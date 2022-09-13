Bất ngờ trước loạt ảnh thời trẻ của nghệ sĩ Hồng Vân, nhan sắc kiều diễm tựa giai nhân Hồng Kông khiến dân tình xuýt xoa

Hậu trường 13/09/2022 13:42

Nhan sắc thời trẻ của NSND Hồng Vân khiến người hâm mộ "phát sốt" vì quá đỗi xinh đẹp ngọt ngào.

Cách đây không lâu, NSND Hồng Vân đã đăng tải trên fanpage cá nhân hình ảnh thời trẻ và hiện tại của mình cách đây 30 năm. Theo đó, những hình ảnh này của nữ nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân cư mạng bởi vẻ đẹp thanh thuần, ngọt ngào thời trẻ.

Bất ngờ trước loạt ảnh thời trẻ của nghệ sĩ Hồng Vân, nhan sắc kiều diễm tựa giai nhân Hồng Kông khiến dân tình xuýt xoa - Ảnh 1

Trong bức ảnh chụp cận mặt, sống mũi dọc dừa và đôi môi nhỏ nhắn của nghệ sĩ Hồng Vân toát lên vẻ đẹp khó cưỡng (Ảnh: FB Hồng Vân)

Tiết lộ về tuổi thanh xuân của mình, trong một chương trình truyền hình, NSND Hồng Vân cho biết, thời con gái cô sở hữu chiều cao bao người mơ ước là 1,65cm và cân nặng 49kg, vóc dáng cực kì thon thả. “Thanh xuân của tôi từng là một cô gái nặng 49 ký. Sau này, sinh con xong tôi tăng cân lên rất là nhiều”.

Bất ngờ trước loạt ảnh thời trẻ của nghệ sĩ Hồng Vân, nhan sắc kiều diễm tựa giai nhân Hồng Kông khiến dân tình xuýt xoa - Ảnh 2

Khi còn trẻ, nghệ sĩ Hồng Vân đặc biệt ưa chuộng lớp trang điểm đậm nhấn vào đôi mắt và lông mày (Ảnh: FB Hồng Vân)

Bất ngờ trước loạt ảnh thời trẻ của nghệ sĩ Hồng Vân, nhan sắc kiều diễm tựa giai nhân Hồng Kông khiến dân tình xuýt xoa - Ảnh 3
 Hồng Vân với diện mạo đầy gai góc thể hiện sự cá tính mạnh mẽ của nữ nghệ sĩ. (Ảnh: FB Hồng Vân)

Cá tính mạnh nên thời trẻ, nghệ sĩ Hồng Vân không bao giờ yêu đơn phương ai. Nhưng người thương thầm trộm nhớ chị nhiều vô kể. Nữ nghệ sĩ cho biết, hồi đi học chị nhận được rất nhiều thư tỏ tình trong hộc bàn, đến nỗi không thể nào đếm xuể.

 

Bất ngờ trước loạt ảnh thời trẻ của nghệ sĩ Hồng Vân, nhan sắc kiều diễm tựa giai nhân Hồng Kông khiến dân tình xuýt xoa - Ảnh 4

Hình ảnh tươi xinh, mi nhon và ngọt ngào của NSND Hồng Vân mới khiến nhiều người thích thú. (Ảnh: FB Hồng Vân)

Bất ngờ trước loạt ảnh thời trẻ của nghệ sĩ Hồng Vân, nhan sắc kiều diễm tựa giai nhân Hồng Kông khiến dân tình xuýt xoa - Ảnh 5

Nhan sắc kiều diễm tựa giai nhân Hồng Kông của nghệ sĩ Hồng Vân khiến dân tình xuýt xoa. (Ảnh: FB Hồng Vân)

Bất ngờ trước loạt ảnh thời trẻ của nghệ sĩ Hồng Vân, nhan sắc kiều diễm tựa giai nhân Hồng Kông khiến dân tình xuýt xoa - Ảnh 6

Trước chùm ảnh thời thanh xuân của nghệ sĩ Hồng Vân, cư dân mạng đồng loạt dành những lời có cánh trước nhan sắc thời thanh xuân của nữ diễn viên.

“Hồi trẻ cô đẹp quá, dễ thương quá đi”,

“Cô Hồng Vân thời còn trẻ xinh đẹp như diễn viên Hồng Kông nhe”

“Một thời nghiêng nước nghiêng thành luôn hả cô, cô cũng là một thời thanh xuân của con”

“Đến giờ vẫn khuôn mặt này nhưng nhìn phúc hậu hơn”

“Chị Hồng Vân... hồi đó đẹp quá”.

Bất ngờ trước loạt ảnh thời trẻ của nghệ sĩ Hồng Vân, nhan sắc kiều diễm tựa giai nhân Hồng Kông khiến dân tình xuýt xoa - Ảnh 7
Nghệ sĩ Hồng Vân vẫn giữ được nét đẹp hiền lành phúc hậu ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: FB Hồng Vân)

Hồng Vân là nghệ sĩ có tên tuổi và có tiếng nói trong làng giải trí đặc biệt là khu vực miền Nam. Cô được coi là tượng đài ở mảng chính kịch và hài kịch đã truyền cảm hứng cho lớp nghệ sĩ sau này. Gia đình không có ai làm nghệ thuật, nhưng Hồng Vân nuôi dưỡng giấc mơ sân khấu từ bé và quyết theo đuổi nghiệp diễn xuất. Nữ nghệ sĩ đã gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp.

NSND Hồng Vân không dấu nổi sự đau đớn khi báo tin đàn em qua đời, dàn sao Việt động viên và gửi lời chia buồn đến người đã mất

NSND Hồng Vân không dấu nổi sự đau đớn khi báo tin đàn em qua đời, dàn sao Việt động viên và gửi lời chia buồn đến người đã mất

Hồng Vân bàng hoàng trước tin “đàn em” qua đời khi còn quá trẻ: "U thương con lắm, mau siêu thoát nha con trai ơi."

Xem thêm
Từ khóa:   Nhan sắc thời trẻ của NSND Hồng Vân NSND Hồng Vân nghệ sĩ Hồng Vân Hồng Vân Bất ngờ trước loạt ảnh thời trẻ của nghệ sĩ Hồng Vân giải trí

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 47 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 47 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 43 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh