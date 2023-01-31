Sau biến cố hôn nhân, sự nghiệp Ngọc Lan càng thăng hạng, vừa khai trương cơ ngơi kinh doanh hoành tráng khiến công chúng ngưỡng mộ

Hậu trường 31/01/2023 08:40

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Lan đã chia sẻ cô vừa mở cơ sở kinh doanh mới vô cùng sang trọng, hoành tráng.

Diễn viên Ngọc Lan để lại dấu ấn trong lòng khán giả truyền hình với những vai diễn đa dạng, nhiều màu sắc. Sau ly hôn, Ngọc Lan tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật ở vai trò diễn viên, MC. Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại bên con trai.

Sau biến cố hôn nhân, sự nghiệp Ngọc Lan càng thăng hạng, vừa khai trương cơ ngơi kinh doanh hoành tráng khiến công chúng ngưỡng mộ - Ảnh 1
Ngọc Lan để lại dấu ấn trong lòng khán giả truyền hình với những vai diễn đa dạng, nhiều màu sắc - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Lan đã chia sẻ cô vừa mở cơ sở kinh doanh mới: “Khai trương hồng phát, công việc hanh thông ạ.” Trong loạt ảnh Ngọc Lan đăng tải, khán giả có thể thấy không gian cửa hàng mỹ phẩm của nữ diễn viên vô cùng sang trọng, hoành tráng. Từ ngoài sân đến bên trong đều có thiết kế đẳng cấp, bài trí sản phẩm đẹp mắt.

Sau biến cố hôn nhân, sự nghiệp Ngọc Lan càng thăng hạng, vừa khai trương cơ ngơi kinh doanh hoành tráng khiến công chúng ngưỡng mộ - Ảnh 2Sau biến cố hôn nhân, sự nghiệp Ngọc Lan càng thăng hạng, vừa khai trương cơ ngơi kinh doanh hoành tráng khiến công chúng ngưỡng mộ - Ảnh 3

Sau biến cố hôn nhân, sự nghiệp Ngọc Lan càng thăng hạng, vừa khai trương cơ ngơi kinh doanh hoành tráng khiến công chúng ngưỡng mộ - Ảnh 4
Ngọc Lan đã chia sẻ cô vừa mở cơ sở kinh doanh mới - Ảnh: Internet

Trong ngày đặc biệt này, Ngọc Lan nhận được sự chúc mừng từ đồng nghiệp thân thiết của cô. Nữ nghệ sĩ chia sẻ khoảnh khắc kỷ niệm bên lẵng hoa do vợ chồng Tiến Luật - Thu Trang gửi tặng.

Sau biến cố hôn nhân, sự nghiệp Ngọc Lan càng thăng hạng, vừa khai trương cơ ngơi kinh doanh hoành tráng khiến công chúng ngưỡng mộ - Ảnh 5
Ngọc Lan khoe lẵng hoa do vợ chồng Tiến Luật - Thu Trang gửi tặng - Ảnh: Internet

Bận rộn với công việc song Ngọc Lan vẫn dành thời gian chăm sóc con trai. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên vẫn thường xuyên đăng tải khoảnh khắc bên Louis khiến nhiều khán giả thích thú. Đối với diễn viên Kiều nữ và đại gia, niềm hạnh phúc của cô là được nhìn thấy “quý tử” khôn lớn mỗi ngày.

Sau biến cố hôn nhân, sự nghiệp Ngọc Lan càng thăng hạng, vừa khai trương cơ ngơi kinh doanh hoành tráng khiến công chúng ngưỡng mộ - Ảnh 6Sau biến cố hôn nhân, sự nghiệp Ngọc Lan càng thăng hạng, vừa khai trương cơ ngơi kinh doanh hoành tráng khiến công chúng ngưỡng mộ - Ảnh 7

Sau biến cố hôn nhân, sự nghiệp Ngọc Lan càng thăng hạng, vừa khai trương cơ ngơi kinh doanh hoành tráng khiến công chúng ngưỡng mộ - Ảnh 8
Bận rộn với công việc song Ngọc Lan vẫn dành thời gian chăm sóc con trai - Ảnh: Internet

Ngọc Lan kể trước đây, cô nghĩ gia đình chỉ sung túc khi đầy đủ các thành viên. Song ở hiện tại, nữ diễn viên cảm thấy cuộc sống vẫn hạnh phúc và thịnh vượng dù tổ ấm chỉ có mình và con trai. “Hai mẹ con đã trải qua khoảng thời gian đầy khó khăn, chông chênh nhưng cũng chính nhờ những thử thách đó mà Lan mạnh mẽ hơn, lạc quan hơn và thật sự trân trọng những gì mình sở hữu”, cô bộc bạch

Sau biến cố hôn nhân, sự nghiệp Ngọc Lan càng thăng hạng, vừa khai trương cơ ngơi kinh doanh hoành tráng khiến công chúng ngưỡng mộ - Ảnh 9
Ngọc Lan vai Hồng của phim truyền hình Mẹ Rơm - Ảnh: Internet

Ngoài kinh doanh, thời gian qua Ngọc Lan cũng miệt mài tham gia các dự án phim. Gần đây, vai Hồng của phim truyền hình Mẹ Rơm là vai diễn giúp cô nhận về nhiều lời khen. Bên cạnh các bộ phim, Ngọc Lan còn đảm nhận vai trò MC trong các sự kiện giải trí, chương trình.

 

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"Tôi nghĩ mình sẽ không làm bất cứ công việc nào ngoài nghề diễn đâu, cùng lắm chỉ làm thêm cho vui. Nếu khán giả có bỏ tôi thì bỏ chứ tôi không thể bỏ nghề được", Ngọc Lan nói.

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