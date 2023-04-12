Diễn viên Hồng Đào xuất hiện trong series Beef của Netflix với diễn xuất đỉnh cao khiến fan tự hào

Sao Việt 12/04/2023 15:12

Nữ diễn viên Hồng Đào xác nhận tham gia vai khách mời trong sê ri mang tên Beef, do nhà sản xuất A24 thực hiện, phát sóng trên nền tảng Netflix.

Nữ diễn viên Hồng Đào xác nhận tham gia diễn xuất trong series phim Beef (tựa Việt: Bất Hòa) của Netflix đã nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Trong phim, diễn viên Hồng Đào vào vai Hanh Trinh Lau, mẹ của nữ chính Amy (do Ali Woong đóng). Trên các diễn đàn bàn luận phim, diễn xuất của diễn viên Hồng Đào nhận nhiều đánh giá tích cực từ giới mộ điệu. Trong phim, cô sử dụng giọng gốc, được khen nói tiếng Anh lưu loát.

Diễn viên Hồng Đào xuất hiện trong series Beef của Netflix với diễn xuất đỉnh cao khiến fan tự hào - Ảnh 1
Bộ phim có sự góp mặt của nữ diễn viên Hồng Đào - Nguồn :(Netflix)

Sau khi ra mắt ngày 6/4, hiện series này đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng phim truyền hình ăn khách nhất Netflix toàn cầu, tính ở tuần thứ 15 của năm 2023 (từ 10-16/4).

Beef (Bất hòa) là phim hài đen kết hợp chính kịch do Hãng phim A24 thực hiện. Phim gồm 10 tập, xoay quanh số phận của nhà thầu Danny Cho (Steven Yeun) và chủ một doanh nghiệp nhỏ Amy Lau (Ali Wong). 

Diễn viên Hồng Đào xuất hiện trong series Beef của Netflix với diễn xuất đỉnh cao khiến fan tự hào - Ảnh 2

Nữ diễn viên Hồng Đào (bên phải) trong phim ''Beef'' cùng bạn diễn gốc châu Á. (Nguồn: Netflix)

Những vấn đề xảy đến làm đảo lộn cuộc sống bình yên của hai người, biến họ trở thành oan gia và trên hành trình đi hóa giải những ngờ vực này. 

Dù chỉ tham gia vai khách mời, xuất hiện ngắn ngủi nhưng đây là vai thú vị của Hồng Đào. Cô Hanh Trinh Lau đã nấu món canh chua cho bữa cơm tối để con gái cùng ngồi ăn với bố mẹ và trò chuyện. Hồng Đào thể hiện nét diễn hài hước, dí dỏm trong phân cảnh mình xuất hiện. 

Diễn viên Hồng Đào xuất hiện trong series Beef của Netflix với diễn xuất đỉnh cao khiến fan tự hào - Ảnh 3

Diễn viên Hồng Đào xuất hiện với vai trò khách mời trong tập 8 của phim

Nguồn: (Netflix)

Diễn viên Hồng Đào xuất hiện trong series Beef của Netflix với diễn xuất đỉnh cao khiến fan tự hào - Ảnh 4
Hồng Đào và Ali Wong làm mẹ con trên phim Nguồn: (Internet)
Diễn viên Hồng Đào xuất hiện trong series Beef của Netflix với diễn xuất đỉnh cao khiến fan tự hào - Ảnh 5

Hồng Đào và Steven Yeun - diễn viên gốc Á đầu tiên nhận đề cử ở Oscar

Nguồn: (Internet)

Hồng Đào sử dụng tiếng Anh có pha trộn giọng địa phương. Dẫu nữ diễn viên chỉ lên hình trong thời lượng ngắn, sự xuất hiện của bà gây thích thú cho nhiều khán giả trong nước.

Diễn viên Hồng Đào xuất hiện trong series Beef của Netflix với diễn xuất đỉnh cao khiến fan tự hào - Ảnh 6
Món canh chua của Việt Nam xuất hiện trong phim -Nguồn: (Netflix)

Sự xuất hiện của diễn viên Hồng Đào gây nhiều sự chú ý. Phần đông khán giả ca ngợi tài diễn xuất tự nhiên của cô, đồng thời thể hiện sự tự hào khi một đại diện của nước nhà góp mặt trong một series phim tầm cỡ quốc tế. 

Diễn viên Hồng Đào xuất hiện trong series Beef của Netflix với diễn xuất đỉnh cao khiến fan tự hào - Ảnh 7
Diễn viên Hồng Đào xuất hiện trong series Beef của Netflix với diễn xuất đỉnh cao khiến fan tự hào - Ảnh 8

Khán giả tự hào về diễn xuất của Hồng Đào trong phim Beef

Nguồn :(Ảnh chụp màn hình)

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