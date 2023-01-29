'Cậu ba' Cao Minh Đạt: Kết hôn lâu năm chưa có con vẫn được 2 bên gia đình yêu thương, đỡ đần công việc, làm 'anh giao hàng' miễn phí của bà xã

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, Cao Minh Đạt còn có cuộc sống hôn nhân đầm ấm với bà xã Trúc Trương. Nam diễn viên kết hôn khá muộn, vào năm 41 tuổi, khi ai nấy đều tưởng rằng anh đã "ế". Kết hôn 7 năm chưa con nhưng vợ chồng anh vẫn được ba mẹ nội ngoại yêu thương.

Cao Minh Đạt là một trong những nam diễn viên thực lực của truyền hình phía Nam. Thành công với nhiều thể loại vai khác nhau trong Vòng Xoáy Tình Yêu, Mùi Ngò Gai, Tiếng Sét Trong Mưa, Bánh Mì Ông Màu, Mẹ Rơm,... Nhờ đó, nam diễn viên còn được khán giả ưu ái mệnh danh là “ông hoàng phim truyền hình".

Mới đây, trên trang cá nhân, Cao Minh Đạt vừa đăng tải loạt khoảnh khắc cùng bà xã kém 8 tuổi đi chúc Tết nội ngoại 2 bên cùng anh em trong gia đình. Sánh đôi tình tứ, cặp đôi khẳng định tình nghĩa gắn kết sau nhiều năm về chung một nhà. Vợ chồng Cao Minh Đạt còn hiếu thảo mừng tuổi hai bên phụ huynh cùng đàn cháu dễ thương trong nhà.

Cao Minh Đạt vừa đăng tải loạt khoảnh khắc cùng bà xã kém 8 tuổi đi chúc Tết nội ngoại 2 bên cùng anh em trong gia đình - Ảnh: Internet

Sau 7 năm chung sống dưới một mái nhà, nam diễn viên cùng vợ vẫn đang mong ngóng tin vui có con đầu lòng. Dù may mắn vẫn chưa mỉm cười nhưng cả hai được an ủi bởi tình yêu thương của phụ huynh. Có thể thấy, dù ông bà lớn tuổi muốn có cháu bế bồng nhưng vẫn không gây áp lực cho đôi "vợ chồng son".

Kết hôn khá muộn ở tuổi 41, Cao Minh Đạt tâm sự, kể từ khi kết hôn, anh luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Bà xã Cao Minh Đạt cũng là người khéo léo, nấu ăn ngon, hỗ trợ chồng rất nhiều trong công việc cũng như cuộc sống. Đặc biệt, cô chưa một lần ghen tuông với những bóng hồng xinh đẹp diễn cùng chồng.

Kết hôn khá muộn ở tuổi 41, Cao Minh Đạt luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh bà xã - Ảnh: Internet

Về phần mình, Cao Minh Đạt cũng luôn phân định rạch ròi giữa phim và đời thực để vợ không phải bận lòng. Anh chia sẻ với Tiền Phong: "Chuyện phim giả tình thật không tồn tại là đương nhiên. Rời trường quay, tôi không vướng bận hay mang theo tâm tư, tình cảm của nhân vật về nhà. Mọi thứ kết thúc sau tiếng hô cắt của đạo diễn. Tôi chỉ luôn tâm niệm, làm tốt nhất vai diễn của mình và mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó".

Cao Minh Đạt làm anh giao hàng miễn phí cho bà xã - Ảnh: Internet

Những năm gần đây, vợ Cao Minh Đạt kinh doanh cửa hàng tại nhà, còn nam diễn viên thường quay ở thành phố hoặc vùng ven để có nhiều thời gian ở bên vợ. Anh trở thành người đàn ông của gia đình khi biết thu xếp công việc diễn xuất để đỡ đần bà xã, thậm chí làm anh giao hàng miễn phí cho nửa kia. Hai vợ chồng thường xuyên sánh đôi tình tứ tại các sự kiện lớn nhỏ cũng như vi vu khắp nơi khi thảnh thơi.