Chưa kịp đoàn tụ cùng bố, con gái Mai Phương đã được bảo mẫu tạo mọi điều kiện trải nghiệm phát triển kỹ năng sống

Sự ra đi của diễn viên Mai Phương khiến không ít khán giả tiếc nuối. Kể từ khi nữ diễn viên mất, con gái của cô là bé Lavie luôn nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Được biết, Lavie đang chờ sang định Mỹ đoàn tụ cùng bố Phùng Ngọc Huy. Trong thời gian này ở Việt Nam, nhóc tỳ Lavie được bảo mẫu nuôi dưỡng và hết mực yêu thương. Vì thế, cô bé ngày lớn càng đáng yêu, học giỏi và luôn tạo mọi điều kiện phát triển những kỹ năng cần thiết.

Nhóc tỳ Lavie được bảo mẫu nuôi dưỡng và hết mực yêu thương - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, cô bảo mẫu của Lavie đã đăng tải loạt ảnh bé được tham gia buổi workshop trải nghiệm làm bánh pizza vào ngày cuối tuần. Không những thế, nhóc tỳ còn được tự thưởng thức thành quả của mình ngay sau đó. Trong bài viết, cô bảo mẫu bày tỏ mong muốn nhóc tỳ có được nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống.