Đôi bạn thân Hồng Vân - Hồng Đào cùng lý do vì sao thân nhau từ sân khấu đến ngoài đời suốt 3 thập kỷ?

Hậu trường 29/10/2022 20:45

Hồng Vân - Hồng Đào là cặp đôi bạn thân nổi tiếng của showbiz Việt với 30 năm tình bạn từ thời thanh xuân tươi trẻ đến lúc tóc xanh phai màu nhưng họ ngày càng gắn bó bền chặt hơn.

Hồng Vân Hồng Đào là cặp đôi bạn thân nổi tiếng của showbiz Việt. Hơn 30 năm tình bạn từ thời thanh xuân tươi trẻ đến lúc tóc xanh phai màu nhưng họ ngày càng gắn bó bền chặt với nhau hơn.

Đôi bạn thân Hồng Vân - Hồng Đào cùng lý do vì sao thân nhau từ sân khấu đến ngoài đời suốt 3 thập kỷ? - Ảnh 1
Hồng Vân - Hồng Đào của 30 năm trước - Ảnh: Internet
Đôi bạn thân Hồng Vân - Hồng Đào cùng lý do vì sao thân nhau từ sân khấu đến ngoài đời suốt 3 thập kỷ? - Ảnh 2
Hồng Vân - Hồng Đào của hiện tại - Ảnh: Internet

Cặp bạn thân 3 thâp kỷ quen nhau khi cùng học trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM). Họ cùng trang lứa với Thành Lộc, Hữu Châu, Hữu Nghĩa... Cả hai nghệ sĩ từng là đôi bạn diễn ăn ý, yểm trợ nhau trong nhiều tác phẩm kịch mang lại hào quang rực rỡ cho sân khấu kịch với các vở diễn như: Ngôi Nhà Không Có Đàn Ông, Lôi Vũ, Tình Nghệ Sĩ,… mang lại cho người xem nhiều cảm xúc.

Đôi bạn thân Hồng Vân - Hồng Đào cùng lý do vì sao thân nhau từ sân khấu đến ngoài đời suốt 3 thập kỷ? - Ảnh 3
Hồng Vân - Hồng Đào thời cùng học trường Nghệ thuật Sân khấu 2 - Ảnh: Internet

Có thời gian, Hồng Đào quyết định sang Mỹ đoàn tụ cùng gia đình. Dù ngăn cách nửa vòng trái đất nhưng tình bạn của họ vẫn không phai màu. Hồng Vân từng chia sẻ thời điểm xa cách đó "Khi Hồng Đào sang Mỹ định cư theo diện đoàn tụ gia đình, tôi rất buồn vì phải xa bạn. Cô bạn thân trên sàn diễn có thể tranh luận nảy lửa, xung đột đến gay gắt, nhưng khi rời sàn tập lại đèo nhau đi ăn bún riêu, đi chợ Bến Thành mua son phấn, mua dụng cụ hóa trang… Sàn diễn thiếu vắng chúng tôi, khán giả vẫn còn người nhớ về đôi bạn diễn này, nhưng quá khứ đẹp đó không thể mãi níu giữ, khi mà mỗi chúng tôi đã có một con đường. Thỉnh thoảng có về gặp nhưng không còn nhiều cơ hội tung hoành trên sân khấu nữa".

Đôi bạn thân Hồng Vân - Hồng Đào cùng lý do vì sao thân nhau từ sân khấu đến ngoài đời suốt 3 thập kỷ? - Ảnh 4
Cặp bạn thân có thể tranh cãi gây gắt trên sân khấu nhưng khi rời sàn tập lại đèo nhau đi ăn - Ảnh: Internet

Khi bé Xí Ngầu - con gái Hồng Vân sang Mỹ du học, cặp nghệ sĩ có cơ hội gần gũi tâm sự nhau nhiều hơn. Hồng Đào là chỗ dựa tinh thần, thường xuyên được Hồng Vân tin tưởng gửi gắm "trông coi" con gái nơi xứ lạ quê người.

Đôi bạn thân Hồng Vân - Hồng Đào cùng lý do vì sao thân nhau từ sân khấu đến ngoài đời suốt 3 thập kỷ? - Ảnh 5
Hồng Vân - Hồng Đào và con gái Xí Ngầu - Ảnh: Internet

Được biết, thời điểm hôn nhân của Hồng Đào và Quang Minh đổ vỡ, chính Hồng Vân là người luôn ở bên cạnh chăm sóc và động viên người bạn thân thiết. Hiện tại, Hồng Vân và Hồng Đào đều an yên trong công việc và cuộc sống mới. Nếu Hồng Vân khiến công chúng nhớ đến hình ảnh một nữ diễn viên phúc hậu, hiền hoà nhưng không kém phần hài hước thì Hồng Đào khiến khán giả ngưỡng mộ vì ngày càng nhuận sắc ở tuổi 60.

Đôi bạn thân Hồng Vân - Hồng Đào cùng lý do vì sao thân nhau từ sân khấu đến ngoài đời suốt 3 thập kỷ? - Ảnh 6
Thời điểm hôn nhân của Hồng Đào và Quang Minh đổ vỡ, chính Hồng Vân là người luôn ở bên cạnh chăm sóc và động viên người bạn thân thiết - Ảnh: Internet

Đôi khi, đôi bạn thân hay bị khán giả so sánh về sự nghiệp, ngoại hình hay cuộc sống cá nhân nhưng Hồng Vân và Hồng Đào chưa từng vì những lời đánh giá của bên ngoài mà tỵ hiềm nhau. Đến thời điểm hiện tại, cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, thường xuyên đồng hành và ủng hộ nhau trong nhiều dự án.

Đôi bạn thân Hồng Vân - Hồng Đào cùng lý do vì sao thân nhau từ sân khấu đến ngoài đời suốt 3 thập kỷ? - Ảnh 7
Hồng Vân , Hồng Đào, Thành Lộc, Minh Nhí trong dự án Phượng Khấu - Ảnh: Internet
Đôi bạn thân Hồng Vân - Hồng Đào cùng lý do vì sao thân nhau từ sân khấu đến ngoài đời suốt 3 thập kỷ? - Ảnh 8
Hồng Vân - Hồng Đào trong một chương trình truyền hình - Ảnh: Internet

Tiết lộ lý do vì sao Hồng Vân chơi thân với cô bạn chí cốt Hồng Đào, bà chủ sân khấu kịch chia sẻ hai bên gia đình có mối thâm tình từ nhiều năm nay, các ông bố bà mẹ của họ rất thân thiết với nhau: "Hai mẹ, hai con... thực ra mối thâm tình của chúng tôi không chỉ là hai người mẹ mà còn hai người cha cũng thân nhau lắm, nhưng bài viết hôm nay chủ đề là ‘Nữ Quyền’ nên không có hình hai bố... Mọi người đoán thử xem ai là mẹ ai nhé".

Đôi bạn thân Hồng Vân - Hồng Đào cùng lý do vì sao thân nhau từ sân khấu đến ngoài đời suốt 3 thập kỷ? - Ảnh 9
Hồng Vân chia sẻ lý do thân thiết với Hồng Đào vì gia đình có mối thâm tình từ nhiều năm nay, các ông bố bà mẹ của họ rất thân thiết với nhau - Ảnh: Internet

Có thể thấy dù trải qua nhiều biến cố trong công việc lẫn cuộc sống, cặp bạn thân Hồng Vân - Hồng Đào vẫn minh chứng cho nhiều người thấy được tình bạn đẹp giữa họ kéo dài suốt 3 thập kỷ khiến khán giả ngưỡng mộ.

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