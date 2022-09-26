Con gái Mai Phương siêng năng học tập nhưng vẫn khiến cô bảo mẫu 'bất lực' vì điều này?

Trên trang cá nhân của mình, cô bảo mẫu đã chia sẻ sự bất lực của mình với bé Lavie vì một điều khiến dân tình đều đồng cảm.

Sau khi diễn viên Mai Phương qua đời vì bạo bệnh, con gái cô – bé Lavie sống cùng bảo mẫu và được các cô nuôi nấng, chăm bẵm như con gái ruột. Cuộc sống thường ngày của bé được cô bảo mẫu cập nhật thường xuyên trên mạng xã hội nhận được nhiều sự quan tâm, theo dõi của khán giả. Lavie hiện tại đã 9 tuổi, cô bé xinh xắn, đáng yêu và được nhận xét là ngày một giống mẹ Mai Phương. Cố nghệ sĩ Mai Phương và con gái Lavie - Ảnh: Internet Bé Lavie càng lớn càng giống mẹ Mai Phương - Ảnh: Internet Dù không có gia đình bên cạnh nhưng Lavie vẫn có được thành tích học tập tốt. Cô bé luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và được nhà trường tài trợ học phí đến hết cấp 3. Hiện tại, cô bé đang theo học tại ngôi trường quốc tế nên chắc hẳn thiên thần nhí có cơ hội tiếp xúc với nhiều kiến thức mới bổ ích.

Bé Lavie có thành tích học tập tốt và được nhà trường tài trợ học phí đến hết cấp 3 - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang cá nhân của mình, cô bảo mẫu khiến dân tình phần nào thấu hiểu và đồng cảm với nỗi bận tâm của đa số phụ huynh khi có con đang ở lứa cấp 1. Cô viết: "Một buổi sáng ngồi sửa bài cùng với bạn dưới sự hỗ trợ của cô giáo bạn và tôi hiểu vì sao trên mạng lại lan truyền những bức ảnh các phụ huynh tự cột tay cột chân mình lại khi học cùng các con, tôi đã hiểu...đã hiểu". Cô bảo mẫu đăng tải trạng thái về bé Lavie khiến dân tình phần nào thấu hiểu và đồng cảm với nỗi bận tâm của đa số phụ huynh khi có con đang ở lứa cấp 1 - Ảnh: Internet Qua đoạn chia sẻ của cô mẫu bảo khi dạy học cho Lavie, có thể thấy cô phần nào cảm thấy "bất lực" trước bạn nhỏ. Cảm giác vừa muốn giải tỏa cơn giận dữ vừa muốn nhóc tỳ hiểu ra vấn đề khiến mọi bậc phụ huynh không nói nên lời. Đây cũng là tình trạng chung của đa số gia đình hiện nay khi có đôi lúc muốn "gục ngã" trước sự ngây thơ, mãi không hiểu của các con.

Được biết đến là một nhóc tỳ hiểu chuyện và chăm ngoan nhưng bé Lavie cũng như bao em bé ngoài kia sẽ có lúc khó khăn khi tiếp cận với một bài toán khó, vấn đề nhọc nhằn. Lúc này, trách nhiệm của các cô bảo mẫu chính là kiên nhẫn và tạo cho nhóc tỳ một tâm trạng thoải mái. Dù vậy, con gái Mai Phương vẫn luôn được khen ngợi là một em bé ham học và thông minh khi biết sắp xếp giữa thời gian vui chơi và học tập. Con gái Mai Phương vẫn luôn được khen ngợi là một em bé ham học và thông minh khi biết sắp xếp giữa thời gian vui chơi và học tập - Ảnh: Internet Từ sau khi mẹ mất, bé Lavie chuyển về sống cùng cô bảo mẫu và nhận được tình yêu thương vô bờ. Nhờ có bàn tay chăm sóc khéo léo của cô mà nhóc tỳ khôn lớn và cực kỳ hiểu chuyện. Không chỉ chăm ngoan, học giỏi mà con gái Mai Phương còn chủ động phụ giúp các công việc nhà nhỏ vừa với sức của mình. Không để em bé cảm thấy tủi thân nên cô bảo mẫu luôn kề cận bé trong những dịp quan trọng. Bé Lavie nhận được tình yêu vô bờ bến của cô bảo mẫu - Ảnh: Internet Cách đây không lâu, bảo mẫu của Lavie cũng từng chia sẻ tâm sự về chuyện tương lai không ở cạnh con vì nhiều lý do: "Chỉ cần em chăm chỉ học cho thật tốt thì cô cũng sẽ nỗ lực để chúng ta có thật nhiều chuyến đi cùng nhau em nhé. Cô biết sau này chúng ta có thể không đồng hành cùng nhau nhưng cô và em bé sẽ có thật nhiều kỉ niệm vui và đẹp như mẹ đã từng làm như thế với em".

Hé lộ tính cách con gái Mai Phương sau 2 năm thiếu vắng mẹ bên cạnh, ngày càng giống mẹ và bộc lộ đam mê nghệ thuật Hơn 2 năm mẹ qua đời, Lavie hiện tại ngày càng phổng phao và trưởng thành hơn. Được học tập trong môi trường quốc tế, cô bé nhút nhát ngày nào trở nên dạn dĩ, sớm bộc lộ đam mê nghệ thuật.

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