Biệt thự cổ 21 tỷ của Long Nhật ở Huế ngập sâu, em gái phải chèo thuyền đưa thức ăn

Được biết, Long Nhật cùng vợ, con về Huế mừng tiệc sinh nhật thứ 85 của cha hôm 14/10. Suốt buổi tiệc ở khách sạn, Long Nhật biết ngoài trời đang mưa nhưng không nghĩ đến mức ngập lụt.

Mới đây trên Facebook cá nhân, Long Nhật chia sẻ loạt ảnh cùng clip về tình hình gia đình anh ở Huế. Theo đó, căn biệt thự cổ của gia đình nam ca sĩ bị ngập sâu gần 1m, đồ đạc trôi nổi khắp nơi: "Nước ngập khắp bốn bề và ngày càng dâng cao. Tất cả tầng 1, vườn trước ngõ sau bị ngập hết rồi bà con ơi. May mà nhà có lầu nên cả nhà di chuyển hết lên tầng trên. Giờ bị kẹt ở đây không biết làm sao mà đi ra ngoài được đây, lũ lụt năm nay lớn quá".

Khoảng 22h, vợ chồng Long Nhật thấy nước rút nên yên tâm đi ngủ. Nửa đêm 14/10, Long Nhật đang ngủ say, bỗng nghe tiếng bà xã Kim Ngân hô hoán, mới biết nước đã ngập nửa tầng trệt.

Khoảng 21h, đại gia đình Long Nhật thấy mưa ngày càng lớn nên tranh thủ về sớm. Về đến khu biệt thự, Long Nhật thấy ngập khá nặng, liền đưa cha đến nhà anh Hai và em gái ở khu vực Nam Giao - Bến Ngự.

Nước lũ lên trong đêm khiến vợ chồng Long Nhật không kịp trở tay. Ảnh: FBNV

Chia sẻ thêm với Vietnamnet, Long Nhật cho biết, khi đó, gia đình anh ngủ rải rác 3 tầng lầu, tầng trệt không có đồ vật giá trị ngoài một số vali đồ diễn của Long Nhật. Ca sĩ kể: "Tôi đem nhiều đồ diễn, định làm mini liveshow cho tưng bừng vì xong sinh nhật cha là đến sinh nhật mình. Ai ngờ nước tràn vào cuốn vali, quần áo, giày dép trôi lềnh bềnh".

Sau đó, vợ và các con Long Nhật được đưa đến đến nhà anh Hai và em gái. Ca sĩ ở lại trông nhà và được em gái đi ghe đưa thức ăn.

Không chỉ riêng Huế, tình hình mưa bão liên tục khiến bà con miền Trung phải gồng mình chống bão. Không ít gia đình chỉ sau một đêm mất trắng vì mưa bão cuốn trôi hết nhà cửa, tài sản. Đồng bào cả nước cùng đồng lòng ủng hộ, động viên bà con miền Trung cả vật chất lẫn tinh thần, mong mọi người sớm vượt qua ngày tháng khó khăn.

Long Nhật trong căn biệt thự cổ xưa rộng 500m2 của gia đình tại Huế. Ảnh: Internet

Long Nhật là một nam ca sĩ chuyên hát dòng nhạc quê hương và nhạc trữ tình. Anh và gia đình hiện đang có căn biệt thự với diện tích hơn 500m2 tại Huế trị giá khoảng 21 tỷ đồng. Căn biệt thự có kiến trúc kiểu cổ, 3 tầng lầu với nhiều phòng khác nhau. Ngoài ra, còn có khoảng sân là không gian để mọi người vui chơi giải trí.

Đây không phải là cơ ngơi duy nhất Long Nhật sở hữu hiện tại. Nam ca sĩ từng cho biết anh có nhà trải khắp từ Bắc - Trung - Nam. Ở Sài Gòn, anh có 1 căn chung cư hạng sang. Ở ngoại thành Hà Nội, anh tậu biệt thự triệu đô. Anh mua 1 căn nhà có 5 tầng ở Hải Phòng. Long Nhật khẳng định anh không có ý định đầu tư vào bất động sản để kiếm lời. Những tài sản này của anh đều để dành cho con cháu.