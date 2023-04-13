Ngay khi tập 8 của bộ phim "Beef" chiếu trên Netflix, Hồng Đào đã nói gì?

Nữ nghệ sĩ Hồng Đào đã chia sẻ cảm xúc của mình khi đảm nhận vai mẹ của nữ chính và xuất hiện tại đầu tập 8 của bộ phim "Beef" (Bất hòa) được chiếu trên Netflix.
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Trong tập 8 của loạt phim "Beef", Hồng Đào bất ngờ xuất hiện ở đầu tập phim và nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Diễn viên Hồng Đào cũng xác nhận tham gia dự án phim Mỹ. Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ những ảnh chụp cùng dàn diễn viên tại buổi ra mắt phim vào 1/4 mới đây. Nữ nghệ sĩ chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Đây là cơ hội một lần trong đời mà tôi đã mơ ước. Tôi rất phấn khích khi chia sẻ rằng tôi có một vai trò trong Beef có trên Netflix. Cảm ơn tất cả những người đã làm nên điều này!". Tại bài đăng, cô nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè thân thiết.
Ở bộ phim, nữ diễn viên đảm nhận vai Hanh Trinh Lau - mẹ của nữ chính Amy (do Ali Wong thủ vai). Tại đây, cô sử dụng tiếng Anh để giao tiếp và nhận được cơn mưa lời khen vì kỹ năng giao tiếp thành thạo. Trong tập phim, nhân vật Hanh Trinh Lau nấu canh chua cho chồng Bruce Lau (do Kenvin Han Yee thủ vai) và con gái Amy cùng ăn. Cả nhà vừa trò chuyện vừa thưởng thức bữa cơm.
Trong phân cảnh của mình, Hồng Đào vẫn giữ nét diễn dí dỏm, hài hước. Điều đặc biệt khiến khán giả bàn luận xôn xao chính là việc cô sử dụng tiếng Anh có pha trộn với giọng địa phương. Mặc dù chỉ xuất hiện ở một đoạn ngắn trong phim nhưng nữ diễn viên đã khiến khán giả trong nước thích thú.
Được biết, "Beef" (Bất hòa) là series khai thác về cuộc sống của người châu Á tại Mỹ, do hãng phim A24 kết hợp với Netflix sản xuất. Bộ phim gồm 10 tập, xoay quanh số phận của một nhà thầu tên là Danny Cho (Steven Yeun) và chủ một danh nghiệp nhỏ Amy Lau (Ali Wong).
Ngay khi ra mắt ngày 6/4, hiện series "Beef" đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng phim truyền hình ăn khách nhất Netflix toàn cầu ở tuần thứ 15 của năm 2023 (từ 10/4 đến 16/4). Series đạt được 8.4 điểm trên các trang đánh giá và 12.000 lượt bình chọn trên IMDb; trên Rotten Tomatoes bộ phim còn được 99% điểm "cà chua tươi" từ giới phê bình.
Trước đây, hãng phim A24 đã chiến thắng vang dội tại Oscar lần thứ 95 Everything everywhere all at once (tựa Việt: Cuộc chiến đa vũ trụ) do Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy, Stephanie Hsu và Jamie Lee Curtis đóng chính..