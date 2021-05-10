Nữ chính 'cân hết' mọi cảnh nóng trong Girl From Nowhere: Đích thị là 'điên nữ' Tbiz với tình trường nhiều như 'sớ', so nhan sắc càng khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên

Sao quốc tế 10/05/2021 06:13

Kitty Chicha Amatayakul - nữ chính Girl From Nowhere hiện đang là một cái tên được CĐM săn đón nhiệt tình.

Cơn sốt mùa hè năm nay trên Netflix gọi tên bộ phim truyền hình Thái Lan – Girl From Nowhere (Cô Gái Đến Từ Hư Vô) phần 2. Đây là một bộ phim kinh dị - bí ẩn lấy bối cảnh học đường, nữ chính tên Nanno (trong tiếng Thái là con gái quỷ thần) mỗi tập lại xuất hiện ở một ngôi trường khác nhau để bắt những kẻ "sống lỗi" phải trả giá.

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Diễn xuất của Kitty thật sự bứt phá trong vai 'con gái quỷ thần' của Girl From Nowhere - Ảnh: IG

Đi cùng độ phủ sóng rộng khắp của bộ phim, nữ chính Nanno cũng tạo nên sức hút mãnh liệt trong cộng đồng fan Girl From Nowhere. Đảm nhận vai này là nữ diễn viên Kitty Chicha Amatayakul sinh năm 1993, cô nàng sở hữu sắc vóc xinh đẹp, sắc sảo và một sự "điên" đầy lôi cuốn từ ánh mắt đến nụ cười.

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Cô nàng sở hữu sắc vóc xinh đẹp, sắc sảo, có sức hút không thể chối từ - Ảnh: Pinterest
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'Con gái quỷ thần' có body nóng bỏng hút mọi ánh nhìn - Ảnh: IG
Nữ chính 'cân hết' mọi cảnh nóng trong Girl From Nowhere: Đích thị là 'điên nữ' Tbiz với tình trường nhiều như 'sớ', so nhan sắc càng khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên - Ảnh 4
Phong cách thời trang hàng ngày của cô nàng cũng bao ngầu và cực sexy - Ảnh: IG

Càng ấn tượng hơn khi cô diễn viên trẻ tuổi này còn có một profile cực khủng. Học giỏi từ bé, 15 tuổi Kitty đã có trong tay chứng chỉ tương đương tốt nghiệp cấp 3. Đến năm 18 tuổi, cô gái trẻ đã hoàn thành chương trình Cử nhân và sở hữu tấm bằng Đại học. Trong hoạt động nghệ thuật, cô còn vô cùng nổi tiếng với sự đa tài của mình, từ ca hát đến làm mẫu, đặc biệt là diễn xuất.

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Thành tích học tập khủng, nhiều năm lăn xả trong showbiz đã mang đến cho Kitty một sự nghiệp xán lạn khi tuổi đời còn rất trẻ - Ảnh: FB

Chào sân giải trí với vai trò là thành viên của nhóm nhạc Kiss Me Five từ năm 17 tuổi. Gây bão showbiz Thái Lan với hàng loạt ca khúc đình đám như Morning Kiss, Sensitive, One Last Chance...

Sau khi nhóm tan rã, Kitty tiếp tục dấn thân vào sự nghiệp người mẫu và diễn xuất. Tham gia nhiều bộ phim đình đám như The Serpent's Song, Net I Die... nhưng mãi đến năm 2018, Kitty mới có bước chuyển mình với vai nữ chính trong bộ phim gây sốt Girl From Nowhere. Vai diễn này đã biến Kitty trở thành gương mặt được yêu thích ở nhiều nước trên thế giới.

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Từ ca hát đến làm mẫu rồi diễn xuất, cô nàng đều hoàn thành rất tốt vai trò của mình. Đến với vai Nanno trong 'Girl From Nowhere' thì tên tuổi cô thật sự bùng nổ - Ảnh: FB

Giống như Nanno, cô nàng Kitty cũng "ngầu" không kém ở chuyện tình ái khi cặp kè với toàn những nghệ sĩ nổi tiếng. Kitty từng trải qua các mối tình với hai nam diễn viên, một nam ca sĩ, thậm chí có cả một mối tình đồng giới chóng vánh với một người mẫu nữ. Người yêu hiện tại của Kitty là nam thần The Face Men Gunn Sorawis.

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Đi cùng thành công của sự nghiệp, lịch sử tình ái của Kitty cũng không kém phần 'drama' - Ảnh: IG
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Những người đàn ông đi bên cạnh cô nàng đều là các sao nam đình đám của Thái Lan - Ảnh: FB
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Thậm chí, cô nàng 'điên nữ' của Tbiz từng có một mối tình đồng giới với một người mẫu nữ - Ảnh: FB

Netizen Việt cũng là một trong những cộng đồng mê mẩn cô nàng Kitty, mọi bàn tán về “con gái quỷ thần” đều thu hút lượng tương tác khủng trên mạng xã hội.

“Thích chị ấy từ đợt đóng Ngọn Lửa Đam Mê rồi, nhưng Girl From Nowhere thực sự là bước đột phá trong sự nghiệp.”

“Mới coi phim cứ tưởng Gen Z luôn đó chứ, ai ngờ sinh năm 93?”.

“Người ta học giỏi, hát hay, nhảy giỏi, diễn giỏi, vẻ đẹp ngất ngây. Ngưỡng mộ quá à”.

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Từ khóa:   Girl From Nowhere Kitty Chicha Amatayakul Sao Thái Lan

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