Cô nổi tiếng khi đảm nhận các vai khó trong những bộ phim như Mùa len trâu; Rừng đen; Bi, đừng sợ!... Tuy là những bộ phim từng vấp phải những ý kiến trái chiều khi có quá nhiều cảnh nóng táo bạo, nhưng đó cũng là những bộ phim được đánh giá cao về mặt nghệ thuật chứ không phải phim thị trường khoe da thịt để câu khách. Chính nhờ sự hy sinh, một lòng với nghề, nữ diễn viên đã có những tác phẩm nghệ thuật để đời.

Cái tên Kiều Trinh gợi cho khán giả nhớ đến hình ảnh nữ diễn viên chuyên trị cảnh nóng trên màn ảnh . Vì vai diễn, cô không ngại cởi bỏ xiêm y và hết mình thể hiện những phân cảnh tình cảm nóng bỏng trước máy quay. Cô đóng nhiều cảnh nóng và diễn đạt đến mức bị gắn mác là “nữ hoàng cảnh nóng” của điện ảnh Việt.

Tuy bước chân đầu tiên vào làng giải trí với vai trò người mẫu, nhưng sau khi rẽ hướng sang diễn xuất, Trương Ngọc Ánh cũng được công nhận về tài năng. Cô nổi tiếng khi hoàn thành xuất sắc các vai diễn trong phim Đồng Tiền Xương Máu, Áo Lụa Hà Đông, Sài Gòn Nhật Thực, Ngọc Viễn Đông, Hương Ga.

Tuy nổi tiếng là “nữ hoàng cảnh nóng” nhưng không vì thế mà tài năng diễn xuất của Kiều Trinh bị bỏ qua. Cô thành công trong các bộ phim “nóng bỏng”, nhưng cũng hoàn thành tốt các thể loại vai trong những bộ phim khác. Tài năng của cô là không thể phủ nhận. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật.

Trong các bộ phim tạo nên tên tuổi Trương Ngọc Ánh cũng chứa nhiều cảnh nóng và cũng từ đó mà cô được biết đến là diễn viên chuyên trị cảnh nóng. Nếu Áo Lụa Hà Đông là cảnh ái ân nhẹ nhàng, tinh tế, đậm chất thơ của cặp vợ chồng mới cưới, thì trong Hương Ga, nữ diễn viên đã phải thể hiện những phân đoạn nóng bỏng mắt và đầy táo bạo với ba bạn diễn nam.

Một phân cảnh nên thơ trong 'Áo Lụa Hà Đông' - Ảnh: Internet

Trương Ngọc Ánh và Kim Lý đã có màn ân ái giường chiếu táo bạo và mãnh liệt trong 'Hương Ga' - Ảnh: Internet

Ở tuổi 45, Trương Ngọc Ánh có sự nghiệp thành công xán lạn, vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật với vai trò là diễn viên và nhà sản xuất.

Ninh Dương Lan Ngọc

Trước khi thành công với Cô Ba Sài Gòn hay Cua lại vợ bầu, Ninh Dương Lan Ngọc đã từng là diễn viên đầy tài năng của Cánh đồng bất tận. Đây là bộ phim đầu tay và cũng là tác phẩm làm nên tên tuổi của cô. Thời điểm quay hình Cánh đồng bất tận, nữ diễn viên chỉ 18 tuổi nhưng đã mạnh dạn thử sức với cảnh nóng.

Lan Ngọc trong vai Nương với hình tượng gái quê. Không những được đánh giá cao về diễn xuất, nữ diễn viên còn để lại ấn tượng sâu đậm với người người xem trong phân cảnh khỏa thân hoàn toàn, đau khổ gào thét khi bị xâm hại - Ảnh: Internet

Gái là lắm chiêu 2 cũng là một bộ phim mà Lan Ngọc thể hiện xuất sắc cảnh nóng táo bạo với bạn diễn nam. Trong phim, cô thể hiện cảnh quay đầy sexy, hôn cuồng nhiệt “phi công trẻ”. Không ngại hy sinh cho nghệ thuật, thử sức với những cảnh nóng, tuy nhiên Lan Ngọc luôn được khen ngợi ở sự chuyên nghiệp, không quá đà.

Trong 'Gái già lắm chiêu 2', Lan Ngọc hoàn thành tròn trịa phân cảnh 'hì hục đầy táo bạo' với 'phi công trẻ' - Ảnh: Internet

Cao Thái Hà

Cao Thái Hà được đông đảo khán giả biết đến qua bộ phim Bán chồng. Trong phim, cô hoàn thành xuất sắc vai Diệu Ngọc và đặc biệt là màn thể hiện rất thành công các phân cảnh âu yếm nóng bỏng mắt, táo bạo với hai bạn diễn nam. Hay trong phim Tiếng sét trong mưa, cảnh nữ diễn viên “cưỡng bức” nam đồng nghiệp Hứa Minh Đạt cũng được khen ngợi là “diễn như không diễn”.

Cao Thái Hà 'diễn như không diễn' với phân cảnh 'giường chiếu' trong phim Tiếng sét trong mưa - Ảnh: Internet

Gần đây nhất, không thể không nhắc đến vai Hoạn Thư trong phim Kiều, Cao Thái Hà cũng diễn xuất tròn trịa phân cảnh ái ân của bộ phim.

Cảnh trong phim Kiều nhận nhiều ý kiến khen chê, dù khen hay chê cũng là do Cao Thái Hà đã diễn quá đạt - Ảnh: Internet

Với không ít phân cảnh nóng bỏng làm khán giả đỏ mặt vì diễn xuất quá tốt, Cao Thái Hà cũng được xếp vô danh sách “nữ hoàng cảnh nóng” của màn ảnh Việt.