Hậu ly hôn Quang Minh, Hồng Đào U60 hồi xuân trẻ đẹp như "thiếu nữ 18" khiến khối cô gái trẻ phải ghen tỵ

Ngay sau khi trở về cuộc sống độc thân, nữ diễn viên thường xuyên đi du lịch khắp nơi, nhan sắc Hồng đào tuổi 60 khiến khán giả bất ngờ vì ngày càng trẻ trung hơn trước. Bên cạnh đó, Hồng Đào còn rất tích cực hoạt động nghệ thuật, cô thường xuyên góp mặt trong các dự án phim, sân khấu trình diễn ở trong và ngoài nước. Về phần Quang Minh hậu ly hôn, nam nghệ sĩ chỉ cập nhật ảnh đi diễn, sinh hoạt đời thường nhưng không có sự xuất hiện của Hồng Đào và ngược lại.

Hồng Đào và Quang Minh từng là cặp đôi được yêu thích nhất nhì làng hài. Tuy nhiên, tháng 7/2019 Hồng Đào bất ngờ tuyên bố đã ly hôn với Quang Minh sau 24 năm gắn kết vợ chồng khiến công chúng lúc bấy giờ không khỏi tiếc nuối.

Hậu ly hôn Quang Minh, ở tuổi 60, Hồng Đào nhận về vô số lời khen từ công chúng bởi vẻ đẹp như "lão hóa ngược" với làn bóng mịn đi ngược với độ tuổi thật. Theo đó, nữ diễn viên tiết lộ, dù công việc tương đối bận rộn nhưng chị vẫn giữ tin thần lạc quan, luôn chăm chút bản thân, dành thời gian quan tâm đến việc ăn uống, kiêng cữ những món không tốt cho sức khỏe , sắc vóc.

Hồng Đào tận hưởng cuộc sống độc thân hậu chi tay Quang Minh. (Ảnh: FB Hồng Đào)

U60 Hồng Đào ngày càng lão hóa ngược với thời gian. (Ảnh: FB Hồng Đào)

Nói về điều này, Hồng Đào cho biết, luôn giữ tâm hồn thư thái, sống tích cực, vui vẻ đón nhận mọi thứ cũng là cách giúp cô ngày ngày càng trẻ đẹp, nữ diễn viên chia sẻ:

“Thực ra, mọi người đã quen với hình ảnh một Hồng Đào luôn tươi trẻ, năng lượng và có phần chặt chém trên sân khấu suốt hơn 30 năm qua rồi. Ngay cả trên mạng xã hội, tôi cũng luôn đăng tải những hình ảnh thật tích cực nhất đến với khán giả. Tuy nhiên, ai cũng có những thăng trầm trong cuộc sống và tôi cũng vậy. Nhiều khi mình cảm thấy không thể nào vượt qua được, nhưng cũng không chia sẻ được với ai”.

Tuổi U60 Hồng Đào sở hữu gu ăn mặc vô cùng thời thượng, trẻ trung. (Ảnh: FB Hồng Đào)

Quang Minh - Hồng Đào vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp sau khi chia tay. (Ảnh: FB Hồng Đào)

Hồng Đào được biết đến là một trong những nghệ sĩ kịch thuộc thế hệ vàng ở TP.HCM những năm 90. Năm 1994, Hồng Đào sang Mỹ định cư và nối lại tình xưa với Quang Minh. Thời điểm đó, Quang Minh mới li hôn vợ. Năm 1995, cả hai kết hôn. Quang Minh theo vợ diễn hài kịch và cũng nhanh chóng nổi tiếng. Họ trở thành đôi bạn diễn ăn ý cả trên sân khấu và phim ảnh. Hiện tại, dù không còn là vợ chồng nhưng Quang Minh - Hồng Đào vẫn khiến khán giả nể phục vì cách hành xử tử tế cho nhau và luôn hết mình vì những sản phẩm mà cặp đôi gửi đến công chúng.