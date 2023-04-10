Cuộc sống "sướng hơn tiên" của NSƯT Ngọc Huyền sau khi ly hôn với nghệ sỹ Chí Trung

Trong làng giải trí miền Bắc, Ngọc Huyền - Chí Trung từng là cặp đôi nổi tiếng được nhiều người hâm mộ. Chị được phần lớn khán giả nhận xét là người thầm lặng đứng sau những thành công của Chí Trung. Thế nhưng, sau 32 năm hôn nhân đáng ngưỡng mộ ấy đã chia tay trong sự tiến nuối của nhiều khán giả.

Hiện tại, chị mua một căn hộ chung cư ở phố Liễu Giai, sống gần vợ chồng con trai. Niềm vui lớn nhất của nữ nghệ sĩ ở thời điểm hiện tại là chăm mẹ già và giúp các con chăm sóc cháu nội.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, NSƯT Ngọc Huyền cho biết, mọi mọi sóng gió đã đi qua, chị bình thường với tất cả các mối quan hệ và đang có một cuộc sống bình yên.

Nói là phụ con chăm cháu nội và mẹ già nhưng Nghệ sĩ Ngọc Huyền tiết lộ nhà có giúp việc, các con và anh chị em gái ở bên cạnh nên thi thoảng chị vẫn có thời gian để đi cà phê, mua sắm và trò chuyện cùng bạn bè.

Bản thân chị đặt ra mục tiêu "sống vui, sống khỏe" lên hàng đầu nên trong gia đình, chị đối xử với con dâu cũng vậy. Nữ nghệ sĩ tiết lộ, chị đã có con dâu nhưng không phải là mẹ chồng khó tính, hai mẹ con khá hiểu nhau và thường trò chuyện, tâm sự.

Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, vui chơi với con cháu và đi du lịch.

Nhiều người cho rằng, nhìn những bức hình Ngọc Huyền cười rạng rỡ được chính chị đăng tải trên trang cá nhân, có thể phần nào hiểu rằng sau sóng gió hôn nhân, chị đang tận hưởng niềm vui bên bạn bè và các con.