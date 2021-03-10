Dân mạng xôn xao trước hình ảnh 'thảm họa' chuyển giới Thái Lan nguy kịch trên trên giường bệnh

Thế giới 10/03/2021 14:01

Sitang Buathong - "thảm họa" chuyển giới Thái Lan với gương mặt lờ đờ, mắt trợn ngược, tay đầy ống truyền kim đang gây xôn xao cộng đồng mạng những ngày qua.

Sitang Buathong là một nhân vật mạng xã hội đình đám ở Thái Lan. Bà là hiện tượng chuyển giới được biết đến với điệu nhảy hất tóc độc quyền nhái theo 1 ngôi sao nổi tiếng ở Đài Loan. Bên cạnh sự xuất hiện cùng các “phi công trẻ”, bà luôn diện những bộ cánh thiếu vải, makeup quá đà dù tuổi đã cao và nhan sắc xuống cấp.

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Ngoại hình già nua và khuôn mặt nhăn nheo nhưng Sitang Buathong không ngại diện những bộ cánh thiếu vải
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Các 'phi công trẻ' xuất hiện cùng bà luôn gây sự chú ý của cộng đồng mạng

Tuy nhiên, mới đây nhất, hình ảnh Sitang Buathong nằm trên giường bệnh với gương mặt hốc hác, lờ đờ, mắt trợn trắng và thở một cách khó khăn, bên cạnh bà là một cô gái trẻ liên tục khóc lóc và chắp tay cầu nguyện đã gây sự chú ý của cộng đồng mạng.

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Sitang Buathong đang nằm trên giường bệnh với gương mặt hốc hác, lờ đờ, mắt trợn trắng và tay đầy ống truyền kim - Ảnh cắt từ clip

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Bên cạnh Sitang Buathong là một cô gái trẻ liên tục khóc lóc và chấp tay cầu nguyện - Ảnh cắt từ clip

Cách đó vài tuần, trên mạng xã hội ghi nhận Sitang Buathong đăng tải những video nhảy múa vui vẻ nhưng bây giờ bà lại nằm trên giường bệnh một cách khó tin. Điều này khiến dân mạng hoang mang không biết "gái già Thái Lan" đang rơi vào trạng thái nguy kịch thật sự hay chỉ là một chiêu trò câu view.

Trên trang cá nhân của Sitang Buathong, hiện vẫn chưa có thông tin chính thức nào về tình hình sức khỏe của "hiện tượng chuyển giới" này. Thế nhưng, những người yêu quý và hâm mộ đã cùng nhau cầu nguyện và mong cho sức khỏe của bà sớm trở lại ổn định.

Từ khóa:   trên giường bệnh Sitang Buathong hiện tượng chuyển giới

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