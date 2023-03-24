Sau ly hôn với Quang Minh, cuộc sống ở Mỹ của Hồng Đào như thế nào ở tuổi 60?

Sau thời gian dài bên nhau và có chung 2 cô con gái thì cặp đôi bất ngờ quyết định "đường ai nấy đi" trong sự tiếc nuối của khán giả.

Quang Minh - Hồng Đào là cặp đôi nghệ sĩ được đông đảo khán giả Việt Nam quý mến. Không chỉ được mọi người ngưỡng mộ trong lĩnh vực nghệ thuật, Hồng Đào - Quang Minh từng là cặp đôi đẹp nhất showbiz Việt với chuyện tình yêu ngọt ngào. Quang Minh - Hồng Đào là cặp đôi nghệ sĩ được đông đảo khán giả Việt Nam quý mến - Ảnh: Internet Sau thời gian dài bên nhau và có chung 2 cô con gái thì cặp đôi bất ngờ quyết định "đường ai nấy đi" trong sự tiếc nuối của khán giả. Sau ly hôn, nghệ sĩ Hồng Đào hiện đang sống tại Mỹ cùng 2 cô con gái xinh đẹp Vicky Phương Vân và Sophia Minh Châu. Còn nghệ sĩ Quang Minh đang sống và làm việc tại Việt Nam. Cuộc sống sau ly hôn của nghệ sĩ Hồng Đào luôn nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của khán giả.

Sau ly hôn, nghệ sĩ Hồng Đào hiện đang sống tại Mỹ cùng 2 cô con gái xinh đẹp Vicky Phương Vân và Sophia Minh Châu - Ảnh: Internet Theo như những bài đăng tải trên trang cá nhân, có thể thấy, ở Mỹ, nghệ sĩ Hồng Đào tập trung làm nghệ thuật và có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên con gái. Nhiều người còn nhận xét cô ngày càng nhuận sắc, trẻ trung và hay đi du lịch để tận hưởng cuộc sống. Ngôi nhà của diễn viên Hồng Đào đẹp như resort, có bể bơi ở sân sau, xung quanh được trồng nhiều loài hoa, rau xanh và cây ăn trái. Theo như những bài đăng tải trên trang cá nhân, có thể thấy, ở Mỹ, nghệ sĩ Hồng Đào tập trung làm nghệ thuật và có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên con gái - Ảnh: FBNV Về phía nghệ sĩ Quang Minh, anh từ chối chia sẻ lý do cả 2 vì sao đường ai nấy đi, có lẽ đây là điều tốt nhất anh có thể dành cho vợ cũ. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ sau ly hôn: "Nói không biết mọi người có tin không, nhưng tôi quyết định ly hôn Hồng Đào vì thương cô ấy. Hồng Đào là người tốt. Tôi chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi. Tôi không muốn nhắc nhiều vì mong mọi chuyện khép lại để Đào và tôi có cuộc sống mới".

Nhiều người còn nhận xét cô ngày càng nhuận sắc, trẻ trung và hay đi du lịch để tận hưởng cuộc sống - Ảnh: Internet Nữ nghệ sĩ cũng thường xuyên tự thưởng cho mình những chuyến du lịch, những bữa ăn ngon hay thoải mái làm những điều mình thích. Độc thân ở tuổi 60, niềm hạnh phúc của nữ nghệ sĩ là thấy hai con trưởng thành, hiếu thảo và thành công.

Đôi bạn thân Hồng Vân - Hồng Đào cùng lý do vì sao thân nhau từ sân khấu đến ngoài đời suốt 3 thập kỷ? Hồng Vân - Hồng Đào là cặp đôi bạn thân nổi tiếng của showbiz Việt với 30 năm tình bạn từ thời thanh xuân tươi trẻ đến lúc tóc xanh phai màu nhưng họ ngày càng gắn bó bền chặt hơn.

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