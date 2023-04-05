Nhan sắc Hoa hậu Trái Đất 2022 'tuột dốc không phanh' sau khi cắt phăng mái tóc

Tin tức giải trí 05/04/2023 17:46

Nàng hậu có diện mạo thay đổi khiến người hâm mộ tiếc nuối.

Đại diện Hàn Quốc đăng quang Miss Earth 2022 được cho là hoàn toàn xứng đáng bởi sắc vóc và trình độ, Mina Sue Choi là người mang về chiếc vương miện danh giá cho Hàn Quốc từ cuộc thi sắc đẹp thuộc Big 6 sau nhiều năm.

Nhan sắc Hoa hậu Trái Đất 2022 'tuột dốc không phanh' sau khi cắt phăng mái tóc - Ảnh 1

Mina Sue Choi đăng quang Hoa hậu Trái đất 2022

Cô nàng được đánh giá là có cả nhan sắc và tài năng khi cô liên tục nhận được các giải phụ của của thi. Hoa hậu tốt nghiệp ngành truyền thông tại quê nhà. Cô nói lưu loát tiếng Anh, từng sống tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Australia, Mỹ, Canada...

Nhan sắc Hoa hậu Trái Đất 2022 'tuột dốc không phanh' sau khi cắt phăng mái tóc - Ảnh 2
Khi mới đăng quang, người đẹp gây thương nhớ với mái tóc dài dịu dàng, gương mặt thuần Á Đông, cùng với chiều cao nổi bật 1m73.

 Mới đây, trên trang cá nhân, cô nàng chia sẻ hình ảnh với diện mạo cá tính khi cắt phăng mái tóc dài khiến người hâm mộ sắc đẹp tiếc nuối.

Nhan sắc Hoa hậu Trái Đất 2022 'tuột dốc không phanh' sau khi cắt phăng mái tóc - Ảnh 3

Nhan sắc Hoa hậu Trái Đất 2022 'tuột dốc không phanh' sau khi cắt phăng mái tóc - Ảnh 4

Mái tóc ngắn pixie cắt sát giúp người đẹp trông cá tính và mạnh mẽ hơn, nhưng nhiều fans sắc đẹp cho rằng phong cách này không phù hợp với hình ảnh của hoa hậu. 

Nhan sắc Hoa hậu Trái Đất 2022 'tuột dốc không phanh' sau khi cắt phăng mái tóc - Ảnh 5
Diện mạo có phần khác lạ và xuống sắc của nàng hậu 

 Hình ảnh mới của Hoa hậu Trái Đất khiến công chúng có phần thất vọng. Điểm lại hình ảnh mái tóc dài thướt tha của nàng hậu khiến fan sắc đẹp thổn thức.

  Nhan sắc Hoa hậu Trái Đất 2022 'tuột dốc không phanh' sau khi cắt phăng mái tóc - Ảnh 6  Nhan sắc Hoa hậu Trái Đất 2022 'tuột dốc không phanh' sau khi cắt phăng mái tóc - Ảnh 7    Nhan sắc Hoa hậu Trái Đất 2022 'tuột dốc không phanh' sau khi cắt phăng mái tóc - Ảnh 8

Nhan sắc Hoa hậu Trái Đất 2022 'tuột dốc không phanh' sau khi cắt phăng mái tóc - Ảnh 9

Hình ảnh nàng hậu với mái tóc dài thướt tha khiến công chúng tiếc nuối

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Từ khóa:   miss earth 2022 Hoa hậu trái đất 2022 Hàn Quốc

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