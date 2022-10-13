Shark Bình nói tự đi lên nhờ dám xông pha, vợ nhớ lại 20 năm khởi nghiệp 'lên voi xuống chó'

Hậu trường 13/10/2022 16:57

Trong khi Shark Bình cảm ơn tuổi trẻ dám dấn thân để xây dựng nên cơ đồ như hôm nay, thì vợ ông lại chiêm nghiệm 20 năm khởi nghiệp với bao lần "lên voi xuống chó".

Câu chuyện về hôn nhân của Shark Bình đang là đề tài được nhiều cư dân mạng quan tâm, bàn tán xôn xao. Trước đây, ông từng chia sẻ về người phụ nữ bên cạnh từ thời sinh viên lập nghiệp - bà Đào Lan Hương khiến nhiều người ngưỡng mộ vì hai người rất đồng lòng. 

Những tưởng đã có 20 năm nắm tay nhau cùng vượt qua bao gian khó, thế nhưng hôn nhân của Shark Bình và bà Đào Lan Hương rạn nứt từ năm 2018, đỉnh điểm là màn “đấu khẩu” thông qua mạng xã hội hai ngày qua sau khi rò rỉ hình ảnh người chồng từng "đầu gối tay ấp" bị bắt gặp tay trong tay với diễn viên Phương Oanh (người thường được gọi là "Quỳnh búp bê" sau khi thủ vai chính trong bộ phim cùng tên).

Shark Bình nói tự đi lên nhờ dám xông pha, vợ nhớ lại 20 năm khởi nghiệp 'lên voi xuống chó' - Ảnh 1
Shark Bình công khai yêu Phương Oanh trong khi chưa ly hôn vợ. Ảnh: Internet

Mới đây, Shark Bình vừa chia sẻ một trích đoạn trong cuốn "Long Mạch" do doanh nhân mất ngủ trong nhiều ngày để viết ra. Trích đoạn nói về lời cảm ơn tuổi trẻ đã dám xông pha.  

Cụ thể bài chia sẻ của Shark Bình trên trang page: "Đến bây giờ ngẫm lại tôi vẫn cảm ơn cuộc đời đã cho mình một tuổi trẻ dám xông pha dấn thân trước những thời khắc quan trọng. NextTech ngày nay chính là thành quả của nhiều bước ngoặt nhảy vọt đến từ những cú 'Boom' xuất phát từ tinh thần đó!

Nếu mỗi bước dấn thân là gieo một “hạt may mắn” thì mỗi lần không dấn thân chính là gieo một “hạt tiếc nuối” và hạt này sẽ lớn lên thành “quả hối hận” khi bạn về già. Sự tiếc nuối sau này sẽ không đến từ những việc bạn đã làm, mà đến từ những việc mà bạn KHÔNG dám làm trong quá khứ".  

Bên dưới bài đăng này của vị doanh nhân này, bên cạnh những ý kiến khen ngợi lời lẽ sâu sắc của CEO thì cũng không ít ý kiến lại nhắc đến bà Đào Lan Hương. Theo đó, nhiều người mỉa nam doanh nhân người bên ông và ủng hộ ông lúc tuổi trẻ dấn thân là vợ cũ, vậy mà lại quên không cảm ơn.

Shark Bình nói tự đi lên nhờ dám xông pha, vợ nhớ lại 20 năm khởi nghiệp 'lên voi xuống chó' - Ảnh 2
Shark Bình cảm ơn tuổi trẻ xông pha để xây dựng nên cơ nghiệp, nhưng lại vợ lúc hàn vi. Ảnh: Internet

Trước những chia sẻ này của vị "cá mập", nhiều người cũng không ngừng quan tâm các động thái của bà Đào Lan Hương. Và mới đây nhất, trong sáng ngày 13/10, trên trang cá nhân, doanh nhân Đào Lan Hương có chia sẻ bàn về chuyện "hạnh phúc" nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. 

Theo đó, vợ Shark Bình cho biết 20 năm khởi nghiệp, nhiều lần "lên voi xuống chó" nhưng với bà, đó là hạnh phúc. 

"Lời thề của doanh nhân. Bạn có thể đã nghe thấy lời thề Hippocrates. Nhưng bạn có biết tới lời thề của doanh nhân trong chương trình quản trị kinh doanh tại Trường ĐH Kinh doanh Harvard.

'Tôi tuyên thệ sẽ phục vụ vì điều tốt đẹp hơn, hành động với sự chính trực cao nhất và chống lại những quyết định, thái độ có thể giúp cho tham vọng hạn hẹp của bản thân tôi nhưng có hại cho doanh nghiệp và xã hội nơi chúng tôi hoạt động'.

Khi mới khởi nghiệp, tôi chỉ nghĩ tới cơ hội, tới thành công và sự giàu có, tới những vẻ vang cá nhân.

Đến giờ trưởng thành, với tôi doanh nhân không phải là chức danh, đó là trách nhiệm.

20 năm khởi nghiệp, nhiều lần dấn thân, nhiều lần thay đổi, biết bao lần "lên voi xuống chó", người khác có thể nói đó là sự vất vả, nhưng tôi biết chắc, với mình, với nhiều doanh nhân, ở bất cứ độ tuổi nào, đấy là hạnh phúc!

Hạnh phúc với hành trình dấn thân chấp nhận rủi ro thay vì an toàn, đầy đủ.

Hạnh phúc mỗi lần vượt khó với tư duy 'không có gì là không thể'.

Hạnh phúc kể cả khi phải đối diện với nhiều áp lực nặng nề, nhưng có nhiều 'đồng đội' chung vai, sẵn sàng gánh lấy trách nhiệm ngọn cờ đầu sóng ngọn gió.

Hạnh phúc được chia sẻ khát khao, lan toả tích cực.

Hạnh phúc vượt qua cá nhân, được đem tới hạnh phúc cho gia đình, xã hội, làm những điều có ý nghĩa cho xã hội, dùng trí tuệ và sức lực để đem đến những điều tốt đẹp.

Và không hề sáo rỗng, hạnh phúc được phụng sự, là một doanh nhân tử tế, góp phần tạo ra xã hội tử tế!".

Shark Bình nói tự đi lên nhờ dám xông pha, vợ nhớ lại 20 năm khởi nghiệp 'lên voi xuống chó' - Ảnh 3
Shark Bình tổ chức sinh nhật cho Phương Oanh. Ảnh: Internet

Vào ngày 26/8 vừa qua, thông tin Shark Bình (doanh nhân Nguyễn Hòa Bình) và diễn viên Phương Oanh hẹn hò xuất hiện. Nguyên nhân xuất phát từ loạt ảnh mùi mẫn bị lan truyền của cả hai.

Trước sự việc, đại gia 8X xác nhận với truyền thông việc hẹn hò Phương Oanh, cho biết đã chia tay vợ cũ và sống riêng hơn 2 năm qua. Ông khẳng định việc nam nữ độc thân tìm hiểu nhau và có mối quan hệ tình cảm là chuyện bình thường. 

Trong khi đó, Phương Oanh khẳng định cô không phải người thứ ba khi yêu đại gia hơn tuổi: "Tôi và anh Bình đang hẹn hò và chúng tôi chưa bao giờ giấu giếm điều này. Chúng tôi thường xuyên xuất hiện công khai cùng nhau và bạn bè thân thiết đều biết”.

Mọi chuyện trở nên căng thẳng khi bà Đào Lan Hương lên tiếng, phủ nhận việc đã ly hôn Shark Bình. Nữ doanh nhân khẳng định tờ hôn thú còn ở trong tủ, vẫn là vợ hợp pháp của Chủ tịch tập đoàn NextTech. Bà Đào Lan Hương cũng tỏ ra cứng rắn, cho biết đã lập vi bằng để kiện Phương Oanh việc công khai qua lại với chồng của bà. Diễn biến trong mối quan hệ ba người của vợ chồng Shark Bình và diễn viên Phương Oanh hiện vẫn chưa có dấu hiệu ngả mũ.

Phương Oanh 'đã biết sợ' sau khi vợ Shark Bình tuyên bố khởi kiện: Động thái nhún nhường trái với tuyên bố 'thép' trước đó?

Phương Oanh 'đã biết sợ' sau khi vợ Shark Bình tuyên bố khởi kiện: Động thái nhún nhường trái với tuyên bố 'thép' trước đó?

Trước đó, Phương Oanh từng rất cứng khi đối đáp với dư luận chuyện cô "tay trong tay" với người đàn ông chưa ly hôn vợ.

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Từ khóa:   Shark Bình Phương Oanh Đào Lan Hương

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