màn dấn thân con đường ca hát lần này của Nhã Tiên không ai khác chính là “phù thuỷ âm nhạc” Đỗ Hiếu. Lấy cảm hứng từ phong cách và chất liệu âm nhạc từ những nữ hoàng triệu view BlackPink (cũng chính là thần tượng Kpop số một của Nhã Tiên), Đỗ Hiếu đã cho ra đời ca khúc với giai điệu bắt tai, ca từ gây nghiện, dễ nhớ. Nhã Tiên trả lời phỏng vấn Bên cạnh màn nhá hàng với những hình ảnh gợi cảm, nóng bỏng, MV còn truyền tải tuyên ngôn mạnh mẽ về nữ quyền: Mọi cô gái đều phải tìm được sự chủ động trong tình yêu. Đó mới chính là sự quyến rũ của người phụ nữ thời hiện đại. Để đầu tư cho dự án debut lần này, Nhã Tiên và ekip đã chi một khoản tiền không hề nhỏ (hơn 1,1 tỷ đồng), chứng tỏ sự nghiêm túc và kĩ lưỡng của cả ekip cho màn lột xác của Nhã Tiên từ nàng “hot girl ngủ gật” đến một ca sĩ trẻ tài năng.

Có thể nói, màn lấn sân sang sự nghiệp “cầm mic” của Nhã Tiên không phải là một quyết định tạm thời hay một sự bồng bột thiếu tính toán của tuổi trẻ. Đó là kế hoạch, là dự án được ấp ủ suốt nhiều năm, chỉ đợi đến một thời điểm thích hợp để thực hiện. “Danh xưng hot girl chỉ đến với Tiên như một sự tình cờ, ca hát mới chính là ước mơ từ thuở nhỏ và là con đường mà Nhã Tiên muốn dành thời gian và tâm sức để theo đuổi", cô cho biết. Nhã Tiên chụp hình cùng bạn bè trong buổi ra mắt MV Không muốn bó hẹp mình trong bất kì hình ảnh hay phong cách âm nhạc hạn chế nào, sau MV “Em muốn cho anh xem này”, Nhã Tiên dự định sẽ đem đến nhiều màu sắc đa dạng hơn nữa, có thể nhẹ nhàng, nữ tính hay thậm chí “khó ngấm” và trái chiều hơn một chút.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hot-girl-ngu-gat-nha-tien-ra-mat-mv-em-muon-cho-anh-xem-nay-343019.html