Ngỡ ngàng với nhan sắc thời trẻ của nghệ sĩ Hồng Đào, xinh đẹp chẳng kém mỹ nhân Vbiz nào!

Trong tập 8, diễn viên Việt Nam Hồng Đào vào vai mẹ nữ chính Amy. Bà nấu canh chua đãi con gái, nhân dịp con về thăm nhà. Chỉ xuất hiện vỏn vẹn 5 phút, diễn viên Hồng Đào đã hoàn toàn chinh phục khán giả bởi khả năng diễn xuất và nhan sắc trẻ trung đậm chất Việt của mình.

Sau hơn một tuần ra mắt, bộ mini series "Beef" đã chứng tỏ sức hút của mình khi nhận 8,4 điểm IMDb và 99% "tươi" trên Rotten Tomatoes. Ngoài gây sốt toàn câu, bộ phim cũng gây chú ý tại thị trường Việt Nam nhờ kịch bản xoáy sâu vào mâu thuẫn của người châu Á ở Mỹ, cùng sự góp mặt của diễn viên Hồng Đào.

Trên trang cá nhân, Hồng Đào nói nhận lời mời của đơn vị sản xuất vì tâm đắc với phần kịch bản vui nhộn, chân thực. Hồi đầu tháng 4, chị góp mặt trong dàn sao của phim tại buổi công chiếu phim ở Mỹ. Nghệ sĩ xúc động khi gặp gỡ nhiều bạn trẻ người Việt trong êkíp.

Dù đã ở tuổi U70 nhưng nhan sắc của nữ diễn viên Hồng Đào vẫn khiến cho khán giả phải xuýt xoa bởi vẻ đẹp ưa nhìn, dịu dàng. Ít ai biết được rằng, nhan sắc thời trẻ của cô cũng xinh đẹp không kém cạnh bất kỳ ngôi sao nữ cùng thời nào.

Hồng Đào tên đầy đủ là Nguyễn Đình Hồng Đào, sinh năm 1962. Trước khi sang Mỹ định cư, Hồng Đào ghi dấu ấn với khán giả trong nước với hàng loạt vở kịch, phim điện ảnh như Lôi vũ, Ngôi nhà không có đàn ông... Cùng với Hồng Vân, Hữu Châu, Thành Lộc, Hồng Đào thuộc thế hệ vàng của sân khấu kịch miền Nam. Thời điểm nữ nghệ sĩ diễn tại sân khấu 5B cũng là giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp của chị.

Những năm gần đây, Hồng Đào tham gia nhiều dự án phim như Phượng khấu, Thưa mẹ con đi, Ngôi nhà bươm bướm,... Sau ly hôn với nghệ sĩ Quang Minh, Hồng Đào cũng thường xuyên đi, về giữa Mỹ và Việt Nam để lo cho hai con và bố mẹ. Nhờ vào diễn xuất điêu luyện cả hài kịch và bi kịch đã giúp nghệ sĩ không ngừng toả sáng trên sân khấu lẫn màn ảnh.