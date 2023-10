Nữ chính 'cân hết' mọi cảnh nóng trong Girl From Nowhere: Đích thị là 'điên nữ' Tbiz với tình trường nhiều như 'sớ', so nhan sắc càng khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên

Đi cùng độ phủ sóng rộng khắp của bộ phim, nữ chính Nanno cũng tạo nên sức hút mãnh liệt trong cộng đồng fan Girl From Nowhere. Đảm nhận vai này là nữ diễn viên Kitty Chicha Amatayakul sinh năm 1993, cô nàng sở hữu sắc vóc xinh đẹp, sắc sảo và một sự "điên" đầy lôi cuốn từ ánh mắt đến nụ cười.

Cơn sốt mùa hè năm nay trên Netflix gọi tên bộ phim truyền hình Thái Lan – Girl From Nowhere (Cô Gái Đến Từ Hư Vô) phần 2. Đây là một bộ phim kinh dị - bí ẩn lấy bối cảnh học đường, nữ chính tên Nanno (trong tiếng Thái là con gái quỷ thần) mỗi tập lại xuất hiện ở một ngôi trường khác nhau để bắt những kẻ "sống lỗi" phải trả giá.

Cô nàng sở hữu sắc vóc xinh đẹp, sắc sảo, có sức hút không thể chối từ - Ảnh: Pinterest

'Con gái quỷ thần' có body nóng bỏng hút mọi ánh nhìn - Ảnh: IG



Phong cách thời trang hàng ngày của cô nàng cũng bao ngầu và cực sexy - Ảnh: IG

Càng ấn tượng hơn khi cô diễn viên trẻ tuổi này còn có một profile cực khủng. Học giỏi từ bé, 15 tuổi Kitty đã có trong tay chứng chỉ tương đương tốt nghiệp cấp 3. Đến năm 18 tuổi, cô gái trẻ đã hoàn thành chương trình Cử nhân và sở hữu tấm bằng Đại học. Trong hoạt động nghệ thuật, cô còn vô cùng nổi tiếng với sự đa tài của mình, từ ca hát đến làm mẫu, đặc biệt là diễn xuất.

Thành tích học tập khủng, nhiều năm lăn xả trong showbiz đã mang đến cho Kitty một sự nghiệp xán lạn khi tuổi đời còn rất trẻ - Ảnh: FB

Chào sân giải trí với vai trò là thành viên của nhóm nhạc Kiss Me Five từ năm 17 tuổi. Gây bão showbiz Thái Lan với hàng loạt ca khúc đình đám như Morning Kiss, Sensitive, One Last Chance...