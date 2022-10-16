Hồng Đào nhuận sắc phơi phới ở tuổi 60, được nhiều người mai mối mong có bạn tâm giao tuổi xế chiều

Hậu trường 16/10/2022 21:08

Bước qua nỗi đau đổ vỡ 24 năm hôn nhân, Hồng Đào lấy lại tinh thần và sống tích cực hơn. Nữ nghệ sĩ được khen trẻ trung, nhuận sắc ở độ tuổi 60.

Quang Minh - Hồng Đào là một bộ đôi nghệ sĩ hài kịch người Việt Nam nổi tiếng ở hải ngoại và trong nước hoạt động từ năm 1995 cho đến năm 2019 thì tách ra. Bên cạnh khả năng diễn xuất, Quang Minh – Hồng Đào được khán giả ngưỡng mộ vì chuyện tình đẹp như cổ tích. Bởi, cả hai đã từng lạc mất nhau suốt thời thanh xuân, sau đó lại tìm được nhau giữa nơi đất khách quê người.

Thế rồi ở cái tuổi xế chiều, họ lại để lạc mất nhau trong sự nuối tiếc của đông đảo bạn bè, người hâm mộ.

Hồng Đào nhuận sắc phơi phới ở tuổi 60, được nhiều người mai mối mong có bạn tâm giao tuổi xế chiều - Ảnh 1

Mặc dù không còn đồng hành trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng. Trong khi Quang Minh ở Việt Nam thì Hồng Đào sống tại Mỹ, nữ nghệ sĩ dành nhiều thời gian bên 2 cô con gái xinh đẹp Vicky Phương Vân và Sophia Minh Châu.

Hồng Đào nhuận sắc phơi phới ở tuổi 60, được nhiều người mai mối mong có bạn tâm giao tuổi xế chiều - Ảnh 2

Có thể thấy Hồng Đào ngày càng nhuận sắc, trẻ trung và tràn đầy sức sống dù đã bước vào tuổi 60. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ thường xuyên đi du lịch cùng 2 ái nữ. Vợ cũ Quang Minh cũng rất tự hào khi 2 con đều trưởng thành, xinh đẹp và giỏi giang, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ.

Hồng Đào nhuận sắc phơi phới ở tuổi 60, được nhiều người mai mối mong có bạn tâm giao tuổi xế chiều - Ảnh 3
Hồng Đào nhuận sắc phơi phới ở tuổi 60, được nhiều người mai mối mong có bạn tâm giao tuổi xế chiều - Ảnh 4
Hồng Đào nhuận sắc phơi phới ở tuổi 60, được nhiều người mai mối mong có bạn tâm giao tuổi xế chiều - Ảnh 5
Nữ nghệ sĩ tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ. Ảnh: FBNV

Thấy Hồng Đào độc thân, nhiều người bạn cũng tìm cách mai mối mong nữ nghệ sĩ có thể tìm được người bạn tâm giao, chia sẻ buồn vui tuổi xế chiều. Có lần, nữ diễn viên Thưa mẹ con đi bộc bạch: “Tôi có cái số được các cụ yêu thích. Một bà bác có con trai 62 tuổi mà chưa có đời vợ nào, muốn làm mai cho tôi. Mà vì bà bác đó cũng sợ con trai mình sống cô đơn. Tuy nhiên, cuối cùng tôi phát hiện ra là bà bác ấy mê tôi chứ con trai của bác chưa mê. Cho nên tôi vẫn cô đơn".

Hồng Đào nhuận sắc phơi phới ở tuổi 60, được nhiều người mai mối mong có bạn tâm giao tuổi xế chiều - Ảnh 6

Ở tuổi 60, nữ danh hài gây bất ngờ khi ngày càng trẻ trung, nhan sắc đầy rạng rỡ, tươi tắn. Thậm chí nhiều khán giả còn nghi ngờ Hồng Đào đã can thiệp dao kéo để níu kéo thanh xuân.

Trước vấn đề này, Hồng Đào không ngại cho biết, thời gian qua cô có tìm hiểu các công nghệ làm đẹp trẻ hóa làn da mà không cần phải can thiệp phẫu thuật. Nữ nghệ sĩ luôn quan niệm “Look better, don’t look fake” (Trông đẹp hơn, đừng trông giả tạo), chỉ cần trở nên đẹp hơn, tươi trẻ hơn so với một chút thôi là rất mãn nguyện rồi.

Hồng Đào tâm sự: “Thực ra, mọi người đã quen với hình ảnh một Hồng Đào luôn tươi trẻ, năng lượng và có phần 'chặt chém' trên sân khấu suốt hơn 30 năm qua rồi. Ngay cả trên mạng xã hội, tôi cũng luôn đăng tải những hình ảnh thật tích cực nhất đến với khán giả. Tuy nhiên, ai cũng có những thăng trầm trong cuộc sống và tôi cũng vậy. Nhiều khi mình cảm thấy không thể nào vượt qua được, nhưng cũng không chia sẻ được với ai”.

Hồng Đào nhuận sắc phơi phới ở tuổi 60, được nhiều người mai mối mong có bạn tâm giao tuổi xế chiều - Ảnh 7
Hồng Đào nhuận sắc phơi phới ở tuổi 60, được nhiều người mai mối mong có bạn tâm giao tuổi xế chiều - Ảnh 8
Hồng Đào nhuận sắc phơi phới ở tuổi 60, được nhiều người mai mối mong có bạn tâm giao tuổi xế chiều - Ảnh 9

Hồng Đào còn bày tỏ đã có “tình yêu mới” nhưng không phải tình yêu nam – nữ mà là… tình yêu thương bản thân. Ở tuổi U60, nữ danh hài dành sự quan tâm cho sức khỏe và làm đẹp vì theo cô là tài sản lớn nhất của con người.

Hồng Đào nhuận sắc phơi phới ở tuổi 60, được nhiều người mai mối mong có bạn tâm giao tuổi xế chiều - Ảnh 10

Về phía Quang Minh, sau khi ly hôn, anh trở về Việt Nam và tiếp tục theo đuổi với nghề diễn. Nam nghệ sĩ tiết lộ, 2 năm dịch bệnh khiến anh thay đổi hoàn toàn quan điểm sống. Quang Minh cố gắng sống chậm, tận hưởng từng khoảnh khắc cuộc đời. 

"Nhiều bạn bè, khán giả khen tôi trẻ, năng lượng dù rằng năm nay đã 63 tuổi. Tôi vui vì điều ấy và luôn tự nhủ phải chăm sóc bản thân thật tốt. Từ việc ăn uống, ngủ nghỉ đến chăm sóc da, tôi cố gắng tuân thủ như một cách để tìm niềm vui nhỏ cho mình", anh nói.

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Từ khóa:   Quang Minh Hồng Đào Quang Minh và Hồng Đào

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