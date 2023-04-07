Những chiếc váy "lỡ hẹn" tại đấu trường Miss Universe khiến fan sắc đẹp tiếc nuối

Có thể nói , Phạm Hương chính biểu tượng đầu tiên của Miss Universe Việt Nam. Cô được công chúng kì vọng sẽ làm nên kì tích cho đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này. Tuy nhiên, cô lại out top trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ nước nhà lẫn quốc tế. Điều này cũng khiến cô để lỡ chiếc đầm dạ hội xuất sắc của NTK tài năng Công Trí gây tiếc nuối.

Thiết kế còn lại được lấy ý tưởng từ những khối hình học, tôn lên những đường cong quyến rũ cho người mặc. Thiếu may mắn trong đêm chung kết, đồng nghĩa với việc chiếc đầm dạ hội đuôi cá, sọc đen trắng không được Phạm Hương trình diễn

Chỉ diện chiếc váy trong buổi tổng duyệt cũng khiến dân tình trầm trồ không ngớt

Hoa hậu Hoàn vũ 2019 - Nguyễn Trần Khánh Vân

Tại Miss Universe 2020, Khánh Vân đã dừng chân tại top 21 chung cuộc Miss Universe 2020, chiếc váy Tái Sinh "lỡ hẹn" khiến giới mộ điệu tiếc nuối.

Một tác phẩm của nhà thiết kế Hoàng Hải

Khánh Vân muốn truyền tải thông điệp: Tình yêu thương sẽ tái sinh mọi thứ. Chiếc váy có màu sắc rực rỡ tôn lên vẻ tươi trẻ, khỏe khoắn của nàng hậu. Cô quyết định lựa chọn chiếc váy này để mang câu chuyện của tình yêu thương, lan tỏa năng lượng tích cực, sự ấm áp đến từ hàng triệu trái tim khán giả, trong đó có các em nhỏ ở gia đình OBV.

Khánh Vân đã có một hành trình đáng nhớ tại Miss Universe

Á hậu Hoàn vũ 2018- Hoàng Thùy

Đến với đấu trường sắc đẹp 2019, Á Hậu Hoàng Thùy đã đầu tư và chuẩn bị bộ đầm ôm sát body giúp Hoàng Thùy khoe triệt để đường cong nóng bỏng. Sắc xanh biển bắt mắt cùng việc đính kết lấp lánh ở phần thân váy sẽ tạo hiệu ứng bắt sáng trên sân khấu. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam đã không có màn trình diễn ấn tượng trong Top 10 Miss Universe 2019.

Được biết , đây cũng là một tác phẩm xuất sắc của NTK Hoàng Hải

Hoàng Thùy chỉ diện chiếc váy để "vỗ tay".

Á Hậu Hoàn Vũ 2019- Nguyễn Huỳnh Kim Duyên

Kim Duyên là đại diện Việt Nam chinh chiến Miss Universe 2021. Mang vẻ đẹp mạnh mẽ, cá tính cùng lòng nhiệt huyết người đẹp Cần Thơ được công chúng kỳ vọng khi "mang chuông đi đánh xứ người". Cô đạt Top 16, chiếc váy dạ hội Lấp Loáng không có cơ hội được cùng nàng Á hậu tỏa sáng tại đấu trường nhan sắc này

Thiết kế đến từ nhà thiết kế Lê Thanh Hòa

Cũng như Hoàng Thùy, Kim Duyên chỉ có thể mặc thiết kế để "vỗ tay"

Tuy nhiên, Kim Duyên cũng đã diện lại bộ váy này trong ngày họp báo công bố đại diện và nhận sash trở thành Miss Supranational Vietnam 2022.

Kim Duyên cũng đã diện lại bộ váy này trong ngày họp báo công bố đại diện và nhận sash trở thành Miss Supranational Vietnam 2022

Kim Duyên cũng xuất sắc trở thành á hậu 2 của Miss Supranational và là đại diện có thành tích tốt nhất của Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp này.

Hoa hậu Hoàn vũ 2022 - NGỌC CHÂU

Ngọc Châu là đại diện được công chúng đánh giá cao ngay khi đăng quang ngôi vị cao nhất trong nước để có thể chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp danh giá Miss Universe 2022. Tuy nhiên, màn trình diễn của Ngọc Châu đã không thể thuyết phục được ban giám khảo khiến cho khán giả tiếc nuối. Chính vì lẽ đó mà cô cũng để lỡ cơ hội diện thiết kế của NTK Chung Thanh Phong cho đêm chung kết.

Thiết kế được lấy cảm hứng chủ đạo từ sen

Một thiết kế của NTK Chung Thanh Phong

Miss Universe 2022 khép lại với ngôi vị cao quý nhất thuộc về đại diện Mỹ R'Bonney Gabriel, đại diện Việt Nam Ngọc Châu out khỏi Top 16 đầy tiếc nuối.