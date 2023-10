Giữa lúc MXH xôn xao vụ Ngọc Lan bị lừa mất tiền bảo hiểm, thêm một nữ diễn viên lên tiếng cũng bị mất tiền bảo hiểm tương tự

Sau khi đóng 360 triệu trong 6 năm thì bà mẹ 5 con chỉ nhận về hơn 181 triệu khi chấm dứt việc mua bảo hiểm - Ảnh: Internet

Về sự việc Ngọc Lan dính ồn ào mua bảo hiểm 700 triệu/năm, Diễm Châu chia sẻ với đồng nghiệp: "Ngày xưa có mình nuôi con cũng sợ, sợ có gì còn không ai lo. Giờ thì hết dại khờ, có tiền thì cứ mua đất để đó cho con. May mà bạn tư vấn của em có tâm lắm, mà cũng mất nửa tiền sau 6 năm chứ không là mất trắng luôn".

Diễm Châu cho biết có tiền thì cứ mua đất để đó cho con thay vì mua bảo hiểm - Ảnh: Internet

Trước đó, dân tình xôn xao trước câu chuyện của Ngọc Lan. Cô cho biết cô và con trai có tham gia đóng bảo hiểm với mức chi phí là 700 triệu đồng/năm với mong muốn sau 10 năm được nhận về số tiền gần 10 tỉ cả gốc lẫn lãi theo lời của nữ nhân viên tư vấn.

Tuy nhiên, sau khi phát sinh một số vấn đề, cô đã đến công ty bảo hiểm và nhận ra mình đã bị lừa trong quá trình làm hợp đồng. Được biết, hợp đồng mà cô đã ký có thời hạn 74 năm, con trai là 42 năm chứ không phải 10 năm như lời tư vấn viên.

Bên cạnh đó, do hợp đồng còn bao gồm nhiều khoản bảo hiểm đi kèm khác, nên số tiền mà cô có thể nhận về sẽ ít hơn rất nhiều so với dự kiến. Ngọc Lan thừa nhận lỗi một phần là do bản thân khi không đọc kỹ hợp đồng dài hơn 100 trang trước khi đặt bút ký.

Ngọc Lan khóc trên livestream bị lừa tiền bảo hiểm - Ảnh: Internet

Giữa lúc cộng đồng mạng hoang mang tưởng Ngọc Lan đã bị mất trắng 7 tỷ đồng, nữ diễn viên đã phải lên tiếng đính chính về sự việc. Ngọc Lan xác nhận: "Lan không bị mất 7 tỉ. Vì Lan chỉ mới đóng 2,3 tỉ, nếu rút bây giờ chỉ mất 2,3 tỉ, nhưng đóng tiếp thì không phải được rút 7 tỉ sau 10 năm như lời tư vấn viên đã cam kết. Lan đang làm mọi cách để giảm thất thoát ở con số tối thiểu".

"Mình bức xúc là tư vấn dụ dỗ mình mọi cách để ký và mình ko đọc hợp đồng nên con số sau 10 năm rút ra không đúng con số thoả thuận, phía công ty không chăm sóc một tí gì và bảo đây là quy định của công ty" – Ngọc Lan cho biết thêm.