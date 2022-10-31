Bảo mẫu khoe ảnh con gái Mai Phương tạo dáng chuyên nghiệp như mẫu nhí, tiết lộ nỗi khó khăn hiện tại khi chọn trang phục cho cô bé

Ở thời điểm hiện tại, con gái Mai Phương đã bước sang tuổi thứ 9 và đã ra dáng thiếu nữ. Chính vì thế, mới đây, trên trang cá nhân, cô bảo mẫu của bé Lavie đã đăng tải hình ảnh mới về con gái Mai Phương. Nữ bảo mẫu cho biết hiện tại cô bé đã không còn thích mặc đầm công chúa mà thay vào đó là diện trang phục sành điệu, cá tính hơn.

Bé Lavie là con gái của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy. Sau khi cố nghệ sĩ Mai Phương rời cõi tạm, con gái cô được giao cho bảo mẫu chăm sóc. Mồ côi mẹ khi tuổi đời còn quá nhỏ, hành trình khôn lớn của Lavie luôn có sự dõi theo của nhiều khán giả.

Nữ bảo mẫu cho biết hiện tại Lavie đã không còn thích mặc đầm công chúa mà thay vào đó là diện trang phục sành điệu, cá tính hơn - Ảnh: FBNV

Phần đông khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho con gái Mai Phương. Dù mới 9 tuổi nhưng cô bé đã biết tạo dáng chụp hình chẳng khác gì người mẫu nhí chuyên nghiệp. Nhiều khán giả còn khen ngợi vì sự yêu thương của cô bảo mẫu dành cho cô bé, chỉ cần Lavie đưa ra mong muốn gì hợp lý, cô đều cố gắng đáp ứng chiều chuộng.

Được biết, dù thiếu hơi ấm của mẹ, cô bảo mẫu chính là người yêu thương, đùm bọc Lavie. Cô coi bé như chính con ruột của mình, chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ đến học hành. Nhờ cô bảo mẫu chăm sóc, dạy bảo nên bé Lavie ngày càng Lavie trưởng thành, ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Dù thiếu hơi ấm của mẹ, cô bảo mẫu chính là người yêu thương, đùm bọc Lavie - Ảnh: Internet

Ngoài thời gian học tập trên lớp, bảo mẫu chú trọng phát triển năng khiếu cho Lavie bằng cách cho cô bé tham gia các lớp học đàn, nhảy, ca hát. Không những thế, cô còn thường xuyên đưa cô bé đi chơi, đến các buổi workshop để trải nghiệm.

Bảo mẫu chú trọng phát triển năng khiếu cho Lavie ngoài thời gian học - Ảnh: Internet

Trong chuyến du lịch vào năm 2022, bảo mẫu của con gái Mai Phương từng trải lòng trên trang cá nhân: "Cô biết sau này chúng ta có thể không đồng hành cùng nhau, nhưng cô và bé sẽ có thật nhiều kỷ niệm vui vẻ và đẹp như mẹ đã từng làm như thế với em". Câu nói này cho thấy quyết tâm của bảo mẫu trong việc lấp đầy khoảng trống tình cảm trong trái tim của con gái Mai Phương.

Cô bảo mẫu và bé Lavie trong chuyến du lịch - Ảnh: Internet

Được biết, sau khi Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy hứa hẹn sẽ về đón bé sang Mỹ sống. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh nên tâm nguyện này vẫn chưa thể thực hiện. Không ít người tỏ ra chạnh lòng khi nghĩ đến tương lai, bé Lavie sẽ phải rời xa vòng tay bảo mẫu.