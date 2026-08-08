Trong 2 ngày cuối tuần (thứ 7 và Chủ Nhật), 3 con giáp đại Phúc đại Lộc, phú quý thịnh vượng, vận trình hanh thông, đếm tiền mỏi tay

Trong 2 ngày cuối tuần (thứ 7 và Chủ Nhật), đường tài lộc của tuổi Tuất vô cùng vượng phát. Nhờ việc giữ chữ tín hàng đầu nên việc kinh doanh của con giáp này ngày càng phát đạt, chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng chính là những điều níu chân khách, khiến cho thương hiệu của bản mệnh nổi bật lên, đem lại doanh thu cao.

Thời gian này, nếu bản mệnh muốn phát triển sự nghiệp thì đừng quá lo lắng, đó là điều hoàn toàn có khả năng đạt được. Con giáp này hãy cứ cố gắng thể hiện bản thân, càng nổi bật càng tốt bởi điều này sẽ giúp ích cho công việc trong tương lai và cũng là cách để “lọt vào mắt xanh” của cấp trên hoặc quý nhân.

Con giáp tuổi Hợi

Trong 2 ngày cuối tuần (thứ 7 và Chủ Nhật), nhờ có Thiên Ấn độ mệnh, đường công danh sự nghiệp của tuổi Hợi khá suôn sẻ. Có những việc bản mệnh nghĩ rằng khó mà tìm được cách giải quyết thì cuối cùng lại tháo gỡ nhanh chóng. Nhưng tiến triển bất ngờ giúp bạn có thêm tự tin để mở rộng kế hoạch, hướng tới những mục tiêu cao xa hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói bản mệnh đang bước những bước vững chắc trên con đường sự nghiệp. Vừa có trí tuệ lại kiên định nên dù có đương đầu với khó khăn thì nó cũng sẽ tiếp thêm động lực và sức mạnh giúp con giáp này phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn để tiến gần tới ước mơ của mình.

Con giáp tuổi Tý

Trong 2 ngày cuối tuần (thứ 7 và Chủ Nhật), may mắn bất ngờ, cho nên tuổi Tý hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của tuổi Tý trong ngày hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện.

Ảnh minh họa: Internet

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn.

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