Chưa kịp đoàn tụ cùng bố, con gái Mai Phương đã được bảo mẫu tạo mọi điều kiện trải nghiệm phát triển kỹ năng sống

Trên trang cá nhân, cô bảo mẫu của Lavie đã đăng tải loạt ảnh bé được tham gia buổi workshop trải nghiệm làm bánh pizza vào ngày cuối tuần. Trong bài viết, cô bảo mẫu bày tỏ mong muốn nhóc tỳ có được nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống.
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Sự ra đi của diễn viên Mai Phương khiến không ít khán giả tiếc nuối. Kể từ khi nữ diễn viên mất, con gái của cô là bé Lavie luôn nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Được biết, Lavie đang chờ sang định Mỹ đoàn tụ cùng bố Phùng Ngọc Huy. Trong thời gian này ở Việt Nam, nhóc tỳ Lavie được bảo mẫu nuôi dưỡng và hết mực yêu thương. Vì thế, cô bé ngày lớn càng đáng yêu, học giỏi và luôn tạo mọi điều kiện phát triển những kỹ năng cần thiết.
Mới đây, trên trang cá nhân, cô bảo mẫu của Lavie đã đăng tải loạt ảnh bé được tham gia buổi workshop trải nghiệm làm bánh pizza vào ngày cuối tuần. Không những thế, nhóc tỳ còn được tự thưởng thức thành quả của mình ngay sau đó. Trong bài viết, cô bảo mẫu bày tỏ mong muốn nhóc tỳ có được nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống.
Khán giả nhận xét rằng con gái Mai Phương dù chưa đoàn tụ với ba ruột nhưng vẫn được phát triển tốt khi sống cùng cô bảo mẫu. Bé Lavie được bảo mẫu chăm lo từng li từng tí, đưa đi học, đi chơi, trải nghiệm thực tế,... Nhờ đó mà con gái Mai Phương đã sớm tự lập, ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Bé Lavie được bảo mẫu chăm sóc từ bé nên tình cảm rất thắm thiết. Mặc dù công việc bận rộn nhưng cô vẫn dành thời gian cùng chơi, cùng học với tiểu công chúa. Lavie cũng dành nhiều tình cảm cho người yêu thương mình. Nhóc tỳ còn nhỏ nhưng đã biết cách trân trọng, luôn quấn quýt bên bảo mẫu.
Tuổi thơ vắng bóng hình ảnh bố mẹ nhưng bù lại bé Lavie nhận được rất nhiều tình cảm yêu thương từ mọi người xung quanh. Chính nhờ sự bàn tay khéo léo trong việc nuôi dưỡng của bảo mẫu mà nhóc tỳ lớn khôn từng ngày.