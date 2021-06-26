Đặng Văn Lâm bất ngờ hé lộ bảo bối đặc biệt quan trọng để giữ phong độ trong suốt các trận đấu 10 năm qua

Trong thời gian luyện tập thể lực để chuẩn bị cho lần ra sân tiếp theo, một bảo bối từng theo chân thủ thành suốt 10 năm bất ngờ đứt gãy khiến nam cầu thủ vô cùng tiếc nuối.

Đặng Văn Lâm là một trong những thủ môn xuất sắc nhất được chiêu mộ vào Đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Cái tên Lâm "Tây" từng là nhân tố góp phần làm nên thành công của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. Đặng Văn Lâm không thể về Việt Nam để tham dự Vòng loại World Cup 2022 - Ảnh: FBNV Không thể về nước để cùng tuyển Việt Nam dành chiếc vé vào World Cup 2022, Thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn dõi theo những người anh em từ Nhật Bản xa xôi. Bên cạnh đó, anh hàng ngày tập luyện hăng say để mong một ngày có thể cùng đồng đội bước tiếp con đường bóng đá Việt.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam thủ môn đã chia sẻ một sự việc "dở khóc dở cười" khi đang tập luyện. Cụ thể, vào llúc đang tập nhảy dây, sợi dây nhảy bỗng dưng đứt gãy khiến nam thủ thành một phen hốt hoảng. Bài đăng trên trang cá nhân của nam cầu thủ - Ảnh: Chụp màn hình Theo chia sẻ của Đặng Văn Lâm, sợ dây này là vật bất li thân của anh trong suốt 10 năm qua: "10 năm. Từ Lào League tới J League và các giải đấu cùng ĐTQG. Sợi dây đặc biệt với nhiều kỉ niệm và bền nhất của Lâm… Một trong những dụng cụ quan trọng nhất để có được phong độ tốt trong các trận đấu".

Nhưng anh chàng đã nhanh chóng sửa lại để dùng tiếp - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, ở phần bình luận, nam thủ môn đã chia sẻ việc vừa mới sửa lại thành công sợi dây "bảo bối" của mình bởi vì còn phải dùng thêm 3 set nữa. Nhiều bình luận hài hước của người hâm mộ dưới bài đăng của thủ thành nổi tiếng - ẢNh: Chụp màn hình Chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải, chia sẻ của Đặng Văn Lâm đã nhận được hàng nghìn lượt cảm xúc, bình luận và chia sẻ. Nhiều người hâm mộ tỏ ý khâm phục sự tiết kiệm của anh khi sử dụng một sợi dây nhảy tận 10 năm ròng, số khác lại hài hước cho rằng việc tiết kiệm của anh khiến người bán hàng sẽ thua lỗ mất.

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