Các cầu thủ của tuyển Việt Nam vẫn có nhiều màn tương tác qua lại với nhau dù cho đã một thời gian dài không thi đấu trên cùng 1 sân cỏ.

Đội tuyển Việt Nam những năm gần đây đã thể hiện được sự tiến bộ vược bậc khi liên tiếp ghi tên vào bảng vàng của nhiều giải đấu lớn. Kéo theo đó, các cầu thủ cũng nhận được nhiều sự quan tâm hơn, có thể kể đến 1 vài cái tên nổi bật như: Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Đặng Văn Lâm,... nhưng nổi bật nhất vẫn là chàng hậu vệ sinh năm 1999 Đoàn Văn Hậu. Văn Hậu là một trong những cầu thủ được yêu thích nhất đội tuyển Việt Nam - Ảnh: FBNV Đoàn Văn Hậu hiện là cái tên hot nhất của dàn cầu thủ Việt. Trang Instagram cá nhân của anh cũng cán mốc 1 triệu lượt theo dõi nhanh nhất so với các thành viên trong đội. Không quá khó để có thể lý giải việc này khi mà Văn Hậu mới 22 tuổi đã cao 1m85, có khuôn mặt đẹp trai và body như được điêu khắc.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Văn Hậu đã đăng tải hình ảnh anh chàng đang mặc đồ thể thao kèm caption: "Trở lại tập luyện". Có thể thấy, sau khi trở về từ UAE và cách ly tập trung 2 tuần, chàng hậu vệ trông tươi tắn hơn hẳn khi được ra sân tập luyện. Bức ảnh tập luyện mà anh chàng vừa đăng - Ảnh: FBNV Chỉ trong một thời gian ngắn, bức ảnh của chàng cầu thủ đã thu về hơn 100 nghìn lượt cảm xúc, bình luận và chia sẻ đủ để minh chứng cho độ nóng của anh chàng này. Dưới phần bình luận, là hàng loạt bình luận xuýt xoa về độ điển trai của Văn Hậu, nhiều chị em thi nhau vào "đặt gạch" để nhận chàng cầu thủ làm "chồng".

Ngoài ra, có thể dễ dàng bắt gặp được comment của Đặng Văn Lâm dưới bức ảnh của cậu em. Tuy đang thi đấu ở Nhật và bị tuột mất cơ hội cùng tuyển Việt tranh tấm vé để tiến vào World Cup, chàng cầu thủ lai vẫn giữ được tình cảm anh em, đồng đội với các cầu thủ khác của tuyển Việt. Cụ thể, khi thấy Đoàn Văn Hậu đăng tải bức ảnh có phần "gây mất máu" với chiếc quần xắn hơi cao để lộ cặp đùi vạm vỡ, Đặng Văn Lâm đã vào bình luận: "Cất cái bắp đi em ơi!" - Bắp ở đây chính là bắp đùi của Văn Hậu. Bình luận troll cậu em thân thiết của Văn Lâm đã nhận về nhiều lượt cảm xúc trong thời gian ngắn. Văn Hậu chúc các sĩ tử thi tốt - Ảnh: Chụp màn hình Cách đây không lâu, anh chàng cũng đã đăng tải một bức ảnh bản thân đang mặc áo thi đấu của đội nhà kèm chú thích: "Chúc các sĩ tử bình tĩnh, tự tin làm bài thật tốt. Chúc cho kì thi diễn ra được tốt đẹp". Bức ảnh này hiện đã hơn 160 nghìn lượt cảm xúc. Bởi Văn Hậu cũng có rất nhiều fan đang ở độ tuổi đi học nên động thái nhỏ này của anh đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ.

Sau vòng loại của World Cup 2022, Duy Mạnh thông báo tin cực vui, cực sốc đến người hâm mộ Độ nóng của dàn cầu thủ Việt Nam ngày càng hot sau vòng loại của World Cup 2022. Minh chứng cho sự việc này, đội tuyển Việt Nam đã có 2 cầu thủ đạt cột mốc "triệu theo dõi" trên Instagram là Văn Hậu và Duy Mạnh.

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