Diễn viên Ngọc Lan giao kết với MVI Life sản phẩm bảo hiểm gì?

Sau đó, ngày 10/4, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cũng đã có công văn số 445/QLBH-NT ngày 10/4/2023 gửi MVI Life yêu cầu công ty xác minh các nội dung phán ảnh, khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, rà soát lại quá trình tư vấn của đại lý, có chế tài xử lý phù hợp và có thông tin phản hồi khách quan, trung thực với các cơ quan thông tấn, báo chí đối với vụ việc trên.

The thông tin từ VOV, ngày 7/4, diễn viên Ngọc Lan đã phát trực tuyến (livestream) trên Facebook trong đó có phản ánh liên quan tới hợp đồng bảo hiểm nhân thọ giao kết với MVI Life.

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung là sản phẩm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư, được Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai tại Thông tư số 52/2016/TT-BTC. Theo quy định tại Thông tư số 52/2016/TT-BTC, bên mua bảo hiểm được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. Phí bảo hiểm của khách hàng sau khi trừ đi phí ban đầu sẽ được doanh nghiệp đem đi đầu tư và khách hàng sẽ được hưởng kết quả đầu tư từ phần phí bảo hiểm đó. Như vậy, bên cạnh quyền lợi bảo hiểm, việc khách hàng đóng phí bảo hiểm vào hợp đồng là để đầu tư, do đó, thời gian đóng phí của hợp đồng có thể dài hoặc ngắn, tùy thuộc lựa chọn của khách hàng khi tham gia bảo hiểm.

Thông tin từ cơ quan quản lý cho biết, qua báo cáo chính thức của MVI Life ngày 11/4, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (diễn viên Ngọc Lan) có ký 2 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với MVI Life, ngày hiệu lực của hợp đồng là ngày 6/1/2020 - một hợp đồng cho cá nhân bà Ngọc Lan và một hợp đồng cho con trai. Mỗi hợp đồng bao gồm 1 sản phẩm chính là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung trọn đời đóng phí định kỳ và 3 sản phẩm bổ trợ, với mức phí đóng hàng năm là 700 triệu đồng.

Riêng đối với sản phẩm của diễn viên Ngọc Lan tham gia là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung trọn đời đóng phí định kỳ của MVI Life được Bộ Tài chính phê chuẩn theo Công văn số 11778/BTC-QLBH ngày 5/9/2017. Theo quy định tại khoản 1.7 Quy tắc, điều khoản sản phẩm, thời hạn bảo vệ của sản phẩm bảo hiểm là đến khi người được bảo hiểm đạt 76 tuổi. Theo khoản 1.22 quy tắc, điều khoản sản phẩm, bên mua được lựa chọn thời hạn đóng phí là 5 năm, 10 năm hoặc đóng đến khi khách hàng đạt 75 tuổi và phải đóng đủ phí bảo hiểm theo định kỳ đóng phí đã chọn trong 3 năm hợp đồng đầu tiên. Từ năm hợp đồng thứ 4 trở đi, nếu bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm định kỳ đến hạn mà giá trị tài khoản hợp đồng đủ cho khoản khấu trừ hàng tháng thì hợp đồng sẽ tiếp tục duy trì hiệu lực theo Khoản 14.1 Quy tắc, điều khoản sản phẩm.

Các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ mà diễn viên Ngọc Lan lựa chọn tham gia là Sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo mở rộng, Sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ chi phí nằm viện và Sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ chi phí phẫu thuật, được phê chuẩn theo các Công văn số 3995/BTC-QLBH ngày 27/3/2015 và 12354/BTC-QLBH ngày 7/9/2015 của Bộ Tài chính. Đây là các sản phẩm bảo vệ thuần túy, phí bảo hiểm sẽ không được hoàn lại trong trường hợp khách hàng không xảy ra rủi ro. Việc lựa chọn tham gia các sản phẩm bổ trợ là trên cơ sở tự nguyện và theo nhu cầu của khách hàng.

Sản phẩm của diễn viên Ngọc Lan tham gia là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung trọn đời đóng phí định kỳ của MVI Life được Bộ Tài chính phê chuẩn theo Công văn số 11778/BTC-QLBH ngày 5/9/2017 - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ VTC news, báo cáo của Công ty MVI Life, sau khi nhận được khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Công ty đang tiến hành liên hệ với đại lý (do đại lý này đã nghỉ việc) để tiến hành đối chất, làm rõ quá trình tư vấn sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng.

Theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 Luật Kinh doanh bảo hiểm, trường hợp đại lý bảo hiểm vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm, bên mua bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm do đại lý bảo hiểm thu xếp giao kết. Đại lý bảo hiểm có trách nhiệm bồi hoàn cho doanh nghiệp bảo hiểm các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường cho người được bảo hiểm, bên mua bảo hiểm.

Được biết, chiều 10/4, MVI Life cũng đã có thông tin chính thức về trường hợp này. MVI Life có ghi nhận thông tin khách hàng của Công ty (một diễn viên) phản ánh qua mạng xã hội những quan ngại của diễn viên Ngọc Lan về quá trình tư vấn sản phẩm bảo hiểm.

Các hợp đồng bảo hiểm này được đề cập do Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam cung cấp trước khi công ty được Tập đoàn Tài chính Manulife mua lại vào cuối năm 2021. Việc đổi tên từ Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam sang Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MVI (MVI Life) được Bộ Tài chính phê duyệt vào ngày 7/6/2022 theo Giấy phép điều chỉnh số 64/GPĐC8/KDBH. Theo đó, việc thay đổi tên công ty không làm ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm của khách hàng. MVI Life luôn đảm bảo tuân thủ mọi quy định và cam kết trong hợp đồng giữa Công ty với khách hàng và các đối tác.