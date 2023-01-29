Đầu năm mới, Phùng Ngọc Huy livestream bán hàng không ngơi nghỉ ngày nào để có cuộc sống dư dả, sớm đoàn tụ cùng con gái Lavie

Những ngày đầu năm 2023, Phùng Ngọc Huy tập trung vào việc bán hàng livestream mỗi ngày để tăng thu nhập. Nam diễn viên đình đám một thời nay chuyên nghiệp trong cách giới thiệu sản phẩm, tương tác với khán giả. Anh cố gắng giữ vững tinh thần, thể hiện trạng thái tốt nhất để phát triển công việc.

Sự ra đi của diễn viên Mai Phương khiến đồng nghiệp và người hâm mộ xót xa. Khi còn sinh thời, Mai Phương và Phùng Ngọc Huy từng có thời gian bên nhau. Cả hai có chung một cô con gái Lavie trước khi đường ai nấy đi. Sau khi Mai Phương ra đi, con gái Lavie được bảo mẫu chăm sóc. Phùng Ngọc Huy hiện đang sống bên Mỹ, vẫn chưa thu xếp để về đón con gái sống cùng.

Trong dịp đầu năm, anh cũng cập nhật những hình ảnh bên bạn bè. Ngoài việc bán hàng, anh còn chạy show, đi diễn giao lưu với khán giả ở nhiều nơi. Ở độ tuổi 37, nam diễn viên giữ được vẻ ngoài phong độ, cách ăn mặc luôn chỉn chu.

Ngoài việc bán hàng, anh còn chạy show, đi diễn giao lưu với khán giả ở nhiều nơi - Ảnh: Internet

Phùng Ngọc Huy đón Tết ở Mỹ. Đây đã là cái Tết thứ 3 anh không về gặp con gái kể từ khi Mai Phương ra đi. Cuộc sống mưu sinh ở Mỹ chưa giúp anh ổn định tài chính để đón bé Lavie sang sống cùng. Hiện tại, anh đang sống ở nhà của ca sĩ Đan Kim.

Con gái Lavie của Phùng Ngọc Huy và Mai Phương càng lớn càng hình xinh xắn, đáng yêu. Nhóc tỳ còn được nhận xét là "như khuôn đúc" với mẹ Mai Phương. Hiện tại, bé Lavie đã cao lớn phổng phao. Con gái Mai Phương rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện và biết tự chăm sóc bản thân. Cuộc sống thường ngày của nhóc tỳ được bảo mẫu cập nhật thường xuyên trên mạng xã hội. Không chỉ ngoan ngoãn, bé Lavie còn chăm chỉ, cố gắng trong học tập khiến bảo mẫu tự hào. Mới đây, cô bé còn thử sức với vai trò mẫu nhí khi chụp ảnh cho một nhãn hiệu thời trang.

Con gái Lavie của Phùng Ngọc Huy và Mai Phương càng lớn càng hình xinh xắn, đáng yêu, "như khuôn đúc" với mẹ Mai Phương - Ảnh: Internet

Về phía Phùng Ngọc Huy, anh đang định cư và phát triển sự nghiệp tại Mỹ. Trước đó, anh từng bày tỏ ý định đón bé Lavie sang Mỹ chăm sóc nhưng kế hoạch đã bị hoãn vì dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, kể từ đó tới nay, nam ca sĩ vẫn chưa đoàn tụ với con gái. Phùng Ngọc Huy từng giải thích do điều kiện của anh chưa đủ dư dả để lo cho con gái cuộc sống ổn định tại Mỹ. Hiện nay, nam ca sĩ đang cùng lúc làm nhiều công việc khác nhau từ biểu diễn ca nhạc đến bán hàng online.

Phùng Ngọc Huy đang cùng lúc làm nhiều công việc khác nhau từ biểu diễn ca nhạc đến bán hàng online để có cuộc sống dư dả lo cho con gái - Ảnh: Internet

Trong một chương trình, Phùng Ngọc Huy đã tâm sự với Thúy Nga ước mơ lớn nhất của anh là được đón con gái qua Mỹ để chăm sóc. Nam ca sĩ cho biết anh luôn quan tâm và chu cấp chi phí để nuôi dưỡng bé Lavie tại Việt Nam.

Phùng Ngọc Huy đã tâm sự với Thúy Nga ước mơ lớn nhất của anh là được đón con gái qua Mỹ để chăm sóc - Ảnh: Internet

"Bé Lavie hiện tại được hai cô bảo mẫu chăm sóc rất là tốt. Em vẫn thường xuyên gọi điện về nói chuyện với bé. Hi vọng sắp tới em sẽ may mắn về được Việt Nam, rồi hai cha con cùng qua Mỹ. Ước mơ của em là vẫn muốn Lavie ở Mỹ. Nên hiện tại em tập trung công việc, kiếm tiền hằng ngày để lo cho bé. Khi hai cha con qua Mỹ, em thích chở bé đi học, dù có vất vả em cũng muốn có được sự vất vả đó", Phùng Ngọc Huy trải lòng.

Vừa qua, Phùng Ngọc Huy ra mắt ca khúc Tết, bày tỏ niềm mong nhớ con: "Xuân năm nay chẳng về nhưng con ơi hãy chờ, cha sẽ đem đến con đường tương lai. Không nơi đâu bằng nhà, có cha, có mẹ, có con, có Tết, sum vầy”. Nhiều khán giả mong anh sẽ sớm gặp bé Lavie song cũng có ý kiến gây tranh cãi, cho rằng anh "tỏ vẻ".

Phùng Ngọc Huy vừa ra mắt ca khúc Tết, bày tỏ niềm mong nhớ con - Ảnh: Internet

Dù chưa thể về Việt Nam gặp con gái nhưng vào dịp sinh nhật bé, Phùng Ngọc Huy vẫn gửi quà. Bé Lavie được bảo mẫu chăm sóc tốt nên rất hiểu chuyện, không đòi hỏi quá nhiều.