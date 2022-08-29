Mới đây nhất, trên trang Facebook cá nhân của NSND Hồng Vân bất ngờ thông báo tin tang sự của diễn viên trẻ Hồ Minh Tân – thành viên của sân khấu kịch Hồng Vân.

Hồng Vân đau buồn chia sẻ: “Nó khoe với tui là nay nó khỏe rồi, chụp hình làm chứng, rồi nó hứa là cúng tổ năm nay nó lên sân khấu gặp U, gặp mọi người….vậy mà lên trên này cấp cứu, rồi đi luôn cũng không nói ai tiếng nào,buồn con quá Tân ơi…U thương con lắm, mau siêu thoát nha con trai ơi”. Đính kèm với dòng trạng thái thông báo đồng nghiệp đã mất, Hồng Vân cũng chia sẻ tin nhắn giữa cô và nam diễn viên. Trong đó NSND Hồng vân và nam diễn viên Hồ Minh Tân vẫn nhắn tin qua lại và gửi nhau những lời chúc sức khỏe."