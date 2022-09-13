Bất ngờ trước loạt ảnh thời trẻ của nghệ sĩ Hồng Vân, nhan sắc kiều diễm tựa giai nhân Hồng Kông khiến dân tình xuýt xoa

Trong bức ảnh chụp cận mặt, sống mũi dọc dừa và đôi môi nhỏ nhắn của nghệ sĩ Hồng Vân toát lên vẻ đẹp khó cưỡng (Ảnh: FB Hồng Vân)

Cách đây không lâu, NSND Hồng Vân đã đăng tải trên fanpage cá nhân hình ảnh thời trẻ và hiện tại của mình cách đây 30 năm. Theo đó, những hình ảnh này của nữ nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân cư mạng bởi vẻ đẹp thanh thuần, ngọt ngào thời trẻ.

Khi còn trẻ, nghệ sĩ Hồng Vân đặc biệt ưa chuộng lớp trang điểm đậm nhấn vào đôi mắt và lông mày (Ảnh: FB Hồng Vân)

Tiết lộ về tuổi thanh xuân của mình, trong một chương trình truyền hình, NSND Hồng Vân cho biết, thời con gái cô sở hữu chiều cao bao người mơ ước là 1,65cm và cân nặng 49kg, vóc dáng cực kì thon thả. “Thanh xuân của tôi từng là một cô gái nặng 49 ký. Sau này, sinh con xong tôi tăng cân lên rất là nhiều”.

Hồng Vân với diện mạo đầy gai góc thể hiện sự cá tính mạnh mẽ của nữ nghệ sĩ. (Ảnh: FB Hồng Vân)

Cá tính mạnh nên thời trẻ, nghệ sĩ Hồng Vân không bao giờ yêu đơn phương ai. Nhưng người thương thầm trộm nhớ chị nhiều vô kể. Nữ nghệ sĩ cho biết, hồi đi học chị nhận được rất nhiều thư tỏ tình trong hộc bàn, đến nỗi không thể nào đếm xuể.

Hình ảnh tươi xinh, mi nhon và ngọt ngào của NSND Hồng Vân mới khiến nhiều người thích thú. (Ảnh: FB Hồng Vân)

Nhan sắc kiều diễm tựa giai nhân Hồng Kông của nghệ sĩ Hồng Vân khiến dân tình xuýt xoa. (Ảnh: FB Hồng Vân)

Trước chùm ảnh thời thanh xuân của nghệ sĩ Hồng Vân, cư dân mạng đồng loạt dành những lời có cánh trước nhan sắc thời thanh xuân của nữ diễn viên.

“Hồi trẻ cô đẹp quá, dễ thương quá đi”,

“Cô Hồng Vân thời còn trẻ xinh đẹp như diễn viên Hồng Kông nhe”

“Một thời nghiêng nước nghiêng thành luôn hả cô, cô cũng là một thời thanh xuân của con”

“Đến giờ vẫn khuôn mặt này nhưng nhìn phúc hậu hơn”

“Chị Hồng Vân... hồi đó đẹp quá”.

Nghệ sĩ Hồng Vân vẫn giữ được nét đẹp hiền lành phúc hậu ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: FB Hồng Vân)

Hồng Vân là nghệ sĩ có tên tuổi và có tiếng nói trong làng giải trí đặc biệt là khu vực miền Nam. Cô được coi là tượng đài ở mảng chính kịch và hài kịch đã truyền cảm hứng cho lớp nghệ sĩ sau này. Gia đình không có ai làm nghệ thuật, nhưng Hồng Vân nuôi dưỡng giấc mơ sân khấu từ bé và quyết theo đuổi nghiệp diễn xuất. Nữ nghệ sĩ đã gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp.