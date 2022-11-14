Hậu ly hôn Quang Minh, Hồng Đào U60 hồi xuân trẻ đẹp như "thiếu nữ 18" khiến khối cô gái trẻ phải ghen tỵ

Hậu trường 14/11/2022 16:37

Từ khi trở về cuộc sống độc thân hậu ly hôn Quang Minh, Hồng Đào ngày càng nhuận sắc, nhan sắc trẻ trung và tràn đầy sức sống dù đã bước vào tuổi 60.

Hồng ĐàoQuang Minh từng là cặp đôi được yêu thích nhất nhì làng hài. Tuy nhiên, tháng 7/2019 Hồng Đào bất ngờ tuyên bố đã ly hôn với Quang Minh sau 24 năm gắn kết vợ chồng khiến công chúng lúc bấy giờ không khỏi tiếc nuối.

Hậu ly hôn Quang Minh, Hồng Đào U60 hồi xuân trẻ đẹp như 'thiếu nữ 18' khiến khối cô gái trẻ phải ghen tỵ - Ảnh 1
Hồng Đào và Quang Minh thuở mặn nồng còn là vợ chồng. (Ảnh: FB Hồng Đào)
Hậu ly hôn Quang Minh, Hồng Đào U60 hồi xuân trẻ đẹp như 'thiếu nữ 18' khiến khối cô gái trẻ phải ghen tỵ - Ảnh 2
Gia đình Quang Minh - Hồng Đào trước khi cả hai tuyên bố việc "đường ai nấy đi". (Ảnh: FB Hồng Đào) 

Ngay sau khi trở về cuộc sống độc thân, nữ diễn viên thường xuyên đi du lịch khắp nơi, nhan sắc Hồng đào tuổi 60 khiến khán giả bất ngờ vì ngày càng trẻ trung hơn trước. Bên cạnh đó, Hồng Đào còn rất tích cực hoạt động nghệ thuật, cô thường xuyên góp mặt trong các dự án phim, sân khấu trình diễn ở trong và ngoài nước. Về phần Quang Minh hậu ly hôn, nam nghệ sĩ chỉ cập nhật ảnh đi diễn, sinh hoạt đời thường nhưng không có sự xuất hiện của Hồng Đào và ngược lại. 

Hậu ly hôn Quang Minh, Hồng Đào U60 hồi xuân trẻ đẹp như 'thiếu nữ 18' khiến khối cô gái trẻ phải ghen tỵ - Ảnh 3

Hậu ly hôn Quang Minh, Hồng Đào tuổi U60 hồi xuân trẻ đẹp “như thiếu nữ 18” khiến khối cô gái trẻ phải ghen tỵ. (Ảnh: FB Hồng Đào)

Hậu ly hôn Quang Minh, ở tuổi 60, Hồng Đào nhận về vô số lời khen từ công chúng bởi vẻ đẹp như "lão hóa ngược" với làn bóng mịn đi ngược với độ tuổi thật. Theo đó, nữ diễn viên tiết lộ, dù công việc tương đối bận rộn nhưng chị vẫn giữ tin thần lạc quan, luôn chăm chút bản thân, dành thời gian quan tâm đến việc ăn uống, kiêng cữ những món không tốt cho sức khỏe, sắc vóc. 

Hậu ly hôn Quang Minh, Hồng Đào U60 hồi xuân trẻ đẹp như 'thiếu nữ 18' khiến khối cô gái trẻ phải ghen tỵ - Ảnh 4
Hồng Đào tận hưởng cuộc sống độc thân hậu chi tay Quang Minh. (Ảnh: FB Hồng Đào)
Hậu ly hôn Quang Minh, Hồng Đào U60 hồi xuân trẻ đẹp như 'thiếu nữ 18' khiến khối cô gái trẻ phải ghen tỵ - Ảnh 5
U60 Hồng Đào ngày càng lão hóa ngược với thời gian. (Ảnh: FB Hồng Đào)

Hậu ly hôn Quang Minh, Hồng Đào U60 hồi xuân trẻ đẹp như 'thiếu nữ 18' khiến khối cô gái trẻ phải ghen tỵ - Ảnh 6

Nói về điều này, Hồng Đào cho biết, luôn giữ tâm hồn thư thái, sống tích cực, vui vẻ đón nhận mọi thứ cũng là cách giúp cô ngày ngày càng trẻ đẹp, nữ diễn viên chia sẻ: 

“Thực ra, mọi người đã quen với hình ảnh một Hồng Đào luôn tươi trẻ, năng lượng và có phần chặt chém trên sân khấu suốt hơn 30 năm qua rồi. Ngay cả trên mạng xã hội, tôi cũng luôn đăng tải những hình ảnh thật tích cực nhất đến với khán giả. Tuy nhiên, ai cũng có những thăng trầm trong cuộc sống và tôi cũng vậy. Nhiều khi mình cảm thấy không thể nào vượt qua được, nhưng cũng không chia sẻ được với ai”. 

Hậu ly hôn Quang Minh, Hồng Đào U60 hồi xuân trẻ đẹp như 'thiếu nữ 18' khiến khối cô gái trẻ phải ghen tỵ - Ảnh 7
Tuổi U60 Hồng Đào sở hữu gu ăn mặc vô cùng thời thượng, trẻ trung. (Ảnh: FB Hồng Đào)
Hậu ly hôn Quang Minh, Hồng Đào U60 hồi xuân trẻ đẹp như 'thiếu nữ 18' khiến khối cô gái trẻ phải ghen tỵ - Ảnh 8
Quang Minh - Hồng Đào vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp sau khi chia tay. (Ảnh: FB Hồng Đào)

Hồng Đào được biết đến là một trong những nghệ sĩ kịch thuộc thế hệ vàng ở TP.HCM những năm 90. Năm 1994, Hồng Đào sang Mỹ định cư và nối lại tình xưa với Quang Minh. Thời điểm đó, Quang Minh mới li hôn vợ. Năm 1995, cả hai kết hôn. Quang Minh theo vợ diễn hài kịch và cũng nhanh chóng nổi tiếng. Họ trở thành đôi bạn diễn ăn ý cả trên sân khấu và phim ảnh. Hiện tại, dù không còn là vợ chồng nhưng Quang Minh - Hồng Đào vẫn khiến khán giả nể phục vì cách hành xử tử tế cho nhau và luôn hết mình vì những sản phẩm mà cặp đôi gửi đến công chúng.

Quang Minh tiết lộ tích cực làm điều này sau khoảng thời gian ly hôn Hồng Đào?

Quang Minh tiết lộ tích cực làm điều này sau khoảng thời gian ly hôn Hồng Đào?

Quang Minh - Hồng Đào tuyên bố đường ai nấy đi, để lại cho khán giả nhiều tiếc nuối. Sau ly hôn, cuộc sống hiện tại của cả hai luôn được khán giả quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồng Đào Quang Minh Quang Minh - Hồng Đào nhan sắc Hồng Đào tuổi 60

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 59 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 49 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 59 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 4 giờ 8 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 4 giờ 28 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh