Ngay khi tập 8 của bộ phim "Beef" chiếu trên Netflix, Hồng Đào đã nói gì?

Trong tập 8 của loạt phim "Beef", Hồng Đào bất ngờ xuất hiện ở đầu tập phim và nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Diễn viên Hồng Đào cũng xác nhận tham gia dự án phim Mỹ. Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ những ảnh chụp cùng dàn diễn viên tại buổi ra mắt phim vào 1/4 mới đây. Nữ nghệ sĩ chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Đây là cơ hội một lần trong đời mà tôi đã mơ ước. Tôi rất phấn khích khi chia sẻ rằng tôi có một vai trò trong Beef có trên Netflix. Cảm ơn tất cả những người đã làm nên điều này!". Tại bài đăng, cô nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè thân thiết.

Hồng Đào cùng dàn diễn viên tại buổi ra mắt phim vào 1/4 - Ảnh: FBNV

Ở bộ phim, nữ diễn viên đảm nhận vai Hanh Trinh Lau - mẹ của nữ chính Amy (do Ali Wong thủ vai). Tại đây, cô sử dụng tiếng Anh để giao tiếp và nhận được cơn mưa lời khen vì kỹ năng giao tiếp thành thạo. Trong tập phim, nhân vật Hanh Trinh Lau nấu canh chua cho chồng Bruce Lau (do Kenvin Han Yee thủ vai) và con gái Amy cùng ăn. Cả nhà vừa trò chuyện vừa thưởng thức bữa cơm.