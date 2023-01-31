'Trà' của Cổng Mặt Trời: Được ba chồng thương như con gái, không chịu gánh nặng làm dâu, gặp biến cố hôn nhân được ba chồng ra tay hàn gắn

Hậu trường 31/01/2023 08:13

Văn Anh - Tú Vi là một trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ được khán giả quan tâm và yêu thích vì có cuộc hôn nhân viên mãn. Để có được gia đình hạnh phúc như ngày hôm nay không chỉ nhờ công sức của cả hai mà còn có sự chỉ bảo, giúp đỡ của ba chồng.

Văn Anh - Tú Vi là một trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ được khán giả quan tâm và yêu thích. Bén duyên từ phim truyền hình Bếp hát và quyết định tiến đến hôn nhân năm 2014, vợ chồng Văn Anh - Tú Vi đã có một cô công chúa tên Triệu An (hay còn gọi là bé Cún). Để có được gia đình hạnh phúc như ngày hôm nay không chỉ nhờ công sức của cả hai mà còn có sự chỉ bảo của người ba chồng.

'Trà' của Cổng Mặt Trời: Được ba chồng thương như con gái, không chịu gánh nặng làm dâu, gặp biến cố hôn nhân được ba chồng ra tay hàn gắn - Ảnh 1

'Trà' của Cổng Mặt Trời: Được ba chồng thương như con gái, không chịu gánh nặng làm dâu, gặp biến cố hôn nhân được ba chồng ra tay hàn gắn - Ảnh 2
Gia đình nhỏ của Văn Anh - Tú Vi - Ảnh: Internet

Xuất hiện cùng ba chồng tại một chương trình, Tú Vi đã có những chia sẻ chân thành cùng khán giả về hành trình hạnh phúc của gia đình sau 7 năm hôn nhân. Nữ diễn viên cho biết: "Thời điểm em và Văn Anh quen nhau thì phải chạy phim rất nhiều nhưng mà rảnh sẽ thu xếp thời gian để về nhà ăn cơm cùng ba. Ăn uống qua nhà thì ba nấu cho ăn, ông luôn chủ động sẵn sàng mọi thứ. Không chỉ vậy ba vẫn lịch sự và khéo léo ở chỗ không cho mình cảm thấy bản thân mình phải làm dâu". Có thể thấy rằng ba chồng rất mực yêu thương con dâu nên luôn muốn các con có được buổi gặp mặt vui vẻ nhất.

'Trà' của Cổng Mặt Trời: Được ba chồng thương như con gái, không chịu gánh nặng làm dâu, gặp biến cố hôn nhân được ba chồng ra tay hàn gắn - Ảnh 3
Tú Vi và ba chồng - Ảnh: Internet

Không chỉ những ngày cả hai quen nhau, cho đến khi bước vào nhà chồng Tú Vi thừa nhận bản thân chưa từng phải nấu cơm, rửa chén hay chịu gánh nặng làm dâu. "Ở dưới quê thì có một chú chuyên nấu ăn cho gia đình. Cứ mỗi lần về là chú với ba cùng nhau vào trong nấu. Ăn xong em cũng chạy vào 'vậy để con vô rửa chén' nhưng mà mới vừa cầm cái chén lên 'thôi thôi được rồi con'. Từ lúc ngày cưới đến nay 7 năm rồi bản thân không phải làm việc trong bếp, cứ xông vào thì bị ngăn lại. Nói chung gia đình chồng không để cho em làm", nữ diễn viên chia sẻ.

'Trà' của Cổng Mặt Trời: Được ba chồng thương như con gái, không chịu gánh nặng làm dâu, gặp biến cố hôn nhân được ba chồng ra tay hàn gắn - Ảnh 4
Tú Vi thừa nhận bản thân chưa từng phải nấu cơm, rửa chén hay chịu gánh nặng làm dâu - Ảnh: Internet

Giải thích về việc 7 năm chưa từng phải làm dâu, ba chồng Tú Vi cho biết hiểu rất rõ tính chất công việc bận rộn và thời gian làm việc thất thường của nàng dâu trẻ nên một tay quán xuyến hết mọi công việc trong nhà để cố gắng hỗ trợ hai con theo đuổi sự nghiệp. Khi hai con cưới nhau, ông từng nói rằng: "Ba chỉ có một đứa con trai là Văn Anh, nhưng bây giờ ba có thêm một đứa con gái nữa”.

'Trà' của Cổng Mặt Trời: Được ba chồng thương như con gái, không chịu gánh nặng làm dâu, gặp biến cố hôn nhân được ba chồng ra tay hàn gắn - Ảnh 5
Ba chồng Tú Vi từng nói rằng: "Ba chỉ có một đứa con trai là Văn Anh, nhưng bây giờ ba có thêm một đứa con gái nữa” - Ảnh: Internet

Bản thân Tú Vi cũng thừa nhận được ba chồng yêu thương và chăm lo hệt như con gái trong nhà khiến cô cảm thấy biết ơn. Nữ diễn viên còn hé lộ kỷ niệm được ba chồng đưa đi sinh con: “Ba muốn đồng hành cùng Văn Anh trong những sự kiện trọng đại của con trai nên lúc đó cả chồng và ba chồng đưa em vào bệnh viện và túc trực cả ba đêm ở đó”.

'Trà' của Cổng Mặt Trời: Được ba chồng thương như con gái, không chịu gánh nặng làm dâu, gặp biến cố hôn nhân được ba chồng ra tay hàn gắn - Ảnh 6
Tú Vi thừa nhận cuộc sống hôn nhân gần đây xảy ra nhiều biến cố, thế nhưng ba chồng luôn là người bên cạnh truyền động lực để cô mạnh mẽ vượt qua và giữ vững hạnh phúc của gia đình nhỏ - Ảnh: Internet

Tú Vi thừa nhận cuộc sống hôn nhân gần đây xảy ra nhiều biến cố, thế nhưng ba chồng luôn là người bên cạnh truyền động lực để nữ diễn viên mạnh mẽ vượt qua và giữ vững hạnh phúc của gia đình nhỏ. "Ba là người một tay nắm em, một tay nắm Văn Anh để giữ cho gia đình em bình yên. Ba luôn nhắn cho em là: "Con yên tâm, có ba sau lưng con". Không phải là nhắn suông, ba luôn tìm mọi cách để bên cạnh em, Văn Anh và gia đình. Em hiểu rất rõ tình cảm mà ba dành cho riêng em”, cô xúc động bày tỏ.

Trịnh Tú Trung: "Lễ hội tôi thường ở bên bạn bè còn bây giờ tôi dành trọn cho con gái"

Trịnh Tú Trung: "Lễ hội tôi thường ở bên bạn bè còn bây giờ tôi dành trọn cho con gái"

"Con gái ra đời mang theo niềm vui nhưng cũng kéo theo nhiều xáo trộn với một người ba đơn thân và gia đình ít người như Trung", diễn viên Trịnh Tú Trung chia sẻ.

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Từ khóa:   Tú Vi - Văn Anh ba chồng Tú Vi vbiz

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