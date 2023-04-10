Diễn viên Hồng Ánh phản ứng gắt khi Ngọc Lan bị mắng 'hồ đồ', dắt mũi dư luận sau khi tố bị lừa tiền tỷ bảo hiểm

Hậu trường 10/04/2023 15:14

Mới đây, diễn viên Hồng Ánh đã có tâm thư dài gây nhiều sự chú ý khi lên tiếng chuyện Ngọc Lan tố bị công ty bảo hiểm lừa hơn 2 tỷ đồng.

Những ngày qua, dân tình vẫn chưa hết xôn xao trước buổi livestream đầy nước mắt của Ngọc Lan khi tiết lộ việc bị lừa đóng bảo hiểm hơn 2 tỷ đồng. Xoay quanh vụ việc này, mới đây, giám đốc một công ty bảo hiểm có tiếng tăm trên mạng xã hội đã lên tiếng phân tích câu chuyện của Ngọc Lan.

"Tôi thấy chị Ngọc Lan đang làm hơi quá lên. Trước khi livestream, điều đầu tiên là khách hàng nên tìm người tư vấn. Tôi không hiểu có phải chị Ngọc Lan cố tình bôi nhọ bảo hiểm để gây sự chú ý hay không.

Với góc nhìn của người làm nghề bảo hiểm tôi thấy chị Ngọc Lan hồ đồ và hơi lười. Tôi nghĩ, chị Ngọc Lan tham gia bảo hiểm với mức 700 triệu/ năm chứng tỏ thu nhập rất tốt. Một người kiếm được nhiều tiền như vậy hẳn là 'trong đầu phải có sỏi' chứ. Phát ngôn của chị Ngọc Lan vô tình gây hoang mang dư luận, rất nguy hiểm, khiến nhiều người 'bị dắt mũi', dẫn đến có cái nhìn thiếu thiện cảm về bảo hiểm" - giám đốc của một công ty bảo hiểm chia sẻ.

Diễn viên Hồng Ánh phản ứng gắt khi Ngọc Lan bị mắng 'hồ đồ', dắt mũi dư luận sau khi tố bị lừa tiền tỷ bảo hiểm - Ảnh 1
Ngọc Lan khóc nức nở trên livestream vì bị lừa đóng bảo hiểm 2,3 tỷ đồng - Ảnh: Cắt từ clip

Chia sẻ của vị giám đốc này nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo nên làn sóng tranh luận. Đáng chú ý, diễn viên Hồng Ánh cũng viết tâm thư dài bày tỏ sự bức xúc trước ý kiến của vị giám đốc này.

Cụ thể, nữ diễn viên "Cây táo nở hoa" cho biết, phải dụi mắt nhiều lần khi đọc những cụm từ như "hồ đồ", "lười" mà vị giám đốc này nói về Ngọc Lan. Hồng Ánh cho rằng, Ngọc Lan đã rơi vào "ma trận của những lời 'tư vấn' ngon ngọt của các tư vấn viên bán bảo hiểm": "Họ rất giỏi đánh vào nỗi sợ hãi của con người, rất giỏi thao túng tâm lý, sự thiếu hiểu biết của chúng ta vào những kiến thức tài chính phức tạp, và nhất là đánh vào sự cả tin - là người quen của người quen, cuộc sống sang chảnh, sự chăm sóc tâm lý chu đáo trước khi ký hợp đồng…".

Diễn viên Hồng Ánh phản ứng gắt khi Ngọc Lan bị mắng 'hồ đồ', dắt mũi dư luận sau khi tố bị lừa tiền tỷ bảo hiểm - Ảnh 2
 Hồng Ánh phải dụi mắt nhiều lần khi đọc những cụm từ như "hồ đồ", "lười" mà vị giám đốc này nói về Ngọc Lan - Ảnh: Chụp màn hình

Theo kinh nghiệm của Hồng Ánh chia sẻ, mọi người nên thuê thêm luật sư để đánh giá thẩm định các văn bản sẽ ký để "tránh được những cạm bẫy cài đặt trong các hợp đồng vốn được cố tình làm cho phức tạp". Nữ diễn viên phim Mùi ngò gai cảnh báo người dùng nên phân biệt rõ ràng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ với những sản phẩm đầu tư tài chính phức tạp mang mác bảo hiểm nhân thọ và ngược lại.

Diễn viên Hồng Ánh phản ứng gắt khi Ngọc Lan bị mắng 'hồ đồ', dắt mũi dư luận sau khi tố bị lừa tiền tỷ bảo hiểm - Ảnh 3
Nữ diễn viên phim Mùi ngò gai cảnh báo mọi người phân biệt rõ ràng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ với những sản phẩm đầu tư tài chính phức tạp mang mác bảo hiểm nhân thọ và ngược lại - Ảnh : Internet

Cuối cùng, Ngọc Ánh bày tỏ sự đồng cảm với những gì Ngọc Lan trải qua: "Ngọc Lan livestream khóc nức nở bởi vì em quá bức xúc và xúc động. Đồng tiền liền khúc ruột, số tiền mồ hôi nước mắt lao động miệt mài trên phim trường, của những đêm diễn, những buổi đi quay đến kiệt sức không phải là dễ dàng mà có, nhất là đó còn là sự lo lắng cho đứa con nhỏ phía sau nên tôi thấu hiểu sự xúc động của em.

Diễn viên Hồng Ánh phản ứng gắt khi Ngọc Lan bị mắng 'hồ đồ', dắt mũi dư luận sau khi tố bị lừa tiền tỷ bảo hiểm - Ảnh 4
Hiện, câu chuyện của Ngọc Lan vẫn đang là đề tài bàn tán xôn xao trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Khi muốn lấy tiền của người ta thì ngọt ngào, khi xong việc thì quay mặt và nói khách hàng 'lười, hồ đồ' mỉa mai khách hàng kiếm được nhiều tiền như vậy hẳn là 'trong đầu phải có sỏi'. Một bài học quý giá không chỉ của Ngọc Lan mà cả tôi phải xem xét cẩn thận".

Hiện vụ việc vẫn đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Động thái mới nhất của Ngọc Lan sau vụ công khai bị lừa tiền tỷ bảo hiểm

Động thái mới nhất của Ngọc Lan sau vụ công khai bị lừa tiền tỷ bảo hiểm

Sau chia sẻ bị lừa tiền bảo hiểm, Ngọc Lan gây chú ý khi dường như đã lấy lại được tinh thần để làm điểm tựa và chăm sóc cho con trai.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Lan bị lừa Ngọc Lan hậu ly hôn diễn viên Ngọc Lan

TIN MỚI NHẤT

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 11 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 6 giờ 11 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'