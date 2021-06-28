Mỹ nhân Việt và những ám ảnh 18+ trong phim: Kẻ khóc hàng giờ sau cảnh ân ái ở tuổi 20, người vật lộn mười mấy tiếng

Trong nhiều bộ phim, cảnh nóng được xem là phân đoạn tạo điểm nhấn để thu hút người xem. Để cho ra đời những cảnh quay táo bạo nhưng vẫn mang lại sự chân thật, nhiều diễn viên nữ đã không ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn của mình mà nhập vai hoàn toàn vào nhân vật.

Về cảnh nóng trong "Bẫy rồng", Ngô Thanh Vân cho biết cô và Johnny Trí Nguyễn đã phải vật lộn suốt mười mấy tiếng đồng hồ để hoàn thành cảnh phim chưa tới 1 phút. Tại thời điểm này, cô và bạn diễn tuy đã quá thân thiết nhưng vẫn phải nỗ lực rất nhiều để diễn thật trôi chảy. Không những thế, tuy là cảnh nóng nhưng đèn phòng thì sáng trưng và kèm theo là hàng chục cặp mắt đang chăm chú nên những cảnh quay như vậy không hề lãng mạn như trên màn ảnh rộng.

Trao đổi với Thanh niên, Ngô Thanh Vân từng nói: "Là phụ nữ, tôi cũng rất ngượng ngùng khi phải trút bỏ xiêm y, chứ không phải đạo diễn nói cởi là tôi cởi đâu. Bởi vậy, cứ quay cảnh nóng là tôi lại căng thẳng".

Tuy thân thiết nhưng Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn vẫn phải nỗ lực nhiều để cho ra đời những thước phim ấn tượng nhất - Ảnh: Internet

Ninh Dương Lan Ngọc

Tham gia vào bộ phim "Cánh đồng bất tận" khi mới 20 tuổi và có cảnh nóng đầu tiên trong sự nghiệp, vai Nương đã trở thành nhân vật để đời trong sự nghiệp diễn xuất của Ninh Dương Lan Ngọc.

Cảnh nóng khi mới 20 tuổi đã đem lại cho Ninh Dương Lan Ngọc nhiều giải thưởng - Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ về vai diễn có phần quá sức khi mới chập chững bước vào nghề, cô cho biết khi biết được thông tin vai Nương có cảnh cưỡng bức, Lan Ngọc đã phải xin phép cha mình nhiều lần mới nhận được cái gật đầu của ông. Trong quá trình quay phân đoạn này, tuy diễn nhanh nhưng cô đã quá nhập tâm vào nhân vật mà khóc không ngừng nghỉ sau khi ekip báo dừng. Không những vậy, cô còn phải la hét suốt 2 giờ đồng hồ để lồng tiếng cho nhân vật.

Cô đã phải la hét suốt 2 giờ đồng hồ để lồng tiếng cho phân đoạn chỉ vài giây này - Chụp màn hình

Mọi sự hy sinh đều được đền đáp khi bộ phim "Cánh đồng bất tận" cũng mang tới cho Ninh Dương Lan Ngọc 3 giải thưởng lớn là: Diễn viên chính phim truyện nhựa xuất sắc nhất tại Cánh diều vàng 2010, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam 2011 và Nữ diễn viên điện ảnh tại Mai Vàng 2011.

Thùy Anh

Nữ diễn viên sinh năm 1995 dã nude hoàn toàn trong vai diễn này - Ảnh: Internet

Tham gia vào tác phẩm được gắn mác 18+ "Đập cánh giữa không trung" khi chỉ mới 19, Thùy Anh đã có một phân cảnh lộ da thịt khi khỏa thân 100%. Thùy Anh chia sẻ, bản thân chưa có kinh nghiệm đóng cảnh nóng nên hầu hết các kiến thức đều phải tìm kiếm trên mạng. Trải qua 5 tiếng ghi hình, cô mới hoàn thành được phân cảnh này.

Vai diễn đã giúp cô nhận được đề cử giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2014 - Ảnh: Internet

Trong tác phẩm này, Trần Bảo Sơn đóng vai gã đàn ông thành đạt ham muốn xác thịt mãnh liệt, anh có nhiều cảnh nóng trần trụi với nữ diễn viên Thùy Anh. Phân cảnh này được xem là khá "nặng đô" đối với một gương mặt trẻ như Thùy Anh. Vai diễn cũng đã giúp cô nhận được đề cử giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2014.

Vũ Ngọc Anh

Nhân vật của Vũ Ngọc Anh đã bị cưỡng hiếp tới 3 lần - Ảnh: Internet

Sau khi loạt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012, Vũ Ngọc Anh đã có vai diễn đầu tiên của mình trong phim "Quyên". Trong bộ phim này, cô vào vai một cô gái bị cưỡng bức. Vũ Ngọc Anh và bạn diễn là Trần Bảo Sơn có tới 3 phân đoạn bị gắn mác 18+ trong bộ phim này.

Tuy là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp, Hoa hậu Việt Nam 2012 đã thể hiện khá tròn vai - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết diễn biến cảm xúc của nhân vật Quyên mới là thứ làm khó Vũ Ngọc Anh chứ không phải những cảnh hở da thịt. Vai Quyên có tâm trạng dằng xé trong mỗi lần bị chà đạp, Vũ Ngọc Anh còn phải thể hiện những hành động phức tạp chưa từng trải qua trong đời. 3 lần cưỡng bức nhưng hoàn cảnh và cảm xúc của nhân vật hoàn toàn khác nhau. 2 lần đầu, Quyên còn ghê sợ Hùng (vai của Trần Bảo Sơn) nhưng tới lần thứ 3 thì cô đã buông xuôi tất cả. Càng về sau, Vũ Ngọc Anh càng hở bạo và nhập vai, thu hút người xem.