NSND Hồng Vân khoe nhan sắc “đỉnh cao” thời trẻ, nổi bật giữa dàn sao gạo cội đẹp ngỡ ngàng tầm cỡ mỹ nhân

Hậu trường 07/10/2022 16:36

Đứng chung khung hình hội tụ nhiều sao lớn, NSND Hồng Vân nổi bật với nhan sắc "cực phẩm" khiến cư dân mạng trầm trồ xuýt xoa.

Mới đây, NSND Hồng Vân khiến cư dân mạng thích thú khi chia sẻ hình ảnh thời trẻ với nhiều đồng nghiệp nổi tiếng là dàn sao gạo cội ngày ấy như: NSƯT Thành Lộc, nghệ sĩ Hồng Đào, NSND Việt Anh cùng nhiều gương mặt đình đám khác.

NSND Hồng Vân khoe nhan sắc “đỉnh cao” thời trẻ, nổi bật giữa dàn sao gạo cội đẹp ngỡ ngàng tầm cỡ mỹ nhân - Ảnh 1
Khung hình nhiều nghệ sĩ gạo cội hội tụ được Hồng Vân chia sẻ thu hút lượng tương tác lớn từ khán giả. (Ảnh: FB Hồng Vân)

Trong ảnh mà NSND Hồng Vân đăng tải, tất cả đều là những diễn viên lâu năm có chỗ đứng trong trái tim khán giả, vì thế nhiều người hâm mộ nhanh chóng tràn vào để lại nhiều lời nhớ nhung và tri ân. Bên cạnh đó, có thể thấy Hồng Vân quả thực mang vẻ đẹp chẳng kém gì một đại mỹ nhân ở thời điểm trước. Cô gây thương nhớ với mái tóc buộc gọn cá tính, gương mặt nhỏ nhắn thanh thoát và đôi mắt đen láy có hồn. 

NSND Hồng Vân khoe nhan sắc “đỉnh cao” thời trẻ, nổi bật giữa dàn sao gạo cội đẹp ngỡ ngàng tầm cỡ mỹ nhân - Ảnh 2
Nhan sắc thời trẻ của NSND Hồng Vân nhanh chóng gây sốt cư dân mạng. (Ảnh: FB Hồng Vân)

Ở giai đoạn khi chưa có sự trợ giúp từ công nghệ thì dàn sao Việt đã vô cùng nổi bật với nhan sắc mộc mạc và tự nhiên, vẻ đẹp thời trẻ của NSND Hồng Vân chính vì vậy lại gây xao xuyến với khán giả. Bức ảnh nhanh chóng gây sốt cư dân mạng. 

NSND Hồng Vân khoe nhan sắc “đỉnh cao” thời trẻ, nổi bật giữa dàn sao gạo cội đẹp ngỡ ngàng tầm cỡ mỹ nhân - Ảnh 3
Vẻ đẹp thời trẻ gây xao xuyến của NSND Hồng Vân. (Ảnh: FB Hồng Vân)

Được biết, ở thời điểm bấy giờ, NSND Hồng Vân được xem là một trong những người đẹp nức tiếng có nhiều chàng trai mê đắm. Sự nghiệp gặp nhiều thuận lợi cũng giúp danh tiếng của nữ diễn viên vang xa hơn. Ngay sau những bức ảnh thời trẻ của Hồng Vân được chia sẻ nhiều người cho rằng, nhan sắc ngày xưa của nữ nghễ sĩ đẹp chẳng kém gì các hotgirl, mỹ nhân.

NSND Hồng Vân khoe nhan sắc “đỉnh cao” thời trẻ, nổi bật giữa dàn sao gạo cội đẹp ngỡ ngàng tầm cỡ mỹ nhân - Ảnh 4
Vẻ đẹp rạng rỡ và tươi tắn của Hồng Vân ở hiện tại nhận nhiều khen ngợi. (Ảnh: FB Hồng Vân)
NSND Hồng Vân khoe nhan sắc “đỉnh cao” thời trẻ, nổi bật giữa dàn sao gạo cội đẹp ngỡ ngàng tầm cỡ mỹ nhân - Ảnh 5
NSND Hồng Vân và Hồng Đào là những người bạn thân thiết trông nghề. (Ảnh: FB Hồng Vân)

Hiện tại, ở tuổi trung niên NSND Hồng Vân không còn sỡ hữu vóc người mảnh mai như thời xuân trẻ, nhưng khán giả vẫn yêu mến nữ nghệ sĩ bởi vẻ đẹp của sự đầy đặn và phúc hậu. Ở ngưỡng tuổi U60, cô đang có cuộc sống viên mãn bên ông xã và các con.

Bất ngờ trước loạt ảnh thời trẻ của nghệ sĩ Hồng Vân, nhan sắc kiều diễm tựa giai nhân Hồng Kông khiến dân tình xuýt xoa

Bất ngờ trước loạt ảnh thời trẻ của nghệ sĩ Hồng Vân, nhan sắc kiều diễm tựa giai nhân Hồng Kông khiến dân tình xuýt xoa

Nhan sắc thời trẻ của NSND Hồng Vân khiến người hâm mộ "phát sốt" vì quá đỗi xinh đẹp ngọt ngào.

Xem thêm
Từ khóa:   NSND Hồng Vân NSND Hồng Vân khoe nhan sắc đỉnh cao thời trẻ Hồng Vân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 3 giờ 54 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 4 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh