Nhan sắc Hoa hậu Trái Đất 2022 'tuột dốc không phanh' sau khi cắt phăng mái tóc

Đại diện Hàn Quốc đăng quang Miss Earth 2022 được cho là hoàn toàn xứng đáng bởi sắc vóc và trình độ, Mina Sue Choi là người mang về chiếc vương miện danh giá cho Hàn Quốc từ cuộc thi sắc đẹp thuộc Big 6 sau nhiều năm.

Cô nàng được đánh giá là có cả nhan sắc và tài năng khi cô liên tục nhận được các giải phụ của của thi. Hoa hậu tốt nghiệp ngành truyền thông tại quê nhà. Cô nói lưu loát tiếng Anh, từng sống tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Australia, Mỹ, Canada...

Khi mới đăng quang, người đẹp gây thương nhớ với mái tóc dài dịu dàng, gương mặt thuần Á Đông, cùng với chiều cao nổi bật 1m73.

Mới đây, trên trang cá nhân, cô nàng chia sẻ hình ảnh với diện mạo cá tính khi cắt phăng mái tóc dài khiến người hâm mộ sắc đẹp tiếc nuối.