Ngay khi tập 8 của bộ phim "Beef" chiếu trên Netflix, Hồng Đào đã nói gì?

Ở bộ phim, nữ diễn viên đảm nhận vai Hanh Trinh Lau - mẹ của nữ chính Amy (do Ali Wong thủ vai). Tại đây, cô sử dụng tiếng Anh để giao tiếp và nhận được cơn mưa lời khen vì kỹ năng giao tiếp thành thạo. Trong tập phim, nhân vật Hanh Trinh Lau nấu canh chua cho chồng Bruce Lau (do Kenvin Han Yee thủ vai) và con gái Amy cùng ăn. Cả nhà vừa trò chuyện vừa thưởng thức bữa cơm.

Ngay khi ra mắt ngày 6/4, hiện series "Beef" đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng phim truyền hình ăn khách nhất Netflix toàn cầu ở tuần thứ 15 của năm 2023 (từ 10/4 đến 16/4). Series đạt được 8.4 điểm trên các trang đánh giá và 12.000 lượt bình chọn trên IMDb; trên Rotten Tomatoes bộ phim còn được 99% điểm "cà chua tươi" từ giới phê bình.

Trước đây, hãng phim A24 đã chiến thắng vang dội tại Oscar lần thứ 95 Everything everywhere all at once (tựa Việt: Cuộc chiến đa vũ trụ) do Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy, Stephanie Hsu và Jamie Lee Curtis đóng chính..