Sau 4 năm ly hôn, Ngọc Lan thỏa mãn với cuộc sống làm 'mẹ đơn thân': Không có nhu cầu tái hôn vì không muốn người lạ dạy dỗ con mình

Sau ly hôn, Ngọc Lan là người nuôi con và hầu như khoảng nửa năm đầu làm mẹ đơn thân, nữ diễn viên tập trung phần lớn thời gian ở nhà tập trung chăm sóc con trai, đưa đón con đến trường mỗi ngày. Còn lại, cô tham gia một số gameshow, ít nhận phim truyền hình.

Ngọc Lan và Thanh Bình từng là một trong những cặp đôi đẹp, nổi tiếng của showbiz Việt, đặc biệt từ khi có chung con trai đầu lòng. Được biết trước khi tiến đến hôn nhân vào năm 2016, cặp đôi từng có tình bạn thân thiết suốt 10 năm. Tuy nhiên chỉ sau 3 năm chung sống một nhà, hai người bất ngờ tuyên bố "đường ai nấy đi" trong sự ngỡ ngàng, tiếc nuối của người hâm mộ.

Trở thành mẹ đơn thân, Ngọc Lan luôn chứng tỏ bản lĩnh mạnh mẽ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong một chương trình truyền hình, cô tự tin nói mình đang nuôi dạy con khá tốt và hiện không có nhu cầu tái hôn hay sống chung với ai vì không muốn người lạ dạy dỗ con mình.

Khi đã ổn định tinh thần, người đẹp mới tích cực quay trở lại showbiz, tất bật đóng phim, quay chương trình, làm MC... Song dù bận rộn với công việc, Ngọc Lan vẫn dành thời gian chăm sóc quý tử. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên vẫn thường xuyên đăng tải khoảnh khắc vui vẻ bên quý tử. Đối với mỹ nhân Kiều nữ và đại gia, niềm hạnh phúc là được nhìn thấy con khôn lớn mỗi ngày.

Nói về việc nuôi dạy con, theo diễn viên của Bán chồng, bản thân cô không biết mình dạy con đã tốt nhất hay chưa nhưng cô chắc chắn, cảm xúc của mình dành cho con là tốt nhất. Bởi thế, cô thậm chí không ở cùng mẹ ruột vì không muốn ngoại can thiệp chuyện nuôi con. Chính vì thế, Ngọc Lan thừa nhận bản thân khó "đi thêm bước nữa" sau đổ vỡ hôn nhân.

Ngọc Lan tự tin nói mình đang nuôi dạy con khá tốt và hiện không có nhu cầu tái hôn hay sống chung với ai vì không muốn người lạ dạy dỗ con mình - Ảnh: Internet

"Tôi đâu biết được, ngày hôm nay người ta thương, mai hết thương thì sao. Tâm lý mình còn đang thay đổi mỗi ngày. Mình nhiều khi đang nóng giận chuyện gì đó còn khó chịu với con chứ nói gì người ta. Lúc đó mất công lại đổ vỡ nữa. Hoặc tôi có quan niệm nếu may mắn tìm được một người đồng hành, chia sẻ với mình thì chỉ là đồng hành, gặp gỡ tôi thôi chứ đừng gặp và nhận xét về con tôi" - Ngọc Lan nói.

Ngọc Lan quan niệm, phụ nữ hiện đại không lệ thuộc vào bất cứ điều gì mà phải chủ động với cuộc sống của mình. Khẳng định ly hôn không có nghĩa là thất bại, cô chia sẻ: “Sự thất bại của một con người là không làm, không sống được theo ý mình muốn mà lệ thuộc vào người khác”.

Ngọc Lan quan niệm, phụ nữ hiện đại không lệ thuộc vào bất cứ điều gì mà phải chủ động với cuộc sống của mình - Ảnh: Internet

Về dự định trong thời gian tới, Ngọc Lan cho biết cô vẫn tiếp tục với công việc phim ảnh nhưng sẽ nhận ít dự án hơn, ưu tiên thời gian cho vai trò làm mẹ. Sau ánh hào quang, Ngọc Lan tự nhận mình sống đơn giản, thậm chí là nhạt nhòa. Cô cho hay: "Bây giờ tôi đã cân bằng được con cái, công việc. Tôi đã biết lựa chọn rồi nên cuộc sống của tôi nhẹ nhàng, dễ chịu".