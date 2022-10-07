NSND Hồng Vân khoe nhan sắc “đỉnh cao” thời trẻ, nổi bật giữa dàn sao gạo cội đẹp ngỡ ngàng tầm cỡ mỹ nhân

Mới đây, NSND Hồng Vân khiến cư dân mạng thích thú khi chia sẻ hình ảnh thời trẻ với nhiều đồng nghiệp nổi tiếng là dàn sao gạo cội ngày ấy như: NSƯT Thành Lộc, nghệ sĩ Hồng Đào, NSND Việt Anh cùng nhiều gương mặt đình đám khác.

Khung hình nhiều nghệ sĩ gạo cội hội tụ được Hồng Vân chia sẻ thu hút lượng tương tác lớn từ khán giả. (Ảnh: FB Hồng Vân)

Trong ảnh mà NSND Hồng Vân đăng tải, tất cả đều là những diễn viên lâu năm có chỗ đứng trong trái tim khán giả, vì thế nhiều người hâm mộ nhanh chóng tràn vào để lại nhiều lời nhớ nhung và tri ân. Bên cạnh đó, có thể thấy Hồng Vân quả thực mang vẻ đẹp chẳng kém gì một đại mỹ nhân ở thời điểm trước. Cô gây thương nhớ với mái tóc buộc gọn cá tính, gương mặt nhỏ nhắn thanh thoát và đôi mắt đen láy có hồn.