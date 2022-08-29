Hồng Vân bàng hoàng trước tin “đàn em” qua đời khi còn quá trẻ: "U thương con lắm, mau siêu thoát nha con trai ơi."
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Mới đây nhất, trên trang Facebook cá nhân của NSND Hồng Vân bất ngờ thông báo tin tang sự của diễn viên trẻ Hồ Minh Tân – thành viên của sân khấu kịch Hồng Vân.
Hồng Vân đau buồn chia sẻ: “Nó khoe với tui là nay nó khỏe rồi, chụp hình làm chứng, rồi nó hứa là cúng tổ năm nay nó lên sân khấu gặp U, gặp mọi người….vậy mà lên trên này cấp cứu, rồi đi luôn cũng không nói ai tiếng nào,buồn con quá Tân ơi…U thương con lắm, mau siêu thoát nha con trai ơi”. Đính kèm với dòng trạng thái thông báo đồng nghiệp đã mất, Hồng Vân cũng chia sẻ tin nhắn giữa cô và nam diễn viên. Trong đó NSND Hồng vân và nam diễn viên Hồ Minh Tân vẫn nhắn tin qua lại và gửi nhau những lời chúc sức khỏe."
Dưới bài đăng chia sẻ, nhiều nghệ sĩ của showbiz Việt đều bàng hoàng không dám tin vào mắt mình. Con nuôi Kim Tử Long, Võ Đăng Khoa, Đào Vân Anh, Bùi Công Danh và hàng loạt các nghệ sĩ khác cùng khán giả thay phiên nhau gửi lời chia buồn tới gia đình người đã mất.
“Thương nó quá U ơi”,
“Em ngỡ ngàng quá luôn chị ạ. Em nó hiền lành, chịu khó. Thương quá!”,
“Trời ơi U ơi con mất hồn luôn”,
“Đau lòng quá mẹ ơi”,… và vô số bình luận thương tiếc khác.
Nói về diễn viên Hồ Minh Tân, anh sinh năm 1988 (Ba Tri, Bến Tre). Anh được biết đến là học trò NSND Hồng Vân, nhiều năm hoạt động ở sân khấu kịch của nữ nghệ sĩ. Bên cạnh đó, Hồ Minh Tân còn tham gia một số dự án phim truyền hình, gần nhất là Mẹ Ghẻ.
Trao đổi với Zing, chị Hồ Ngọc Nhung – chị gái của Hồ Minh Tân – cho biết nam diễn viên qua đời sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Anh mất ở tuổi 34, vào chiều 28/8, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM).