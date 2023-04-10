Diễn viên Hồng Ánh phản ứng gắt khi Ngọc Lan bị mắng 'hồ đồ', dắt mũi dư luận sau khi tố bị lừa tiền tỷ bảo hiểm

"Tôi thấy chị Ngọc Lan đang làm hơi quá lên. Trước khi livestream, điều đầu tiên là khách hàng nên tìm người tư vấn. Tôi không hiểu có phải chị Ngọc Lan cố tình bôi nhọ bảo hiểm để gây sự chú ý hay không.

Những ngày qua, dân tình vẫn chưa hết xôn xao trước buổi livestream đầy nước mắt của Ngọc Lan khi tiết lộ việc bị lừa đóng bảo hiểm hơn 2 tỷ đồng. Xoay quanh vụ việc này, mới đây, giám đốc một công ty bảo hiểm có tiếng tăm trên mạng xã hội đã lên tiếng phân tích câu chuyện của Ngọc Lan.

Chia sẻ của vị giám đốc này nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo nên làn sóng tranh luận. Đáng chú ý, diễn viên Hồng Ánh cũng viết tâm thư dài bày tỏ sự bức xúc trước ý kiến của vị giám đốc này.

Với góc nhìn của người làm nghề bảo hiểm tôi thấy chị Ngọc Lan hồ đồ và hơi lười. Tôi nghĩ, chị Ngọc Lan tham gia bảo hiểm với mức 700 triệu/ năm chứng tỏ thu nhập rất tốt. Một người kiếm được nhiều tiền như vậy hẳn là 'trong đầu phải có sỏi' chứ. Phát ngôn của chị Ngọc Lan vô tình gây hoang mang dư luận, rất nguy hiểm, khiến nhiều người 'bị dắt mũi', dẫn đến có cái nhìn thiếu thiện cảm về bảo hiểm" - giám đốc của một công ty bảo hiểm chia sẻ.

Cụ thể, nữ diễn viên "Cây táo nở hoa" cho biết, phải dụi mắt nhiều lần khi đọc những cụm từ như "hồ đồ", "lười" mà vị giám đốc này nói về Ngọc Lan. Hồng Ánh cho rằng, Ngọc Lan đã rơi vào "ma trận của những lời 'tư vấn' ngon ngọt của các tư vấn viên bán bảo hiểm": "Họ rất giỏi đánh vào nỗi sợ hãi của con người, rất giỏi thao túng tâm lý, sự thiếu hiểu biết của chúng ta vào những kiến thức tài chính phức tạp, và nhất là đánh vào sự cả tin - là người quen của người quen, cuộc sống sang chảnh, sự chăm sóc tâm lý chu đáo trước khi ký hợp đồng…".

Hồng Ánh phải dụi mắt nhiều lần khi đọc những cụm từ như "hồ đồ", "lười" mà vị giám đốc này nói về Ngọc Lan - Ảnh: Chụp màn hình

Theo kinh nghiệm của Hồng Ánh chia sẻ, mọi người nên thuê thêm luật sư để đánh giá thẩm định các văn bản sẽ ký để "tránh được những cạm bẫy cài đặt trong các hợp đồng vốn được cố tình làm cho phức tạp". Nữ diễn viên phim Mùi ngò gai cảnh báo người dùng nên phân biệt rõ ràng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ với những sản phẩm đầu tư tài chính phức tạp mang mác bảo hiểm nhân thọ và ngược lại.

Nữ diễn viên phim Mùi ngò gai cảnh báo mọi người phân biệt rõ ràng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ với những sản phẩm đầu tư tài chính phức tạp mang mác bảo hiểm nhân thọ và ngược lại - Ảnh : Internet

Cuối cùng, Ngọc Ánh bày tỏ sự đồng cảm với những gì Ngọc Lan trải qua: "Ngọc Lan livestream khóc nức nở bởi vì em quá bức xúc và xúc động. Đồng tiền liền khúc ruột, số tiền mồ hôi nước mắt lao động miệt mài trên phim trường, của những đêm diễn, những buổi đi quay đến kiệt sức không phải là dễ dàng mà có, nhất là đó còn là sự lo lắng cho đứa con nhỏ phía sau nên tôi thấu hiểu sự xúc động của em.

Hiện, câu chuyện của Ngọc Lan vẫn đang là đề tài bàn tán xôn xao trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Khi muốn lấy tiền của người ta thì ngọt ngào, khi xong việc thì quay mặt và nói khách hàng 'lười, hồ đồ' mỉa mai khách hàng kiếm được nhiều tiền như vậy hẳn là 'trong đầu phải có sỏi'. Một bài học quý giá không chỉ của Ngọc Lan mà cả tôi phải xem xét cẩn thận".

Hiện vụ việc vẫn đang gây xôn xao trên mạng xã hội.