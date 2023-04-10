Cuộc sống "sướng hơn tiên" của NSƯT Ngọc Huyền sau khi ly hôn với nghệ sỹ Chí Trung

Tin tức giải trí 10/04/2023 17:08

Nữ nghệ sĩ luôn nở nụ cười rạng rỡ và trẻ trung ở tuổi U60.

Trong làng giải trí miền Bắc, Ngọc Huyền - Chí Trung từng là cặp đôi nổi tiếng được nhiều người hâm mộ. Chị được phần lớn khán giả nhận xét là người thầm lặng đứng sau những thành công của Chí Trung. Thế nhưng, sau 32 năm hôn nhân đáng ngưỡng mộ ấy đã chia tay trong sự tiến nuối của nhiều khán giả.

Cuộc sống 'sướng hơn tiên' của NSƯT Ngọc Huyền sau khi ly hôn với nghệ sỹ Chí Trung - Ảnh 1

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, NSƯT Ngọc Huyền cho biết, mọi mọi sóng gió đã đi qua, chị bình thường với tất cả các mối quan hệ và đang có một cuộc sống bình yên.

Hiện tại, chị mua một căn hộ chung cư ở phố Liễu Giai, sống gần vợ chồng con trai. Niềm vui lớn nhất của nữ nghệ sĩ ở thời điểm hiện tại là chăm mẹ già và giúp các con chăm sóc cháu nội.

Cuộc sống 'sướng hơn tiên' của NSƯT Ngọc Huyền sau khi ly hôn với nghệ sỹ Chí Trung - Ảnh 2

Cuộc sống 'sướng hơn tiên' của NSƯT Ngọc Huyền sau khi ly hôn với nghệ sỹ Chí Trung - Ảnh 3

Nói là phụ con chăm cháu nội và mẹ già nhưng Nghệ sĩ Ngọc Huyền tiết lộ nhà có giúp việc, các con và anh chị em gái ở bên cạnh nên thi thoảng chị vẫn có thời gian để đi cà phê, mua sắm và trò chuyện cùng bạn bè.

Cuộc sống 'sướng hơn tiên' của NSƯT Ngọc Huyền sau khi ly hôn với nghệ sỹ Chí Trung - Ảnh 4

Cuộc sống 'sướng hơn tiên' của NSƯT Ngọc Huyền sau khi ly hôn với nghệ sỹ Chí Trung - Ảnh 5

Cuộc sống 'sướng hơn tiên' của NSƯT Ngọc Huyền sau khi ly hôn với nghệ sỹ Chí Trung - Ảnh 6

Cuộc sống 'sướng hơn tiên' của NSƯT Ngọc Huyền sau khi ly hôn với nghệ sỹ Chí Trung - Ảnh 7

Cuộc sống 'sướng hơn tiên' của NSƯT Ngọc Huyền sau khi ly hôn với nghệ sỹ Chí Trung - Ảnh 8

Bản thân chị đặt ra mục tiêu "sống vui, sống khỏe" lên hàng đầu nên trong gia đình, chị đối xử với con dâu cũng vậy. Nữ nghệ sĩ tiết lộ, chị đã có con dâu nhưng không phải là mẹ chồng khó tính, hai mẹ con khá hiểu nhau và thường trò chuyện, tâm sự. 

Cuộc sống 'sướng hơn tiên' của NSƯT Ngọc Huyền sau khi ly hôn với nghệ sỹ Chí Trung - Ảnh 9

Cuộc sống 'sướng hơn tiên' của NSƯT Ngọc Huyền sau khi ly hôn với nghệ sỹ Chí Trung - Ảnh 10

Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, vui chơi với con cháu và đi du lịch.

Nhiều người cho rằng, nhìn những bức hình Ngọc Huyền cười rạng rỡ được chính chị đăng tải trên trang cá nhân, có thể phần nào hiểu rằng sau sóng gió hôn nhân, chị đang tận hưởng niềm vui bên bạn bè và các con.

Cuộc sống 'sướng hơn tiên' của NSƯT Ngọc Huyền sau khi ly hôn với nghệ sỹ Chí Trung - Ảnh 11

Cuộc sống 'sướng hơn tiên' của NSƯT Ngọc Huyền sau khi ly hôn với nghệ sỹ Chí Trung - Ảnh 12

Cuộc sống 'sướng hơn tiên' của NSƯT Ngọc Huyền sau khi ly hôn với nghệ sỹ Chí Trung - Ảnh 13

Một Hoa khôi xác nhận mối quan hệ yêu đương 2 năm với cầu thủ nổi tiếng Đội tuyển Việt Nam

Một Hoa khôi xác nhận mối quan hệ yêu đương 2 năm với cầu thủ nổi tiếng Đội tuyển Việt Nam

Trước khi cặp đôi công khai tình cảm, Bùi Thu Hương đã từng liên tục có hành động âm thầm cổ vũ bạn trai trong các trận đấu.

Xem thêm
Từ khóa:   tin giải trí NSƯT Ngọc Huyền Nghệ sĩ Ngọc Huyền chia tay Chí Trung

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43